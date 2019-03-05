القمة العربية الاقتصادية الرابعة في بيروت 19 و20 كانون الثاني 2019 – عادل عبد الزهرة شبيب

قرارات كسابقاتها

ضيفت العاصمة اللبنانية بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني 2019 القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الرابعة تحت شعار الانسان العربي محور التنمية , سبقها عقد اجتماعات تحضيرية للجان المختصة للتحضير لعقد المؤتمر.تعد القمة الرابعة هذه في سلسلة المؤتمرات التي عقدتها الدول العربية ممثلة بجامعتها حيث كانت القمة الاقتصادية الاولى قد عقدت في الكويت عام 2009 , تلتها القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ بمصر عام 2011 , بينما عقدت القمة العربية الاقتصادية الثالثة في الرياض عام 2013.وعقدت القمة الاقتصادية العربية الرابعة في بيروت على مستوى رؤساء الدول لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وهي فرصة للبنان لتعزيز دوره في المنطقة واعطاء اقتصاده جرعة من الأمل . غير ان بيروت قد تلقت سليلة برقيات واتصالات الاعتذار من الرؤساء العرب الذين سبق وان اكدوا على حضورهم القمة فيما لوحظ ان دولا عربية قد قلصت مستوى تمثيلها الى القمة الى ادنى مستوى ممكن عدا حضور رؤساء الصومال وموريتانيا اضافة للرئيس اللبناني , في ظل عدم تشكيل الحكومة اللبنانية وكان هناك شبه مقاطعة للقمة الاقتصادية الرابعة حيث يوحي اعتذار الرؤساء العرب عن حضور القمة الاقتصادية بأن هذه القمة لا أهمية لها وبالتالي لا تستدعي حضورهم . وعقدت القمة بغياب الوفدين السوري والليبي.وناقشت القمة في جدول اعمالها:

– تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك.

– تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالـــــــــــثة بالرياض عام 2013 .

– مناقشة موضوع الأمن الغذائي العربي والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي , فضلا عن التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية .

– مناقشة بند حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 والسوق العربية المشتركة للكهرباء ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي للدول العربية وادارة النفايات الصلبة في العالم العربي .

– كما كان الاقتصاد الفلسطيني حاضرا في القمة ايضا عبر الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 وانجازات صندوقي القدس والأقصى .

– وتضمن جدول العمل ايضا التمويل من اجل التنمية .

-وهناك بند حول برنامج المساعدة من اجل التجارة .

– وبند بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين واثرها على الدول المستضيفة .

– ومن البنود التي ناقشها القمة الاقتصادية الرابعة التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين .

– وتضمن جدول العمل بندا بشأن وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد المعتمد اساسا على تكنولوجيا المعلومات وكل ما يتعلق بها واخر حول الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 -2030 ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في اطار تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030.اضافة الى صحة المرأة واستراتيجية عربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء / النزوح في المنطقة العربية .

– و مناقشة بند حول عمل الأطفال في المنطقة العربية .

– وايضا مناقشة موضوع حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في البلاد العربية وبرنامج ادماج النساء في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية ..

– كذلك هناك بند خاص بالمنتديات الشباب العربي والمجتمع المدني , وغيرها من النقاط .غير ان جدول عمل القمة الاقتصادية الرابعة لم يتضمن مسألة اعادة اعمار مناطق النزاع في سوريا والعراق واليمن , بل كان الدور خجولا ومحصورا بملف النازحين والأطفال في ظل اشتداد الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة , علما ان تكلفة اعادة اعمار سوريا تقدر ما بين 200 و 500 مليار دولار ويحتاج العراق الى 88,2 مليار دولار بينما تحتاج اليـــــــــمن الى 70 مليار دولار حسب التقارير.

ان كل الدول العربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية, ومنذ مؤتمر القمة الاقتصادية الأول في الكويت عام 2009 شهدت المنطقة العربية تغيرات سياسية الربيع العربي , اضافة الى المتغيرات الاقتصادية حيث تعرضت اقتصاديات كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا لتراجع في ادائها الاقتصادي وهي كانت تعاني من مشكلات اقتصادية مزمنة قبل حصول تغيرات الربيع العربي , كما ان السودان بعد انفصال الجنوب عنه فقد موردا مهما من النفط الذي استأثرت بمعظم آباره دولة جنوب السودان . واليوم بدلا من حصول التقارب بين الدول العربية من اجل تنفيذ مقررات القمم الاقتصادية نجد انها تحارب بعضها بعضا فها هي السعودية وحلفائها الخليجيين وبدعم امريكي يشنون العدوان العسكري على الشعب اليمني حيث راح ضحية هذا العدوان الاف الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين مع تدمير البنى التحتية في اليمن وهي الدولة ذات الاقتصاد الضعيف . كما نرى التدخل السعودي والخليجي في الشؤون الداخلية للعراق وسوريا ولبنان حيث تدعم الارهابين وتكرس الطائفية في هذه الدول. فكيف يحصل التقارب بين هذه الدول ؟

قمم اقتصادية

ومما يؤخذ على القمم الاقتصادية العربية انها لم تشكل آلية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها بعض البلدان العربية بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط , او تشكيل صندوق للإنقاذ العربي .لو رجعنا الى القمم العربية الاقتصادية السابقة , نجد ان مؤتمر الكويت المنعقد عام 2009 قد كرس اجتماعه على الأزمة في غزة والعدوان العسكري الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة الى جانب رأب الصدع بين الدول العربية في ظل الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 وتأثر المنطقة العربية بها وتداعياتها على الاقتصاديات العربية, اضافة الى تناول تلك القمة مشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي ,اضافة الى وضع برنامج لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر فيها وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك. غير انه منذ المؤتمر في 2009 والى اليوم لم نلمس ترجمة هذه المقررات الى الواقع العربي وكانت مجرد حبر على ورق كحال مؤتمرات القمة العربية السياسية, حيث لم يتم الربط الكهربائي بين البلدان العربية ولم يتم الربط البري بينها من خلال مد خطوط السكك الحديدية ولم يتحسن الأمن الغذائي العربي ولا الأمن المائي ولم يتم الحد من البطالة والفقر بل بالعكس فقد ازدادت معدلات البطالة والفقر في البلاد العربية الى درجة كبيرة, وبلغ التعليم في البلاد العربية ادنى مستوياته وانتشرت الأمية بشكل كبير. كما لم يتطور مستوى الرعاية الصحية ولم تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في المنطقة العربية, ولم تتطور هياكل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية التي اصبحت اداة غير فعالة تجاه الأحداث الساخنة والمتغيرات الاقتصادية والتحديات الكبيرة التي تواجهها البلدان العربية.

كذلك الحال بالنسبة للقمة العربية الاقتصادية الثانية التي عقدت في شرم الشيخ بمصر عام 2011 وعلى الرغم من القرارات المهمة التي اتخذتها كمشروع الربط البحري بين الدول العربية الذي يعد خطوة مهمة نحو زيادة حجم التجارة العربية البينية ومشروع ربط شبكات ا لانترنت العربية ودعم مشروعات التنمية في المنطقة العربية ودعم صمود القدس في مواجهة عمليات التهويد والاستيطان الاسرائيلية المستمرة. فما الذي تحقق من هذه القرارات على ارض الواقـع؟

وكذلك الحال بالنسبة الى القمة العربية الاقتصادية الثالثة في الرياض عام 2013 فلم تأت بجديد ومنذ القمة الثالثة والى اليوم فقد تغيرت الوجوه ولم يتغير الأداء.

ومن خلال دراسة ومتابعة مقررات القمم الاقتصادية العربية , يلاحظ عدم الزام الدول العربية بتنفيذ القرارات التي اتخذتها القمم الاقتصادية . فعلى سبيل المثال تم انشاء في مؤتمر الكويت عام 2009 صندوق عربي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مقداره ملياري دولار فلم يستكمل ولم تستجب بعض الدول العربية في سداد حصتها في الصندوق. كذلك لم يتم الالتزام بالسقف الزمني لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وازالة معوقات التجارة بين الدول العربية .

تراجع استثمارات

كما يلاحظ ايضا تراجع الاستثمارات العربية البينية بمعدلات كبيرة فبعد ان كانت في عام 2008 نحو 35,3 مليار دولار تراجعت الى 12,5 مليار دولار في عام 2011 وفقا لبيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011 وكان يتوقع ان تزداد الاستثمارات العربية البينية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وليس العكس. وكان من نتائج قمة الرياض الاقتصادية عام 2013 الموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وهي خطوة من شأنها ان تساعد على زيادة الاستثمارات البينية العربية داخل الدول العربية التي تعاني من عجز التمويل ولديها معدلات عالية من الفقر والبطالة.

ويخشى في ظل هذا الأداء للقمم الاقتصادية العربية السابقة ان تصبح قمة بيروت الاقتصادية الرابعة كسابقاتها مسرحا لإلقاء خطابات لا تمس مشكلات حقيقية للمواطن العربي ولا تجري متابعة تنفيذ القرارات ولا تلتزم الدول العربية بها ولا تقدم حلولا للمواطنين في العالم العربي. وان الاداء الاقتصادي البطيء او الرتيب في ظل مؤسسات عمل عربي يغلب عليها الطابع الروتيني الحكومي سوف يؤدي الى انصراف المواطنين العرب عن هذه القمة .

وحسب اعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الرابعة فقد تم الاتفاق على :

-1تجديد الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية السابقة, وهذا يعني ان القرارات السابقة منذ المؤتمر الاقتصادي الاول في الكويت عام 2009 والى اليوم لم تنفذ ولم تتابع. فما الذي نرجوه من القمة الاقتصادية الرابعة التي ستكون كسابقاتها.

-2التأكيد على ازالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها بما يمكن من استكمال مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك.

-3ضرورة التركيز على تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية.

-4ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من اجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتأمين تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم.

-5التأكيد عل دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما اعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية. وهذا القرار تكرر على اسماعنا منذ نشوء المشكلة الفلسطينية ومنذ اول مؤتمر قمة سياسية عربية والى اليوم ولم يترجم الى الواقع .

-6 تأكيد اهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي .

-7دعم مسيرة العمل التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز اطر التكامل الاقتصادي العربي.

ومتابعة التقدم المحرز في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي املا في الوصول الى السوق العربية المشتركة .

-8التأكيد على اهمية الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء بهدف حل مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.

-9اعتماد الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفـــــــــقر متعــــــــــدد الأبعـــــــــــــاد 2020 -2030 وبنــــسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030 .

-10التأكيد على اهمية توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع العربي.

-11الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في البلاد العربية وربطه بمتطلبات سوق العمل كعنصر من عناصر التنمية الشاملة , والتأكيد على تنمية المهارات وتشجيع الابداع والابتكار بهدف بناء الانسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي .

-12التأكيد على اهمية الدور الفاعل للمرأة في المجتمعات العربية وضرورة تمكينها وادماجها في كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مع حماية الأطفال في المنطقة العربية من الاستغلال بأي شكل من الأشكال.

-13التأكيد على دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود. كما تم التأكيد على المشاركة الفاعلة للشباب في المجتمع العربي وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة.

-14وتم الترحيب ايضا بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية الرابعة .

فهل كان الانسان العربي فعلا محور التنمية في قمة بيروت الاقتصادية الرابعة بعد تنفيذ قراراتها؟ ام تلحق هذه القمة بسابقاتها من القمم الاقتصادية الثلاث.؟ وهل سيتابع تنفيذ مقررات هذه القمة ام يكتفى بتغيير الوجوه دون تغيير الأداء؟