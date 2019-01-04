القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬المنسحبة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬تنتشر‭ ‬قرب‭ ‬أربيل‭ ‬وفي‭ ‬عين‭ ‬الأسد

أول‭ ‬مشاورات‭ ‬بين‭ ‬نتانياهو‭ ‬وبوتين‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي

موسكو‭ – ‬بيروت‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬وفق‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭. ‬فيماذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬توجهت‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬باتجاه‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭.‬

وقال‭ ‬ضابط‭ ‬عراقي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬شاحنة‭ ‬عراقية‭ ‬تحمل‭ ‬ناقلات‭ ‬واسلحة‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬الاميركي،‭ ‬تتجه‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬شرقي‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬سيمالكا‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لاقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر،‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬اتخذت‭ ‬مقرات‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬اربيل‭ ‬بأقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬والجزء‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الاسد‭ ‬بالأنبار‭ ‬غربي‭ ‬العراق‭. ‬وأورد‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬نتانياهو‭ ‬أن‭ ‬الاخير‭ ‬وبوتين‭ ‬«ناقشا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتطورات‭ ‬الاخيرة‭ ‬وتوافقا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬العسكريين‭ ‬الروس‭ ‬والاسرائيليين»‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وأحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬باعلانه‭ ‬قرب‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تساند‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجهاديين‭.‬

واعلن‭ ‬نتانياهو‭ ‬أنه‭ ‬يحترم‭ ‬قرار‭ ‬واشنطن،‭ ‬رغم‭ ‬مخاوف‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬النفوذ‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وعدم‭ ‬مبادرة‭ ‬موسكو‭ ‬الى‭ ‬لجم‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭.‬

وشنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الاخيرة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬عدة‭ ‬إستهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬شحنات‭ ‬اسلحة‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬

وأكد‭ ‬نتانياهو‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬«اسرائيل‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬لمنع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا»،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬الاسرائيلي‭.‬

ورغم‭ ‬التنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وتل‭ ‬ابيب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬أسقطت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬خلال‭ ‬تصديها‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ايلول/سبتمبر‭ ‬لغارة‭ ‬اسرائيلية،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬روسيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬الاثر‭ ‬تعزيز‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬بمنظومة‭ ‬اس-300‭. ‬وأشاد‭ ‬نتانياهو‭ ‬الخميس‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ايران،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬«الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬يتحرك‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬اقتصاديا‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬نتحرك‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬عسكريا»‭.‬