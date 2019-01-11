القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تخلي‭ ‬قاعدتها‭ ‬في‭ ‬الحسكة‭ ‬وفرنسا‭: ‬سننسحب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬الحل‭ ‬السياسي

الحسكة‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬الجمعة‭ ‬بدء‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قراره‭ ‬المفاجئ‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬

وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬بخفض‭ ‬أعداد‭ ‬عناصرها،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬كم‭ ‬ستستغرق‭ ‬العملية‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬ستشمل‭ ‬قوات‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬شون‭ ‬راين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“بدأت‭ ‬قوة‭ ‬المهام‭ ‬المشتركة‭ ‬–عملية‭ ‬العزم‭ ‬الصلب–‭ ‬عملية‭ ‬انسحابنا‭ ‬المدروسة‭ ‬من‭ ‬سوريا”،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬رافضا‭ ‬إعطاء‭ ‬تفاصيل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالجدول‭ ‬الزمني‭ ‬للعملية‭ ‬والمواقع‭ ‬أو‭ ‬تحركات‭ ‬الجنود‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭.‬

وأكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الانسحاب‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬الحسكة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬“مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬تمّ‭ ‬انسحاب‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬الرميلان‭ ‬بمحافظة‭ ‬الحسكة”‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬“هذا‭ ‬أول‭ ‬انسحاب‭ ‬لقوات‭ ‬أميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬إعلان”‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قراره‭ ‬سحب‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬ولدى‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬قواعد‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬وفي‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬ستبقى‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬بدأ‭ ‬بسحب‭ ‬معدّات‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وتشكل‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬دولا‭ ‬بينها‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬لمواجهة‭ ‬توسع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬مصير‭ ‬القوات‭ ‬التابعة‭ ‬لباقي‭ ‬دول‭ ‬التحالف‭. ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان–إيف‭ ‬لودريان‭ ‬أكد‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستنسحب‭ ‬عسكرياً‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬عندما‭ ‬يتمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬“حل‭ ‬سياسي”‭ ‬للنزاع‭ ‬الدائر‭ ‬فيها‭. ‬وأعلن‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتطرفين‭ ‬هُزموا‭ ‬ولذا،‭ ‬بات‭ ‬بإمكان‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭.‬

ولعبت‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬العسكرية‭ ‬وقواته‭ ‬الخاصة‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬استعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وتعمل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬أبرز‭ ‬مكوناتها،‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتطرفين‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬جيوبهم‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭.‬

ويتزامن‭ ‬بدء‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وكان‭ ‬أكدّ‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الانسحاب‭ ‬سيتم‭ ‬رغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬الواسعة‭ ‬له‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬حدّد‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬شروط‭ ‬الانسحاب‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬الأكراد‭ ‬المعرضين‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬شن‭ ‬تركيا‭ ‬عملية‭ ‬وشيكة‭ ‬ضدهم‭.‬

واعتبر‭ ‬كثيرون‭ ‬تصريحات‭ ‬بولتون‭ ‬بمثابة‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭. ‬ووصفت‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬انتشار‭ ‬الأكراد‭ ‬على‭ ‬حدودها،‭ ‬التصريحات‭ ‬بأنها‭ ‬“غير‭ ‬مقبولة”‭.‬

لكن‭ ‬بإمكان‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭ ‬ومطاردة‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬طويلا‭.‬

ويترك‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬خطر‭.‬

وبدأت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬أنقرة‭ ‬فرعا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1984،‭ ‬بالتقرب‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬وحليفتها‭ ‬روسيا‭.‬

وتعتبر‭ ‬أنقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬“مجموعة‭ ‬إرهابية”،‭ ‬وهددت‭ ‬مرارا‭ ‬بالتحرك‭ ‬نحو‭ ‬سوريا‭ ‬لإقامة‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬عازلة‭.‬

وقال‭ ‬معارضو‭ ‬قرار‭ ‬ترامب،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أعضاء‭ ‬حزبه‭ ‬الجمهوري،‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬انسحاب‭ ‬سريع‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬سيدمّر‭ ‬السياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وسيسمح‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬صفوفه‭.‬

وأشاروا‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيسمح‭ ‬لإيران‭ ‬بتوسيع‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬لإسرائيل‭.‬

ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬المفاجئ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬انسحاب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منسقا‭ ‬وتدريجيا‭ ‬و”حذرا”‭.‬

لكن‭ ‬مراقبين‭ ‬أكدوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لإعلان‭ ‬الانسحاب‭ ‬تداعيات‭ ‬إعادة‭ ‬خلط‭ ‬أوراق‭ ‬النزاع‭ ‬الدامي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬الانسحاب‭ ‬الفعلي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يقول‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‭ ‬فابريس‭ ‬بالانش‭ ‬إن‭ ‬“الضرر‭ ‬حصل‭. ‬تأثير‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الانسحاب‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬هو‭ ‬تأثير‭ ‬مغادرتهم‭ ‬بالفعل‭ ‬نفسه”‭.‬