القوة والسلطة والسياسة – عبد الكريم يحيى الزيباري

أضلاع مثلثٍ قائم الزاوية، على السياسة أنْ تحتفظَ بمكانتها كوتر. القوة لدينا أولا، ولديهم السياسة أولاً، ثم السلطة بوصفها عنصراً أو أداة للسياسة، وأخيراً القوة كعنصر أو أداة من أدوات السلطة.

القوة في النهاية، لأنَّ من شأن القوة أنْ تفسِد، وبهذه الفكرة فقط ظلَّت روما تحكم العالم ألفي سنة، روما المنزوعة السِّلاح، يحظر على الجيش دخولها، لأنَّ الجيوش (إذا دخلوا قرية أفسدوها).

السلطة لا يمكن أنْ تكون شيئاً مادياً، يُمكن امتلاكها كحفنةٍ من الدولارات ومن ثمَّ تقسيمها بين العمائم، السلطة معنوية متحركة متداولة بين الذين يمارسونها والذين يخضعون لها. لا يمكن للسلطة أنْ تكون طبقيَّة لبعض رجال الدين كنبلاء العصور الوسطى بدأوا بالامتيازات ثم اضهدوا بقية الطبقات، ولا يمكن أنْ تكون طائفيَّة، أو قومجية. ربطَ نيتشه بين السلطة والحقيقة، وطوَّر فوكو مفهوم هذه الرَّابطة، باعتبار السلطة مجموعة علاقات إنتاجية وممارسات متداخلة بين ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي، وكشفَ عن انتشار الخطاب السلطوي في جميع مفاصل الشبكة الاجتماعية وتفاصيلها كافة، وبذلك انفصلت السلطة عن الهيمنة والقوة، انفصالاً أجبر الساسة والمفكرين السياسيين على إعادة النَّظر في سياساتهم، وأنَّ مفهوم الطَّبقة جزء من المفهوم الواسع للسلطة، وأنَّ سياسات المعرفة يجب أنْ تظل محصورة في إطار إعادة إنتاج المعرفة فقط. إذا أطاع الجيش ورجال السلطة الرئيس السياسي على الصواب، ورفضوا خطأه، ولم يقل أحدهم للرئيس (خطؤكَ أفضلُ من صوابنا)، فكلهم مصيب وكلهم رئيس وبالعدل والإنصاف تكتمل القوة، ويقوى الضعيف وينتفي الفقر. في عراق بعد 2003 حصل الكثير من الجهلة على القوة، وباستخدام هذه القوة حصلوا على سلطة، يستخدمونها لزيادة قوتهم بالغش والتدليس والخيانة والتحالف مع دول الجيران ضد الوطن، دونما أية اعتبارات للعقل أو للسياسة، حيث لا يمكن للقوة إلا أنْ تكون أداة لا رأساً، وكما قال المتنبي (الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ، هُوَ أوّلٌ وَهيَ المَحَلُّ الثّاني).

السلطة كقدرة على التنفيذ والسياسة كقدرة على توجيه السلطة، كانتا متحدتان تدعم إحداهما الأخــــرى، حتى لحظة الانفصال بعد 2003 كانت السلطة تحتكر خِطاب الحقيقة، ولا تسمحُ بمرور حقائق أخرى، وهو الاحتكار عينه منذ آلاف السنين (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد)، فإذا فقدت السُّلطة خِطاب الحقيقة، لم تعد سلطة، بل قوَّة غاشمة ينتظر النَّاس زوالها.

قبل 2003 لم تكن السلطة تستطيع تنفيذٍ أمرٍ ما، خارج دائرة ما تقرره السياسة، ولا السياسة تقرِّر أمراً خارج إمكانيات السلطة، ولا السلطة تراوغ في التنفيذ، أو تحتال على القيود التي وضعتها السياسة، ولا السياسة تفرض قيوداً وتعليمات تخنق السلطة وتجعلها تبدو هزيلة وعاجزة وغير جـــــــديرة بالاحترام ولا بالثقة. بعد 2003 تحررت السلطة من كل القيود، والسياسة كذلك، لم تعد ثمَّة دولة ولا مصالح عليا للدولة، ولا سياسة عليا ولا قيود، انفتاح سياسي تام، وتحرر سلطوي من كلِّ القيود بلا رادع.

فانتشرت المؤسسات المصرفية الخاصة بلا رقابة، تدعمها تجارة حرة بلا ضوابط ولا حدود ولا أهداف، وتشعبت عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، وإذا كانت المعلومات الخطيرة التي تتعلق بثروة البلد وتسليحه وتنظيمات أجهزته الأمنية قبل 2003 لمن يحتاجها فقط، فقد صارت بعد 2003 في متناول الجميع، ولم تعد ثمة حدود محروسة، وصار الدخول لكلِّ مَنْ هبَّ ودب، وأسست دول الجوار مناطق نفوذ سياسية كأدوات ضغط محلية وعـــــالمية، وكذلك للدول العظمى، فظهرت تجارة الأسلحة والمخـــــدرات وارتفعـــــت معدلات الإرهاب والجريمة المنــــظَّمة.