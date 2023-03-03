القضاء يحقّق مع ثلاثة مسؤولين سابقين في سلطة الطيران

غرامة تلاحق إريكسون لتسوية قضية فساد بالعراق

بغداد – ابتهال العربي

واشنطن – مرسي ابو طوق

افادت هيئة النزاهة العامة ،باستقدام مسؤولين سابقين في سلطة الطيران المدنيّ التباعة لوزارة النقل ،على خلفية تهم ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيـة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية أصدر أمر استقدام بحق ثلاثة مديرين عامين سابقين لسلطة الطيران ، أحدهم كان يشغل منصب وزير النقل السابق، إضافةً إلى معاون المدير العام لسلطة الطيران سابقاً، في قضيَّة المخالفات في مذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين سلطة الطيران ونظيراتها في أكثر الدول في مجال نقل المُسافرين)، وأضاف إن (السلطة أبرمت مذكرات تفاهم مع نظيراتها في قطر والإمارات وإيران وتركيا والأردن والبحرين، دون وجود دراسة جدوى اقتصادية، فضلاً عن عدم التنسيق المُسبق مع شركة الخطوط الجوية والشركات الناقلة الأخرى، للوقوف على إمكانية تنفيذ الرحلات المحددة بموجب مذكرات التفاهم)، واستطرد بالقول إن (قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية قرر استقدام المتهمين وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المُعدَّل). بدوره ، كشف مصدر ،عن قرار للقاضاء يفيد بحجز اموال وزير المالية الاسبق. وقال المصدر في تصريح امس ان (القضاء قرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية الاسبق ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق، واشخاص اخرين)،على حد تعبيره. ومنع القضاء مـنع سفر المدير العام لدائرة الصحة في محافظة صلاح الدين على خلفية تهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وأفادت الهيئة، بأن (قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر قراراً بمنع سفر المدير العام الحالي لدائرة الصحة في محافظة صلاح الدين)، واضاف ان (القرار، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة 19 ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المعدل، تضمن حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك إثر التهمة الموجهة إليه الخاصة بالتضخم الحاصل بأمواله البالغة قيمته اكثر من تسع مليارات دينار). الى ذلك ،غرم القضاء في الولايات المتحدة ،شركة إريكسون السويدية للاتصالات مبلغ مقداره اكثر 206 مليون دولار لتسوية قضية فساد في العراق. وقالت المجموعة في بيان إن (إريكسون ستدفع غرامة اكثر من 206 مليون دولار)، واضاف ان (هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول 2019 ، بموجبه دفعت الشركة مليار دولار للقضاء الأمريكي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد بخمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت). وإريكسون هي شركة ذات أصل سويدي، تأسست عام 1876? وتعدّ أحد الشركات الرائدة في مجال توفير أنظمة توصيل البيانات والاتصال عن بعد، بالإضافة إلى خدمات ذات علاقة، وتغطي نطاقاً واسعاً من التقنيات التكنولوجية. واعترفت إريكسون في شباط الماضي بأنه (ربما قام عدد من موظفيها بمنح رشا لعناصر داعش بين عامي 2011 و 2019، للتنقل عبر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق.