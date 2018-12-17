القهوة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الرائحة‭ ‬الكريهة‭ ‬في‭ ‬الطائرة

لندن‭ – ‬الزمان‭: ‬ليست‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬مريحة‭ ‬دائماً،‭ ‬فعادة‭ ‬ما‭ ‬تصبح‭ ‬الرحلة‭ ‬الجوية‭ ‬غير‭ ‬مريحة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬المسافرين‭ ‬يفتقر‭ ‬للنظافة‭ ‬وتصدر‭ ‬منه‭ ‬رائحة‭ ‬كريهة‭.‬

كشفت‭ ‬مضيفة‭ ‬الطيران‭ ‬سارة‭ ‬ستيجار‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬لصالح‭ ‬شركة‭ ‬فلاير‭ ‬توك،‭ ‬حيلة‭ ‬ذكية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬اصطحاب‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬برائحتها‭ ‬الزكية‭. ‬وتنصح‭ ‬سارة،‭ ‬باصطحاب‭ ‬عبوة‭ ‬أو‭ ‬كيس‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬وفتحها‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تفوح‭ ‬منه‭ ‬الرائحة‭ ‬الكريهة،‭ ‬لأن‭ ‬رائحة‭ ‬القهوة‭ ‬فواحة‭ ‬وتغطي‭ ‬على‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة‭.‬

كما‭ ‬نصحت‭ ‬سارة‭ ‬مضيفات‭ ‬الطيران‭ ‬بنقل‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬منه‭ ‬الرائحة‭ ‬إلى‭ ‬مقعد‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬الركاب‭ ‬بطريقة‭ ‬لطيفة،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬قيام‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬بالطلب‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬مغادرة‭ ‬الطائرة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬رائحته‭ ‬سيئة‭ ‬للغاية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ستار‭ ‬البريطانية‭. ‬