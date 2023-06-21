القفز والتقافز الإعلامي – سعيد ياسين موسى

الخطاب الإعلامي للمؤسسات الإعلامية التابعة للجهات السياسية خطاب واضح تبعا لمواقف الجهة السياسية الممولة لها وهذا لا إشكال فيه والموقف النهائي عند المتلقي، هنا ماذا عن المتحجي “المتحدث” عندما يقفز ويتقافز بين الخنادق؟، هنا الإنطباع هو البقاء في الصورة وربما أمور أخرى أحتفظ بها والمقياس تغيير الخطاب 180 درجة كما شبهة الدفع وكسب منافع قائمة والدليل موجود، السنتان الماضيتين أظهرت هذه الصورة بشكل واضح، كما ملاحظة التخصص يوم متحجي سياسي ويوم آخر بالاقتصاد وآخر ب كذا وماذا ،هذا الملتي Multi في الخطاب يربك المتلقي ويسبب تراجع ثقة الجمهور، على المؤسسات الإعلامية إعتماد منهجية في الخطاب الموجه باختيار الخطاب المهني المستقل مع الخطاب المعتمد لها من مناصرين للجهة السياسية. كما إن المؤسسات الحكومية لها مخوليها بالتحدث عنها ولا تحتاج لمن يتحدث بالنيابة عنها،ال Multiple use لا تنطبق على الإنسان المهني والخطاب الموجه للجمهور مسؤولية أخلاقية.