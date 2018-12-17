القهوة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الرائحة‭ ‬الكريهة‭ ‬في‭ ‬الطائرة

لندن – الزمان: ليست الرحلات الجوية مريحة دائماً، فعادة ما تصبح الرحلة الجوية غير مريحة إذا كان أحد المسافرين يفتقر للنظافة وتصدر منه رائحة كريهة.
كشفت مضيفة الطيران سارة ستيجار التي تعمل لصالح شركة فلاير توك، حيلة ذكية للتخلص من الروائح الكريهة على متن الطائرة، تتمثل في اصطحاب كمية من القهوة التي تتميز برائحتها الزكية. وتنصح سارة، باصطحاب عبوة أو كيس من القهوة وفتحها في المكان الذي تفوح منه الرائحة الكريهة، لأن رائحة القهوة فواحة وتغطي على الروائح الكريهة.
كما نصحت سارة مضيفات الطيران بنقل الشخص الذي تصدر منه الرائحة إلى مقعد بعيد عن الركاب بطريقة لطيفة، وأشارت إلى إمكانية قيام طاقم الطائرة بالطلب من الشخص مغادرة الطائرة إذا كانت رائحته سيئة للغاية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.