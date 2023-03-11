شمول العسكريين المتقاعدين بقرعة توزيع الأراضي

القوات الخاصة تحصد الفضية بمسابقة روح الفريق الباكستانية

بغداد – فائز جواد

حصلت فرقة القوات الخاصة العراقية، على الميدالية الفضية بعد تأهلها للمركز الثاني في مسابقة روح الفريق للجيش الباكستاني. وقال بيان لوزارة الدفاع تلقتة (الزمان) امس أن (أبطال فرقة القوات الخاصة، حصلوا على الميدالية الفضية، بعد تأهلهم للمركز الثاني في مسابقة روح الفريق للجيش الباكستاني السادسة للعام الجاري، والتي أُقيمت بمشاركة عدد من دول العالم)، واشار الى ان (عددا الدول المشاركة في المسابقة بلغت 20 دولة من ضمنها العراق). فيما قرر الوزير ثابت محمد سعيد العباسي، شمول المتقاعدين بقرعة جمعية بناء المساكن. وقال البيان أنه (تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ودعماً لشريحة المتقاعدين، قرر العباسي، شمول المتقاعدين بقرعة جمعية بناء المساكن للضباط لتوزيع الأراضي من المشتركين بالجمعية، والذين لم يستلموا قطعة أرض حتى الآن، وتبسيطاً للإجراءات ورفع المعاناة عن سكنة المحافظات في التنقل الى بغداد)، واضاف ان (مكاتب المحاربين ستفتح في المحافظات أبوابها لاستقبال الطلبات المتضمنة كل ما يؤيد الانتساب للجمعية، وعدم تسلم قطع الأراضي لإيداعها في مقر المديرية العامة لشؤون المحاربين للتنسيق مع جمعية بناء المساكن بشكل مباشر، وتبليغ المشمولين بالنتائج عن طريق هذه المكاتب)، ولفت إلى أن (أوامر الوزير الدفاع تضمنت شمول العسكريين المتقاعدين بالمراجعة والعلاج في مستشفى الحسين العسكري، ولتقليل المعاناة عن سكنة المحافظات ،تم الإيعاز الى مديري مكاتب المحاربين في المحافظات الى مراجعة المحافظين لإصدار الأوامر للمستشفيات المركزية في المحافظات، لاستقبال المتقاعدين من العسكريين وتقديم الخدمة والعلاج). في غضون ذلك ، وافق السوداني ، على استحداث كلية الشرطة الثانية ومقرها البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وافق على استحداث كلية الشرطة الثانية، ويكون مقرّها البصرة، من أجل رفد تشكيلات وزارة الداخلية بالضباط واستيعاب الدورات التأهيلية التي تُفتح سنوياً)، ووجّه بأن (يجري إعداد هيكل تنظيمي خاص بالكلية، بما يتناسب مع مهامها وواجباتها، استناداً إلى قانون كلية الشرطة). على صعيد متصل ،أصدر وكيل الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، توجيهات للمراكز في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخالدي أجرى جولة لمراكز الشرطة المحلية في جانبي الكرخ والرصافة ،ووجه بعدم التهاون مع الخارجين عن القانون وملاحقة المجرمين وفرض الأمن والنظام العام والتعامل الحسن مع المواطنين)، وتوعد الخالدي (المقصرين بالواجب والمرتشين والفاسدين بإحالتهم إلى القضاء).