الكمارك تضبط مواد مخدّرة أثناء تبادل مركبات في سفوان

القضاء يشن حملة لملاحقة شبكات التسوّل بعد تفاقم خطرها

بغداد – ابتهال العربي

شن مجلس القضاء الأعلى، حملة لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر لإنهاء ظاهرة التسول التي تلقي انعكاسات سلبية على امن المجتمع. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس المجلس فائق زيدان جاء فيها (تقرر اطلاق حملة متكاملة لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر وإنهاء ظاهرة التسول لما تشكله تلك الظاهرة من خطر على أمن المجتمع)، داعيا الى (توجيه قضاة التحقيق لاتخاذ ما يلزم لدعم هذه الحملة). في غضون ذلك ، القت قيادة شرطة البصرة، القبض على اخطر تجار المخدرات في المحافظة.وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته (الزمان) امس أن (مفارز قسم شرطة مكافحة اجرام البصرة ،القت القبض على متهمين اثنين من أخطر تجار المخدرات ،أحدهما مطلوب بقضيه قتل وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات)، وأضاف ان (العملية جاءت بحسب معلومات دقيقة ، بعد أن فتح المتهمين النار على المفرزة والاشتباك معهم وتمت اصابة أحد المتهمين في قدميه بغية السيطرة عليه)، وتابع انه (تم ضبط كمية من المخدرات ومسدس ورمانة يدوية). وضبطت الهيئة العامة للكمارك ،مواد مخدرة نوع كريستال بوزن اربعة كليوات ونصف الكيلو غرام في مركز كمرك سفوان الحدودي . وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية الضبط تمت اثناء عملية تبادل لمركبتين عراقية وكويتية في المركز المذكور )، واضاف ان (العملية تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية ومكتب المخابرات الوطني وشعبة استخبارات المنفذ ومكافحة مخدرات سفوان ومركز شرطة الكمارك )،

واشار الى (احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها). بدوره ، أوضح رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر الوائلي، إجراءات الهيئة بحق مهربي المشروبات الكحولية والمواد الممنوعة إلى العراق. وقال في تصريح امس ان (الهيئة ملتزمة بالقرارات الصادرة من الحكومة ومجلس النواب، الخاصة بالمنافذ)، واضاف ان (جميع الإجراءات ستعمم على المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الممنوعة)، وأكد الوائلي أنه (من اليوم الأول لوصول التعميم تم العمل به، وفي حالة القبض على بعض المهربين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء)، وتابع ان (أي شخص يقدم على إدخال أي مادة ممنوعة إن كانت مشروبات كحولية أو غيرها، سينفذ القانون بحقه). واطاحت مفارز مديرية مكافحة الإجرام بمنتحل صفة ضابط شرطة في بغداد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة في بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل)، واضاف ان (المفارز اطاحت بعدد من المتهمين لقيامهم سرقة دراجات نارية وتزوير وقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط مركبتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.في ما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل). في غضون ذلك ،أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، توجيهاً لرجال الشرطة ،يحثهم فيه على الإسراع بإكمال الاوراق التحقيقية للموقوفين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشمري، أجرى زيارة مفاجئة الى قسم شرطة الشعلة ببغداد، وتابع جميع نشاطات ومهام عمل القسم ، كما استمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي يقوم بها)،

واوعز الشمري بـ (التعاون التام مع المواطنين وعدم التهاون في القضايا التحقيقية، واستكمال ملفات الدعاوى وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض والإسراع في إكمال الاوراق التحقيقية للموقوفين داخل هذا القسم)،

مشددا على (ضرورة أن يأخذ رجل الشرطة دوره الحقيقي وان يكون حريصاً على أداء واجبه بكل جدٍوإخلاص، ويعكس الصورة الأمثل لوزارة الداخلــية).