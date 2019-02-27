القمرة السينمائي يختتم فعالياته في البصرة

البصرة -هيثم الشمسي

اختتمت امس الاربعاء فعاليات مهرجان القمرة السينمائي الدولي الرابع على قاعة ومسرح التايم سكوير في البصرة والتي تواصلت لمدة اربعة ايام وبحضور نخبة من السينمائيين والمهتمين بصناعة الافلام وتضمن المهرجان مشاركة 50 فيلما بضمنها عشرين فيلما من خارج العراق وبحضور 34 مخرجا ومن ابرز النجوم المشاركين من العراق الفنانة الاء حسين والفنان الكوميدي اياد راضي ، وكانت هناك لجان تحكيم من داخل وخارج العراق لتقييم الافلام الفائزة بالمهرجان. وعن المهرجان تحدث مؤسس ومدير المهرجان سرمد التميمي قائلاً:(أن المهرجان هذه السنة أحتل مساحة واسعة من الأنتشار والحضور بسبب صدى المهرجان الواسع في مدينة البصرة وأيضاً في قلوب السينمائيين والمثقفين والناس التي لها شغف بالسينما ، هذه السنه المهرجان وافق على قبول 50 فيلما من داخل العراق وخارجه وتميزت هذه الدورة بوجود مسابقتين هما مسابقة للافلام العراقية ومسابقة للافلام الاجنبية والعربية وتوجد جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي تمنح للافلام من العراق وخارجة ، اما الهدف من اقامة المهرجان هو من أجل بناء وتعزيز وتوسيع مساحة الاهتمام الثقافي والسينمائي لانه الثقافة السينمائية لها وجود مهم يساهم في استقرار العراق وهذا ما نطمح له).