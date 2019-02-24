القطار‭ ‬المصفّح‭ ‬يحمل‭ ‬الرجل‭ ‬النووي‭ ‬الى‭ ‬القمّة‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬ترامب

داندونغ‭ ‬(الصين)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬يعبر‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ–أون‭ ‬الأحد‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬مصفّح،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬التحضيرات‭ ‬المكثّفة‭ ‬لقمّته‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬هانوي‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تحصير‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬وصول‭ ‬المحادثات‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭.‬

وشوهد‭ ‬ممثّل‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الخاص‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كيم‭ ‬هيوك‭ ‬شول‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفيتنامية،‭ ‬حيث‭ ‬سيُجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬بيغون،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬للأنباء‭.‬

ووصلت‭ ‬طائرة‭ ‬إلى‭ ‬هانوي‭ ‬الأحد‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬بقية‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬الإعلام‭ ‬الفيتنامي‭.‬

ويرافق‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬مساعده‭ ‬الرئيسي‭ ‬كيم‭ ‬يونغ–تشول‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شقيقته‭ ‬ومستشارته‭ ‬كيم‭ ‬يو–جونغ‭ ‬ومعاونين‭ ‬آخرين‭ ‬قريبين‭ ‬منه،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬للأنباء‭. ‬وتتناول‭ ‬اللقاءات‭ ‬التحضيرية‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬وكيم‭ ‬برنامج‭ ‬اللقاء‭. ‬

واتّفق‭ ‬الزعيمان‭ ‬في‭ ‬قمتهما‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬مبهمة‭ ‬لنزع‭ ‬«السلاح‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية»‭.‬

لكنّ‭ ‬ستيفن‭ ‬بيغون‭ ‬اعترف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬الأميركيين‭ ‬والكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬لن‭ ‬ينجحوا‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬معنى‭ ‬«نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي»‭.‬

وفي‭ ‬سلسلة‭ ‬تغريدات‭ ‬عشية‭ ‬توجّهه‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬تعقد‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬هانوي،‭ ‬أشاد‭ ‬ترامب‭ ‬بالصين‭ ‬وروسيا‭ ‬لتشديدهما‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أنّه‭ ‬يرتبط‭ ‬ب»علاقة‭ ‬عظيمة‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬كيم»‭.‬

وأضاف‭ ‬«الزعيم‭ ‬كيم‭ ‬يدرك،‭ ‬وربما‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أخر،‭ ‬أنه‭ ‬بدون‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬يمكن‭ ‬لبلاده‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬وبسرعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬موقعها‭ ‬وشعبها‭ ‬(وهو)،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬للنمو‭ ‬السريع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى»‭.‬

-»مناسبة‭ ‬تاريخية»-

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬قوي‭ ‬الأحد،‭ ‬دعت‭ ‬وكالة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬للأنباء‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬«الفرصة‭ ‬التاريخية‭ ‬النادرة»،‭ ‬في‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬الشكوك‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عنها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬غياب‭ ‬التقدم‭ ‬بعد‭ ‬قمة‭ ‬سنغافورة‭ ‬وبشأن‭ ‬النوايا‭ ‬الحقيقية‭ ‬لبيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬حول‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬«على‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬ألا‭ ‬تنسى‭ ‬دروس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حينما‭ ‬أغرقت‭ ‬المحادثات‭ ‬الثنائية‭ ‬بحالة‭ ‬من‭ ‬الجمود‭ ‬دفعت‭ ‬إليها‭ ‬القوى‭ ‬المعارضة‭ ‬(للاتفاق)»‭.‬

وأضافت‭ ‬«إذا‭ ‬انتهت‭ ‬المفاوضات‭ ‬المقبلة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بدون‭ ‬نتيجة،‭ ‬كما‭ ‬تريد‭ ‬تلك‭ ‬القوى،‭ ‬فإن‭ ‬الشعب‭ ‬الأميركي‭ ‬لن‭ ‬يتخلّص‭ ‬أبداً‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬على‭ ‬أمنه»‭.‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬يواصل‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬سفره‭ ‬الطويل‭ ‬لمسافة‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬باتجاه‭ ‬فيتنام،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يدوم‭ ‬60‭ ‬ساعة‭. ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬سرعة‭ ‬القطار‭ ‬المصفّح‭ ‬60‭ ‬كلم‭ ‬بالساعة‭.‬

وأكّدت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬غادر‭ ‬السبت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بساعات،‭ ‬تجاوز‭ ‬موكب‭ ‬كيم‭ ‬الجسر‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بمدينة‭ ‬داندونغ‭ ‬الصينية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬وموقع‭ ‬كاي‭ ‬نيوز‭.‬

وطلب‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬نزلاء‭ ‬فندق‭ ‬قبالة‭ ‬الجسر‭ ‬أن‭ ‬يغادروا‭ ‬الجمعة‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بانه‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاقه‭ ‬لاجراء‭ ‬تحديثات‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬فيتنامية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬قطار‭ ‬كيم‭ ‬سيتوقف‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬القطارات‭ ‬في‭ ‬دونغدانغ‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬الصينية‭ ‬وسيواصل‭ ‬طريقه‭ ‬بالسيارة‭ ‬إلى‭ ‬هانوي‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬170‭ ‬كلم‭.‬

وتم‭ ‬نشر‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬دونغدانغ‭ ‬السبت‭ ‬وعلى‭ ‬طول‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هانوي،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الذين‭ ‬شاهدوا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ومعدّات‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الفيتنامية‭ ‬إغلاق‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬بطول‭ ‬170‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬06,00‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬14,00‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬ممّا‭ ‬يوحي‭ ‬بأنّ‭ ‬كيم‭ ‬سيسلك‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬المزدحم‭ ‬عادة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفيتنامية‭ ‬إن‭ ‬كيم‭ ‬سيجري‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لفيتنام‭ ‬«في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة»،‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬محدد‭.‬

وفي‭ ‬طريق‭ ‬العودة،‭ ‬يمكن‭ ‬للزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬القطار‭ ‬بهدف‭ ‬التوقف‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬للحديث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬بشأن‭ ‬مضمون‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬لم‭ ‬تلاحظ‭ ‬أية‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عودته‭.‬

–على‭ ‬خطى‭ ‬جدّه–

وفي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬التقى‭ ‬فيها‭ ‬ترامب،‭ ‬سافر‭ ‬كيم‭ ‬إلى‭ ‬سنغافورة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬صينية‭ ‬وزار‭ ‬الصين‭ ‬بعدها‭ ‬بأسبوع‭ ‬للقاء‭ ‬شي‭.‬

ورأى‭ ‬جيونغ‭ ‬يونغ‭ ‬تاي‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬حول‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬كيم‭ ‬السفر‭ ‬بالقطار‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬يسمح‭ ‬للقائد‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬«استقلاليته»‭ ‬عن‭ ‬بكين‭.‬

ويرى‭ ‬جاستن‭ ‬هيستنغز‭ ‬أستاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سيدني‭ ‬أن‭ ‬«الصين‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬نزع‭ ‬سلاحها‭ ‬النووي،‭ ‬بنفس‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬تريده‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى»‭.‬

وبعد‭ ‬تراجعها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اختبارات‭ ‬نووية‭ ‬كورية‭ ‬شمالية،‭ ‬تحسنّت‭ ‬العلاقات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬بكين‭ ‬وبيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬تلك‭ ‬الاختبارات‭.‬

وتطالب‭ ‬الصين،‭ ‬الحليفة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لبيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬برفع‭ ‬تدريجي‭ ‬للعقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تثقل‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬مع‭ ‬دعوتها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬للنزع‭ ‬الكامل‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬

والسفر‭ ‬بالقطار‭ ‬تقليد‭ ‬عائلي‭ ‬متوارث‭ ‬عن‭ ‬مؤسس‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬إيل‭ ‬سونغ،‭ ‬جدّ‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬الذي‭ ‬سافر‭ ‬والده‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬بالقطار‭ ‬في‭ ‬2001‭.‬

وقال‭ ‬البروفسور‭ ‬كوه‭ ‬يوهوان‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دونغوك‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬إن‭ ‬السفر‭ ‬بالقطار‭ ‬«رسالة‭ ‬قوية‭ ‬إلى‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬بأن‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬قد‭ ‬ورث‭ ‬صفات‭ ‬جده‭ ‬الحميدة،‭ ‬وأن‭ ‬سلالة‭ ‬كيم‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى»‭.‬