الإتحادية: قراراتنا ملزمة ونافذة من تاريخ الصدور

القضاء يصدّق إعترافات متهمة تروّج لتعيينات وهمية في التربية

بغداد – الزمان

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال اعترافات متهمة بجرائم احتيال على مواطنين وإيهامهم بانها مديرة قسم في وزارة التربية لغرض تعيينهم. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المتهمة اعترفت امام قاضي التحقيق بقيامها بجريمة الاحتيال على المواطنين بعد ان ادعت انها مديرة قسم في التربية وقامت بأخذ مبالغ مالية عالية لغرض تعيينهم)، واضاف أن (المتهمة اعترفت أيضاً بانها كانت تزودهم بكتب تعيين مزورة كما أنها قامت باستخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا)، وتابع البيان ان (المحكمة صدقت اقوالها وبصدد إحالتها الى محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل). واصدرت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما. وأوضح البيان ان (الهيئة الاولى للمحكمة نظرت قضية مدانين اثنين قاما بثقب احد الأنابيب النفطية في حي المعامرة التابعة لمنطقة الدورة ومن ثم تهريبه)، لافتا الى ان (المحكمة اصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة عليهما وفقا لاحكام المادة 6/ اولا من قانون مكافحة تهريب المنتجات النفطية وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005). وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية و جنايات ذي قار أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية على مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. واكد البيان أن (جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على مدان عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة في مدينة البطحاء)، وأضاف أن (المحكمة نظرت قضية مدان ثان وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة حيازة حبوب مخدرة بقصد المتاجرة فيها)، وتابع البيان ان (الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار على مدانين عن جريمة الحيازة لمادة الكرستال المخدرة بهدف الترويج لها في بغداد).

في غضون ذلك ، اكدت المحكمة الاتحادية العليا أن احكامها وقراراتها ملزمة ونافذة من تاريخ صدروها ما لم تنص على تاريخ اخر للسريان. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة تلقت طلباً من وزارة الصناعة والمعادن يتضمن اصدار المحكمة في وقت سابق حكماً بعدم دستورية المواد 13 و15 و16 من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1994 لمخالفتها للدستور استناداً للمواد 19/ خامساً وسادساً 37و 47 و 87)، مبينا ان (الوزارة طلبت اعلامها عن مدى سريان الحكم بتعطيل تلك المواد من القانون المشار بأثر رجعي على الحالات الحاصلة قبل صدوره)، وأوضح الساموك أن (المحكمة نظرت برئاسة القاضي مدحت المحمود الطلب ووجدت انها سبق أن أصدرت حكماً بالعدد 10/ اتحادية/ 2013 بعدم دستورية تلك المواد).