القوات الروسية تتكبد خسائر جسيمة في معارك وسط باخموت

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والروسية‭ ‬الإثنين،‭ ‬أنّها‭ ‬تخوض‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والتي‭ ‬تحاول‭ ‬موسكو‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬الصيف‭ ‬رغم‭ ‬تكبّدها‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭.‬

وتحوّلت‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬رمز‭ ‬للمقاومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الكرملين،‭ ‬بينما‭ ‬تأمل‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬استنفاد‭ ‬قوات‭ ‬العدو‭ ‬هناك‭ ‬كي‭ ‬تصبح‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬شنّ‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬واسع‭.‬

ونقل‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للجيش‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬هجومية‭ (‬تابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬الروسية‭ ‬المسلّحة‭) ‬فاغنر‭ ‬تهاجم‭ ‬من‭ ‬عدّة‭ ‬اتجاهات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاختراق‭ ‬دفاع‭ ‬قواتنا‭ ‬والتقدّم‭ ‬نحو‭ ‬أحياء‭ ‬الوسط‮»‬‭.‬‮ ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬فاغنر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬رجاله‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬لهذه‭ ‬المعركة،‭ ‬‮«‬كلّما‭ ‬اقتربنا‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬كلّما‭ ‬ازدادت‭ ‬المعارك‭ ‬قسوة،‭ ‬كلّما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬استخدام‭ ‬للمدفعية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكّد‭ ‬سيرسكي‭ ‬أنّ‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬‮«‬تُلحق‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬بالعدو‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعركة،‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬الأطول‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬‮«‬صُدّت‭ ‬كلّ‭ ‬محاولات‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المدينة‭… ‬بنيران‭ ‬المدفعية‭ ‬والدبابات‮»‬‭.‬

واعترف‭ ‬بريغوجين‭ ‬أنّ‭ ‬قواته‭ ‬تواجه‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬صعب،‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭. ‬العدو‭ ‬يقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كل‭ ‬متر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الأوكرانيون‭ ‬يلقون‭ ‬باحتياطات‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها‭ (‬في‭ ‬المعركة‭)‬‮»‬‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬أشهر،‭ ‬تحوّلت‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسكنها‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬للمعارك‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬دُمّر‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬بالقصف،‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬رمز‭ ‬للمقاومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الشرسة‭ ‬للغزو،‭ ‬إلّا‭ ‬أنّ‭ ‬المحلّلين‭ ‬يشكّكون‭ ‬في‭ ‬أهميتها‭ ‬الاستراتيجية

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يتساءل‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بشأن‭ ‬حاجة‭ ‬قوات‭ ‬كييف‭ ‬للقتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يكبّد‭ ‬الدفاع‭ ‬عنها‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬أيضاً‭.‬

ومن‭ ‬المرجّح‭ ‬أن‭ ‬تزداد‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬إذا‭ ‬تمكّنت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬تطويق‭ ‬باخموت،‭ ‬بعدما‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬المهمّة‭ ‬لإيصال‭ ‬الإمدادات‭ ‬إلى‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭.‬

وحذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬باخموت‭ ‬قد‭ ‬تسقط‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬فإنّ‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬باخموت‭ ‬أطول‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬حتّى‭ ‬تستخدم‭ ‬روسيا‭ ‬هناك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجالها‭ ‬والأسلحة‭ ‬والذخيرة،‭ ‬وتجد‭ ‬نفسها‭ ‬ضعيفة‭ ‬عندما‭ ‬تشنّ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجومها‭ ‬المضاد‭.‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬سيرسكي‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬لجمع‭ ‬الاحتياطات‭ ‬وشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‮»‬‭.‬

وتعتزم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مهاجمة‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬أو‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلّة،‭ ‬بعد‭ ‬انتصارات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والشمال‭ ‬والشرق‭.‬

ولذلك،‭ ‬هي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تزويدها‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الغربية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بالدبابات‭ ‬وذخيرة‭ ‬المدفعية‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭. ‬وقد‭ ‬وعد‭ ‬الأوروبيون‭ ‬والأميركيون‭ ‬بذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬تسليمها‭ ‬بطيء‭ ‬وصعب‭.‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬تسبّب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬واردات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تضاعفت‭ ‬تقريباً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الدولي‭ ‬لأبحاث‭ ‬السلام‭ (‬سيبري‭).‬

وبعدما‭ ‬كانت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لا‭ ‬تسجّل‭ ‬واردات‭ ‬أسلحة‭ ‬تذكر،‭ ‬أصبحت‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬ثالث‭ ‬وجهة‭ ‬للأسلحة،‭ ‬واستأثرت‭ ‬وحدها‭ ‬بـ31‭% ‬من‭ ‬واردات‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬و8‭% ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬تلقّتها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭.‬

ولفت‭ ‬المعهد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واردات‭ ‬كييف‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الإمدادات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لها‭ ‬الغرب‭ ‬ازدادت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

ومع‭ ‬زيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬93‭% ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬ازدادت‭ ‬الواردات‭ ‬أيضاً‭ ‬بفعل‭ ‬تسارع‭ ‬الإنفاق‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬بولندا‭ ‬والنروج،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتسارع‭ ‬أكثر‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬المرجعية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬العواقب‭ ‬‮«‬الوخيمة‮»‬‭ ‬للغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬رعاية،‭ ‬والذين‭ ‬نُقل‭ ‬الآلاف‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الروسية‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬أخذتهم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية‭ ‬دولية‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بإصلاح‭ ‬‮«‬عاجل‮»‬‭ ‬لنظام‮ ‬