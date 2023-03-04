القضاء يلاحق 4 مسؤولين سابقين متورّطين بسرقة القرن

بغداد – ابتهال العربي

قادت التحقيقات التي يجريها مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة العامة بشأن قصية سرقة القرن الى توجيه تهمة تسهيل الاستيلاء على امانات الضرائب لكبار المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي بينهم وزير اسبق. وقال بيان للنزاهة تلقته (الزمان) امس انه (على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق 4 شخصيات من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة)، واضاف ان (أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية الاسبق ومدير مكتب والسكرتير الشخصي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة)، واشار الى ان (الأوامر الصادرة استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، جاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيّة، فضلا عن صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة استناداً إلى أحكام المادة 184 أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية). وفي تطور ،ضبطت النزاهة ،ثلاثة متهمين متلبسين بتعاطي الرشا وتعقيب المعاملات في عمليتي ضبط نفذتهما في دوائر الضريبة ببغداد، وفقاً لمذكرات قضائية. واشار البيان الى ان (الفريق الذي انتقل إلى دائرة ضريبة الرصافة قام بضبط موظفة في الدائرة ،متلبسة بالجرم المشهود بتعاطي الرشا من أحد المراجعين لقاء تمشية المعاملات)، واضاف انه (تم ضبط متهم أثناء قيامه بتعقيب المعاملات بحوزته عدد من المعاملات التي يقوم بتعقيبها)، ولفت الى ان (الفريق تمكن من ضبط متهم في دائرة ضريبة الأعظمية، إثر مخالفته التعليمات وقيامه بتعقيب وترويج المعاملات في الدائرة دون وكالة أو صفة رسمية تُخولُهُ القيام بذلك)، واستطرد بالقول انه (تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة بحقهما).