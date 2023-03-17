القيادة والتغيير والنمو – صلاح الدين الجنابي

القيادة مفهوم غامض ومعقد ولكن نتاجها يمكن قياسه بالأرقام، التغيير يصبح حقيقية عندما تبدأ الأرقام الحقيقية والمفيدة بالازدياد، والنمو يحصل عندما تكون الأرقام المتحققة من التغيير كافية للشروع بمتطلباته، هناك حقيقة علمية ومبدأ بالقيادة (التصحيح يبدأ بالمراجعة) يقودنا لمراجعة إنجازات القيادة بالأرقام ولمختلف المستويات لتقييم مدى استحقاقها بالبقاء أو المغادرة أو المسائلة وفق الفائدة أو الضرر على الدولة والمجتمع وأصحاب المصالح.

# القيادة التي لا تؤمن بالتغيير ولا تمتلك المهارات الكافية لإنجازه لا يمكنها ان تعمل على خدمة الناس وتحسين نوعية حياتهم وصولا لمشاركتهم بالبناء والنمو.