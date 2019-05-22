الشرطة الألمانية تلاحق عصابة عراقية متّهمة بتجارة المخدرات

القضاء يصدق إعترافات إرهابيين في حوزتهم أسلحة كاتمة

بغداد – الزمان

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب أقوال مجموعة ارهابية ضبط بحوزتهم كدس من الأسلحة والكواتم والمواد المتفجرة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة صدقت اقوال مجموعة إرهابية بعد القاء القبض عليهم وبحوزتهم كدس من الاسلحة والكواتم بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة امن واستقرار البلد)، لافتا الى ان (المتهمين ضبط بحوزتهم مواد متفجرة وقاذفات وأسلحة متوسطة معدة لأعمال ارهابية بالتنسيق مع خلايا نائمة), وتابع انه (تم تصديق اقوالهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005).

وافادت محكمة تحقيق الكرخ بتدوين أقوال داعشي متهم بقتل ثلاثة اشقاء خلال جمع الكمأ في احد الوديان. .واوضح البيان ان (محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال قيادي داعشي كان يعمل نائب والي ولاية دجلة), مشيرا الى ان (المتهم اعترف بقتله ثلاثة أشقاء اثناء توجههم لجمع الكمأ من أحد الوديان)، وأضاف أنه (اعتقل الضحايا وأقاربهم وأجرى تحقيقات معهم حتى عثر في هواتفهم على صور تظهر مشاركتهم مع الحشد الشعبي في تحرير مناطقهم)، مبينا أن (المتهم أقدم على قتلهم والاتصال بذويهم وإبلاغهم بالامر)، لافتا الى ان (المحكمة صدقت أقواله وبصدد إحالته على محكمة الجنايات وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005). وأصدرت محكمة جنايات القرنة أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق خمسة متاجرين بالمخدرات. واعلنت مفتشية وزارة الداخلية عن القبض على ضابط في الوكالة الادارية لتورطه بقضايا فساد.

جرم مشهود

وقالت المفتشية في بيان امس ان (مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام القت القبض على ضابط برتبة رائد منسوب الى الوكالة الإدارية لتورطه بقضايا ابتزاز لضباط وموظفين في الوزارة). وافادت هيئة المنافذ الحدودية بالقبض على مسافر عراقي صادرة بحقه مذكرة قبض في منفذ الشلامجة.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم (إلقاء القبض على مسافر عراقي صادرة بحقه مذكرة قبض في المنفذ بمحافظة البصرة)، وأضاف أن (ذلك جاء بالاستناد إلى كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض وفق أحكام المادة 299 من قانون العقوبات الصادرة من محكمة استئناف البصرة). واكد الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الممنوعة من التداول في القطاع الخاص في منطقة السراي وسط مدينة بعقوبة. في غضون ذلك نجحت مفارز الداخلية من اعتقال ارهابي خطير في ناحية المنصورية بالمحافظة ادعى ذويه مقتله في صلاح الدين .

وتمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من اختراق وتفكيك خلية ارهابية والقبض على الرؤوس المدبرة لها في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان ان (مفارز المديرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع أستخبارات لواء المشاة 41 وبعملية نوعية وأستباقية تمكنت من أختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة النعيمية بالفلوجة والقبض على الرؤوس الاربعة المدبرة لها والتي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال الايام القادمة). كما القت قوة اخرى القبض على قيادي كبير داعشي في المحافظة .

ولفت البيان الى ان (الاستخبارات القت القبض على المستشار العسكري لأحد قادة داعش وهو المسؤول عن جمع السلاح للتنظيم في الانبار).

وفي النجف افاد مصدر بأن شخصا انتحر برمي نفسه من على مجسر ثورة العشرين في المحافظة. واوضح المصدر ان ان (شخصا انتحر من على المجسر دون معرفة الدوافع او الاسباب التي دفعته لذلك).

حالة نفسية

واعتقلت شرطة المحافظة شخصاً يعاني من حالة نفسية قتل شقيقه طعناً بالسكين وترك جثته مرمية على الطريق ا قرب الحي الصناعي الجديد في المحافظة. على صعيد متصل ,انتشلت فرق الشرطة النهرية جثة شاب غرق في نهر الديوانية.

وذكر بيان لقيادة الشرطة ان (فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية أنتشل جثة أحد المواطنين من نهر الديوانية حينما كان يسبح مع زملائه). ولقي طبيب مصرعه بسبب اصطدام سيارته بحيوان الجاموس في طريق سامراء – تكريت بمحافظة صلاح الدين. على صعيد اخر شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية يشتبه تورطها في الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة غير المشروعة وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة مدينة إسن، أن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات التي بدأت الأربعاء الماضي بولاية شمال الراين- وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونيا ومنطقة وادي الرور.وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.