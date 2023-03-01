القنصل العراقي لدى المغرب يحضر تدريبات وطني الصالات

بغداد-الزمان

حضر القنصلُ العراقيّ المعتمد لدى المملكةِ المغربيّة مروان بشير يونس يرافقه محمد جاسم محمد إلى قاعةِ مولاي عبد الله في العاصمةِ الرباط، حيث الوحدة التدريبيّة المسائية الثانية التي يجريها منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، بعد أن أجرى وحدةً تدريبيّةً منذ وصوله .

وتحدث القنصلُ مع وفد المنتخب، وطالب اللاعبين ببذل قصارى جهودهم لأنهم لا يمثلون أنفسهم في هذه المباريات الوديّة المهمة، بل يمثلون العراقَ وشعبه، وهو شرفٌ عظيمٌ لأي لاعبٍ يرتدي قميص المنتخب.

وأضافَ: أعرف أنكم على قدر هذه المسؤوليةِ، وإن الأسماء الكبيرة للمنتخباتِ التي ستلاعبونها سوف لن ترهبكم، وستقلبون الطاولةَ عليهم، لأنكم عراقيون، وإن معدنكم الأصيل دائماً ما يظهر في الصعاب.

وزاد : اللعب بثقةٍ وبشخصيةِ البطل سيعطيكم قوةً معنويةً إضافية لا تمتلكها حتى الفرق القوية، لأنكم معروفون بغيرتكم العراقيّة.

وتعهد سعادةُ القنصل بتذليل الصعاب كافة التي يواجهها المنتخب أثناء تواجده في مدينةِ الرباط، وتقديم كل ما من شأنه رفع جاهزيّة اللاعبين.

هذا وكان في استقبال سعادة القنصل وتوديعه رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم علي عبد الحسين، ومدير المنتخب علي عيسى.

واستغرقت الوحدةُ التدريبيّة الثانية زهاء الساعة ونصف، مارس اللاعبون في النصف الأول منها تمارين الإحماء واللياقة البدنية، وكان ذلك عبر تمارين مختلفةٍ أعدها وأشرف عليها المدير الفني محمد ناظم الشريعة وجهازه المساعد، ولوحظ فيها حرصُ اللاعبين على الظهور بشكلٍ لائق في هذه المباريات، من خلال التطبيق الحرفي للخططِ التي وضعها الجهاز الفني.

وتمنى رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئية “علي عبد الحسين” من الجميع أن يكون سانداً لهذا المنتخب وداعماً له لأن البطولة العربيّة التي تحتضنها المملكة العربية السعوديّة قريبةٌ جداً، وتحتاج الى تضافر الجهودِ لإعطاء اللاعبين جرعات معنوية إضافية يحتاجون إليها في تقديم المستوى الفني العالي.