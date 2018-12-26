غارات لطيران التحالف في جبال مخمور

القوات الأمريكية تنشئ قاعدتين جديدتين في الأنبار

الرمادي – الزمان

كشف عضو مجلس محافظة الانبار فرحان الدليمي امس، عن قيام القوات الأمريكية بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين بينها واحدة على مقربة من الحدود السورية.

وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء سحب قوات بلاده المنتشرة في سوريا. وقال الدليمي إن (الجيش الأمريكي أنشأ قاعدتين عسكريتين جديدتين على أرض خاوية بالمحافظة). وأوضح أن (القاعدة الأولى أنشئت شمالي ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم على حدود سوريا). وأضاف (ان القاعدة الثانية انشئت إلى الشرق من مدينة الرطبة، على بعد أقل من 100 كيلومتر عن حدود سوريا). وأشار الدليمي إلى أن (الهدف من إنشاء الموقعين هو مساعدة القوات العراقية على السيطرة على حدود البلاد، لمنع تسلل عصابات داعش الإرهابية، وعدم دخولها المدن المحررة). وتابع ان (عشرات الجنود الأمريكيين ينتشرون في القاعدتين ولم يتسن تحديد العدد على وجه الدقة فضلا عن طائرات مسيّرة من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى). وبذلك يرتفع عدد القواعد العسكرية الأمريكية في محافظة الأنبار إلى أربع، حيث يتمركز الجنود أيضا في قاعدتي الحبانية وعين الأسد في ناحية البغدادي.وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق، وذلك منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة داعش. وكان للتحالف دور مؤثر في إلحاق الهزيمة بالتنظيم أواخر العام الماضي، عبر التغطية الجوية المكثفة والمعلومات الاستخباراتية التي قدمتها للقوات العراقية. ولا يزال التحالف يقدم الإسناد الجوي في عمليات ملاحقة فلول داعش، إضافة إلى تدريب القوات العراقية وتسليحها. وقال القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء ان انسحاب القوات الامريكية من سوريا الى العراق إحتمال وارد. وذكر عبد المهدي في رده على سؤال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء عن صحة الانباء بشأن طلب أمريكي للعراق بأرسال قوات الى سوريا لملء الفراغ هناك (لم نتلق أي طلب او رؤية بهذا الصدد، ولكن تبقى احتمالات واردة وتبقى هذه الاخبار اعلامية أكثر مما هي رؤى وسياسيات مقرة من أي من الأطراف). وعن صحة الانباء بان القوات الامريكية التي ستنسحب من سوريا ستستقر في العراق وتحديدا في أربيل، قال عبد المهدي (حتى الان لا يوجد أي تأكيد في هذا الاتجاه ويقينا ان القوات الأمريكية ستكون له حركة واسعة في هذه المدة لكن لم نبلغ عن اي استقرار لمزيد من القوات الامريكية في العراق ولم يطرح علينا هذا الامر). واوضح، ان (قوات التحالف الدولي والقوات الامريكية بشكل خاص لديها فعاليات في العراق بموافقة الحكومة العراقية فقد تستفيد من هذه الفعاليات لتسهيل عملية الانسحاب من سوريا). الى ذلك نفذت طائرات التحالف الدولي غارات على أهداف في جبال مخمور ضمن محافظة نينوى. وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني امس انه (بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت طائرات التحالف الدولي غارات جوية وبإسناد مدفعي استهدفت خلالها أهدافا في جبال مخمور ضمن محافظة نينوى). وأضاف ان (الغارات دكت انفاقاً وكهوفاً تستخدم من قبل عناصر إرهابية هناك). وكان الحشد الشعبي قد علق على انسحاب القوات الامريكية من سوريا. وقال معاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي حيدر عادل في بيان امس ان (قطعاتنا الموجودة في محافظة نينوى كبيرة وكافية ولدينا قوات احتياطية جاهزة)، مبينا انه (ليس بالجديد ان تخطوا امريكا خطوة الانسحاب او افساح المجال لعناصر داعش بالتوغل للارضي العراقية). واضاف ان (الحشد الشعبي اخذ احتياطاته في هذه المرحلة خاصة وان حادثة قريبة كشفت ترك القوات الامريكية معداتها والياتها لتنظيم داعش من اجل استخدامها ضد الاهداف العراقية)، لافتا الى (وجود تعاون بين مختلف صنوف القوات الامنية وطيران الجيش والقوة الجوية لتأمين الحدود مع سوريا). وفي انقرة نقلت صحيفة حريت التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله الثلاثاء إن تركيا عازمة على العبور إلى شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن بعد تأجيل العملية العسكرية المقترحة جراء قرار الولايات المتحدة سحب قواتها. وقالت تركيا هذا الشهر إنها ستشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سحب كل قواتها من شمال سوريا الأمر الذي دفع أنقرة لتأجيل العملية لما بعد استكمال الانسحاب الأمريكي. وقالت تركيا إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على التنسيق لتفادي فراغ في السلطة هناك.