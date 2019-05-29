الإستخبارات العسكرية تحبط عملية إرهابية في الرمادي

القضاء يسلّم تركيا 188 طفلاً خلّفهم داعش

بغداد – قصي منذر

شرعت محكمة التحقيق المركزية بتسليم 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش الإرهابي في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (الزمان) امس إن (محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق). وأضاف أن (هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم)، لافتا إلى أن (عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم). وتابع أن (التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف).

وصدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أقوال متهم ضبطت بحوزته 4 قطع أثرية. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس إن (قاضي محكمة تحقيق النزاهة في استئناف الرصافة وبناء على معلومات استخباراتية اشرف على استدراج متهم من محافظة ذي قار والقبض عليه في العاصمة، بعدما جرى اتفاق مع المتهم بحجة شراء الاثار). وأضاف البيان أن (المتهم تم اعتقاله بالجرم المشهود وتم توقيفه وفقا لاحكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث وبصدد إحالته على محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل).

عملية إرهابية

وأحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية عملية إرهابية في مدينة الرمادي. وقال بيان للمديرية ان (مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 تمكنت بالتعاون مع استخبارات لواء 38 من خلال عملية استباقية نوعية من القبض على اثنين من الارهابين في منطقة البو طيبان خططا للقيام بعملية إرهابية في الرمادي وتمكنت من إحباطها قبل تنفيذها). وانفجرت عصر اول امس عجلة مفخخة نوع كيا حمل في سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى ما ادى الى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 8 اخرين وكانت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 قد تمكنت الاحد الماضي من الاطاحة بالمسؤول عن نقل الانتحاريين وتأمين ملاذات آمنة لهم ونقلهم لتنفيذ العمليات الارهابية بعد نصب كمين محكم له في قضاء مخمور- الموصل، كما ألقت مفارز المديرية في الفرقة 10 بالتعاون مع استخبارات لواء 40 القبض على الإرهابي الخطير الملقب ابو الزبير في اليوم نفسه وهو امر مفرزة الهاونات في منطقة السجر بالانبار. واعلنت وزارة الداخليةعن ضبط وكرين يضمان اسلحة واعتدة متنوعة في منطقة الداينية محافظة ديالى على يد مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبالاشتراك مع مديرية امن واسط ..واعلنت وزارة الدفاع عن نصب كاميرات حرارية بمنطقة جنوب كنعان للمساعدة في استتباب الامن وفي القضاء على خلايا داعش النائمة.وقال بيان للوزارة ان (فرقة المشاة الخامسة باشرت بنصب كاميرات حرارية ضمن قاطع فوج المشاة الرابع لواء المشاة التاسع عشر في منطقة جنوب كنعان)، مشيرا الى ان (هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في القاطع حيث شكر الأهالي القوات الأمنية لحرصها على حفظ أرواح المواطنين). من جهة اخرى أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس عن افتتاح المنطقة الخضراء بالكامل مع اول ايام عيد الفطر المبارك.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح إن (المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل على مدار 24 ساعة ابتداءً من اول ايام عيد الفطر المبارك).

فتح الخضراء

وكان عبد المهدي قد وجّه في نهاية اذار الماضي بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال ايام العطل والجمعة. وأعلنت قيادة شرطة كركوك عن اعتقال متهمين اعترفوا بابتزاز امرأة وبيع إحدى كليتيها في أربيل.وقالت في بيان امس ان( قوة امنية تمكنت من القبض على متهمين، ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بابتزاز إحدى المشتكيات وبيع إحدى كليتيها في إحدى مستشفيات محافظة أربيل)، مشيرة الى (تصديق شعبة الاتجار بالبشر أقوالهم قضائياً ، وتوقيفهم وفق المادة 6 خامساَ بدلالة المادة 1 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر). وتمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام كركوك من القاء القبض على عصابة تتكون من 5 اشخاص خلال محاولتهم سرقة احدى الدور السكنية في منطقة الأسرى والمفقودين، بحسب البيان الذي افاد ايضا بالقبض على متهمين اثنين اعترفا بسرقة المحال التجارية وسرقة مبالغ مالية في قاطع عمل مكتب مكافحة اجرام دوميز. كما اعلنت قيادة شرطة الديوانية عن تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في محافظة كربلاء.وذكرت القيادة في بيان انه (بإشراف ومتابعة مباشر من مدير شرطة الديوانية وبعد بلاغ من مديرية شرطة كربلاء عن حالة اختطاف امرأة تبلغ من العمر 30 عاما تم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات عن وجود المختطفة في أحد الأحياء السكنية).واضافت ان (قوة قامت بالتحرك وإلقاء القبض على اثنين من المتهمين – اب وابنه – وتحرير المختطفة).