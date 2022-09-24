القوات الخاصة تجتاز بتفوّق دورة المظليين في باكستان

بغداد – قصي منذر

اجتاز أبطال القوات الخاصة العراقية ،دورة المظليين في باكستان بتفوق. وقال بيان مقتضب لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس انه (جرى تكريم القوات المشاركة بالدورة، بتمثال لضبط الدورة وتفوق الكورس العراقي على الآخرين، إذ حاز الفريق خلال مراسم تخرج الدورة على تقدير وثناء الجانب الباكستاني). وحصدت القوات نفسها، درعين بعد اختتام تمرين المشاركة خلال مناورة الاسد المتأهب التي جرت في المملكة الاردنية الهاشمية قبل ايام. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان سابق إن (القوات الخاصة حصلت على درعين خلال مشاركتها في تمرين الأسد المتأهب بالاردن)، وتابع ان (الدرع الأول هو للقوات الأفضل ،منحه الجانب الأمريكي المشرف على التمرين ، والدرع الثاني هو درع التميز من مدرسة كوسوكي الأردنية).