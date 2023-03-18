القضاء يسمح للمحكومين توكيل من ينوب عنهم في الدعاوى

بغداد – الزمان

وجه مجلس القضاء الاعلى ،محاكم الاحوال الشخصية بالسماح للمحكومين توكيل من ينوب عنهم في دعاوى تصديق الزواج الخارجي واثبات النسب وتاييد الحضانة وسلب الولاية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة جاء فيها انه (حصلت موافقة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان على إشعار محاكم الأحوال الشخصية بالسماح للمحكوم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، توكيل من ينوب عنه من أقاربه إلى الدرجة الرابعة أو توكيل محام للدفاع عن حقوقه في دعاوى تصديق الزواج الخارجي واثبات النسب وتأييد الحضانة وإيقاف وسلب الولاية وغيرها)، فإن بإمكان المدعى عليه المحكوم) ، واضافت ان (الحكم لم يفقده التوكيل وهو من الحقوق الشخصية ، كما بإمكان المحكمة المقامة أمامها الدعوى إنابة المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني السجن الإصلاحي المودع فيه المحكوم لتدوين أقواله بالإنابة بشأن موضوع الدعوى).