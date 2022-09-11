القوات الأوكرانية تحقق مكاسب في الشرق وبوتين وماكرون يتبادلان التحذير من التصعيد في المفاعل النووي

كييف‭ – ‬يمانويل‭ ‬باريس‭ ‬و‭ ‬آنا‭ ‬كورياغينا‭ ‬

باريس‭ -‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬أجبرت‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بعدما‭ ‬أشارت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬انسحاب‭ ‬نتيجة‭ ‬هجوم‭ ‬كييف‭ ‬المضاد‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭.‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬آخر‭ ‬مفاعل‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وتتسلط‭ ‬أنظار‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬عليها،‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازي‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬سرعة‭ ‬عملية‭ ‬المقاومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬فاجأت‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬فنجحت‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهور‭ ‬إلى‭ ‬قبضة‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وشوهدت‭ ‬صناديق‭ ‬ذخيرة‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬مهجورة‭ ‬متناثرة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬غادرتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية،‭ ‬بحسب‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭.‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬الميداني‭ ‬الأحد‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬مرور‭ ‬200‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬البلدات‭ ‬جار‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬كوبيانسك‭ ‬وإيزيوم‭ ‬التابعتين‭ ‬لمنطقة‭ ‬خاركيف‮»‬‭.‬

ماكرون‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬بوتين‭ ‬سحب‭ ‬الأسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬الثقيلة‭ ‬والخفيفة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا

فيما‭ ‬حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬كارثية‮»‬‭ ‬للهجمات‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والتي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية،‭ ‬وفق‭ ‬الكرملين‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للكرملين‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬حذّر‭ ‬خلال‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المتكررة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مستودعات‭ ‬للنفايات‭ ‬المشعة،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عواقبها‭ ‬كارثية‮»‬‭.‬

‭ ‬و‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬لنظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬المخاطر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬سحب‭ ‬‮«‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬والخفيفة‮»‬‭ ‬من‭ ‬موقعها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإليزيه‭ ‬الأحد‭.‬

وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬سيبقى‭ ‬على‭ ‬اتصال‮»‬‭ ‬بنظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬وكذلك‭ ‬بالمدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬و»سيتحدث‭ ‬مجددا‮»‬‭ ‬الى‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬يكفل‭ ‬سلامة‭ ‬المحطة‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬حذر‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬كارثية‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تنتج‭ ‬من‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المنتظمة‮»‬‭ ‬على‭ ‬المحطة‭ ‬المذكورة،‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والتي‭ ‬تحتلها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬ندد‭ ‬ماكرون‭ ‬أيضا‭ ‬ب»استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مذكرا‭ ‬بمطالبته‭ ‬بوجوب‭ ‬وقفها‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬والبدء‭ ‬بالتفاوض‭ ‬واستعادة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لسيادتها‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ماكرون‭ ‬وزيلينسكي‭ ‬تشاورا‭ ‬مجددا‭ ‬هاتفيا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬المقلق‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬حول‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬بحسب‭ ‬الإليزيه‭.‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ (‬ضمان‭) ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬ذكر‭ ‬‮«‬بأن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬ولا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭ ‬للزراعة‮»‬‭.‬

ومساء‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬نجاح‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬لقواتنا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬تخلي‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬سريعا‭ ‬مواقعها‭ ‬وتلوذ‭ ‬بالفرار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬خاركيف‭ ‬أوليغ‭ ‬سينيغوبوف‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬تشوغوييف‭ ‬وكوبيانسك‭ ‬وبلاكليا‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬تحرير‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬ناحية،‭ ‬لكن‭ ‬العدد‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬الموقعان‭ ‬مركزين‭ ‬لوجستيين‭ ‬مهمين‭ ‬تعتمد‭ ‬روسيا‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬الإمدادات‭ ‬إلى‭ ‬مواقعها‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬شرقا‭. ‬ولفت‭ ‬مراقبون‭ ‬عسكريون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استعادة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لهما‭ ‬سيسدد‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬لطموحات‭ ‬موسكو‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬خاركيف‭.‬

‭ ‬‮«‬أسلحة،‭ ‬أسلحة،‭ ‬أسلحة‮»‬

أعلن‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬استعادت‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬مناطق‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموع‭ ‬مساحتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربّع‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭. ‬وهذا‭ ‬الرقم‭ ‬أكبر‭ ‬بنسبة‭ ‬الثلث‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬السبت‭. ‬وأعلن‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬تعد‭ ‬حوالى‭ ‬4000‭ ‬نسمة‭ ‬بين‭ ‬خاركيف‭ ‬وإيزيوم‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬مصوّر‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬عاد‭ ‬العلم‭ ‬الأوكراني‭ ‬العظيم‭ ‬إلى‭ ‬تشالوفسكي‭. ‬وسيكون‭ ‬الحال‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭. ‬سنطرد‭ ‬المحتلين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬بلدة‭ ‬وقرية‭ ‬أوكرانية‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬بالوتيرة‭ ‬‮«‬المذهلة‮»‬‭ ‬للهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬بينما‭ ‬استغل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬الأحد‭ ‬لمناشدة‭ ‬الحلفاء‭ ‬الغربيين‭ ‬إرسال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬المتطورة‭. ‬وقال‭ ‬كوليبا‭ ‬‮«‬الأسلحة،‭ ‬الأسلحة،‭ ‬الأسلحة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬أجندتنا‭ ‬منذ‭ ‬الربيع‭. ‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬للشركاء‭ ‬الذين‭ ‬استجابوا‭ ‬لدعوتنا‭: ‬نجاحات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬مشتركة‭ ‬بيننا‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإمدادات‭ ‬الفورية‭ ‬تقرّب‭ ‬النصر‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬رسمي‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬لكن‭ ‬خريطة‭ ‬لخاركيف‭ ‬عرضتها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬خلال‭ ‬إحاطتها‭ ‬اليومية‭ ‬الأحد،‭ ‬بيّنت‭ ‬انسحاباً‭ ‬كبيراً‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬وأظهرت‭ ‬الخريطة‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬الإحاطة‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يسيطر‭ ‬الأحد‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬خلف‭ ‬نهر‭ ‬أوسكول‭.‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬عرضت‭ ‬السبت‭ ‬خريطة‭ ‬بيّنت‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬مناطق‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭.‬

والأحد‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الحدودية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬آلاف‮»‬‭ ‬الأشخاص‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬وعبروا‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

وأفاد‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬فياشيسلاف‭ ‬غلادكوف‭ ‬بوجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يتم‭ ‬إيواؤهم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬موقتة‭. ‬في‭ ‬الأثناء،‭ ‬صدر‭ ‬إعلان‭ ‬مفاجئ‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬السبت‭ ‬مفاده‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يعيد‭ ‬تجميع‮»‬‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬خاركيف‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬جنوبا‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬العسكرية‭ ‬هناك‭.‬

لكن‭ ‬الإعلان‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬موسكو‭ ‬أنها‭ ‬ترسل‭ ‬تعزيزات‭ ‬باتّجاه‭ ‬خاركيف‭.‬

وفي‭ ‬محيط‭ ‬بالاكليا،‭ ‬إحدى‭ ‬أولى‭ ‬البلدات‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬إذ‭ ‬بدت‭ ‬المباني‭ ‬مدمّرة‭ ‬أو‭ ‬متضررة‭ ‬والشوارع‭ ‬مقفرة‭.‬

‭- ‬‮«‬كان‭ ‬مخيفا‮»‬‭ -‬

وقالت‭ ‬إريانا‭ ‬ستيبانينكو‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجتها‭ ‬الهوائية،‭ ‬إنها‭ ‬اختبأت‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وأفادت‭ ‬وهي‭ ‬تستذكر‭ ‬سيطرة‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬27‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬ومحاولات‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬لاستعادتها‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والقصف‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مخيفا‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالارتياح‭ ‬لرؤيتها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تستعيد‭ ‬البلدة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬القلق‭ ‬يراودها‭ ‬حيال‭ ‬مستقبلها‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬إمكان‭ ‬عودة‭ ‬الروس‭. ‬أشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬إمكان‭ ‬تجدد‭ ‬القصف‮»‬‭.‬

في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬ميخائيلو‭ ‬بودولياك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أوكرانيا‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬شروط‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شروطها‭ ‬معروفة‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬تحرير‭ ‬كل‭ ‬الأراضي،‭ ‬وثانيا‭ ‬تسديد‭ ‬الروس‭ ‬فاتورة‭ ‬إصلاح‭ ‬الأضرار،‭ ‬وثالثا‭ ‬معاقبة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المعلنة،‭ ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬19‭ ‬بجروح‭.‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬عزز‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬ومحيطها‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬نووي‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كارثة‭ ‬تشيرنوبيل‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عام‭ ‬1986‭.‬

والأحد‭ ‬حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬كارثية‮»‬‭ ‬للهجمات‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬التي‭ ‬اتّهم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بشنّها‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬ماكرون‭ ‬لبوتين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬المخاطر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬سحب‭ ‬‮«‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬والخفيفة‮»‬‭ ‬من‭ ‬موقعها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإليزيه‭ ‬الأحد‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬النووية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المفاعل‭ ‬السادس‭ ‬والأخير‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬أُغلق‭ ‬وتم‭ ‬وقف‭ ‬عمل‭ ‬الوحدة‭ ‬على‭ ‬البارد‭.‬‮ ‬

ولفتت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنرغوأتوم‮»‬‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المفاعل‭ ‬السادس‭ ‬كان‭ ‬يولد‭ ‬الطاقة‭ ‬للمحطة‭ ‬نفسها‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وأن‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬تشغيله‭ ‬جاء‭ ‬مع‭ ‬معاودة‭ ‬المنشأة‭ ‬التزوّد‭ ‬بالطاقة‭ ‬الخارجية‭.‬

وحذّرت‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬بكل‭ ‬الأحوال،‭ ‬فإن‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المنشأة‭ ‬ستكون‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬محيطها‭.‬