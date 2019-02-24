صالح: الحوار وسيلة لتجاوز الخلافات

القمة العربية الأوربية تناقش الأزمات الراهنة وزيادة التعاون

القاهرة – مصطفى عمارة

رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غياب الرغبة السياسية للتوصل نحو تسوية شاملة بشأن القضية الفلسطينية ، مشيرا الى ان العالم يعاني من ظاهرة انتقال التطرف والارهاب والتحريض على الكراهية. وقال السيسي في كلمة افتتاح القمة العربية الاوربية المنعقدة في شرم الشيخ امس إن (خطر الإرهاب بات يستشري في العالم كله من خلال انتقال العناصر المتطرفة أو باتخاذ بعض الدول ملاذا آمنا لها)، وأضاف (نحن في أمس الحاجة للوقوف صفا واحدا ضد وباء الإرهاب)، مبينا ان (القضية الفلسطينية قضية العرب وهناك غياب في الرغبة السياسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة)، وتابع ان (الدول العربية والاتحاد الأوربي بينهم تعاونا مهما ومشتركا وندعو الى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود). بدوره ، شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على اهمية التعاون بين الاشقاء والاصدقاء من اجل تجاوز الخلافات عبر اعتماد الحوار البناء لحلها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح والسيسي بحثا على هامش القمة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب والاستثمار في المجالات الاقتصادية والنفط والطاقة فضلًا عن مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وتبادل وجهات النظر بشأنها). وأكد صالح خلال اللقاء (أهمية التعاون بين الأشقاء والأصدقاء من أجل تجاوز الخلافات واعتماد الحوار البناء لحلها). كما بحث صالح في لقاءات منفصلة مع نظرائه السويدي ستيفان لوفين والنمساوي سباستيان كورز والفنلندي يوها سيبيلا والصومالي محمد عبد الله محمد، على هامش القمة تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية والكهرباء والنفط. وانطلقت امس اعمال القمة الأولى وسط حضور كبير من الجهات الرئاسية والدبلوماسية العربية والأوربية لمناقشة الازمات العربية الراهنة وزيادة فرص التعاون المتبادل. وتعقد القمة تحت عنوان (في استقرارنا… نستثمر) والذي يعطي ملامح رئيسة في البحث عن التهدئة في كل دول العالم وبشكل خاص الملفات الملتهبة التي لن يستقر العالم قبل أن يتم التوصل لحلول عادلة بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية ثم الأزمات الليبية والسورية والوضع في العراق بعد داعش. من جانبه ، اكد الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن جدول أعمال القمة مفتوح بما يتيح للجانبين طرح كافة شواغلهم واهتماماتهم، مشيرا إلى أن القمة شهدت حضورا عربيا أوروبيا مكثفا وعلى أعلى المستويات . وقال زكي في تصريح ان (هناك جلستى بيانات وجلسة تفاعلية يفترض أن يتم الحديث خلالها دون بيانات مكتوبة ولكن فقط تبادل الرؤى بين القادة وبعضهم البعض حتى تكون هناك حرية كاملة فى طرح أى قضايا من الجانبين)، عادا مستوى التمثيل فى هذه القمة بأنه (جيد جيدا والمستوى الأوربي أكثر من المتوقع حيث يوجد أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وأيضا المشاركة العربية فى القمة عالية جدا)، مؤكدا أن (الجانب العربى سيتحدث عن الأزمات العربية الراهنة وزيادة فرص التعاون مع أوربا وعلى كافة الموضوعات التى تهمنا مع الجانب الأوربي والتنسيق فيها مثل موضوع مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح)، مشيرا إلى أن (العلاقة العربية الأوربية مليئة بالتحديات وأيضا مليئة بالفرص والحديث يجب أن يكون متوازنا بينهما خاصة وأن هذه العلاقة هي مع الكتلة الأكبر من حيث عدد السكان والتقدم التكنولوجي والثراء والتقدم فى التعليم والصحة وكافة المجالات).