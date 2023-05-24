القضاء يبحث معالجة قانونية لمراكز التجميل غير المجازة

بغداد – الزمان

بحث مجلس القضاء الأعلى ونقابة الاطباء، اجراءات معالجة مراكز التجميل غير المجازة قانونياً.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (رئيس مجلس القضاء فائق زيدان أستقبل نقيب الاطباء عقيل شاكر محمود يرافقه اعضاء النقابة،وجرى مناقشة موضوع عمل الاطباء الاجانب ومراكز التجميل غير المجازة وسبل معالجتها قانوناً). من جهة اخرى، نفذت هيئة النزاهة العامة ،عمليات ضبطٍ لمتجاوزين على المال العام والقيام بالنصب والاحتيال والرشا في محافظة نينوى.

بيع اراض

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات مديرية تحقيق نينوى تمكَنت من ضبط اثنين من العاملين في الجمعية التعاونية لإسكان ذوي الرعاية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة لقيامهما بتـقـطـيع وبيع 260 دونماً من الأراضي الزراعية المملـوكة للـدولـة)، واشار الى ان (قيمة الأراضي التي تم بيعها دون استحصال الموافقات الأصولية بلغت 47 مليار دينار)، واضاف أنه (تم ضبط صور قيود العقارات وخرائط إفراز وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرف، وكشف حساب الجمعية في المصارف، واجتماعات مجلس إدارة الجمعية)، مبينا ان (قاضي التحقيق المختص، قرر توقيف المتهمين استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات)، ولفت الى ان (المديرية ألفت 8 فرق عملٍ لتفتيش وضبط شبكة من المعقبين يمتهنون النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنهم موظّفون في دائرة الرعاية الاجتماعية ،ينظِّمون معاملات شمولهم براتب شبكة الحماية)، مؤكدا ان (الشبكة تقوم بتعقيب معاملات التعويضات وجلب الكتب الخاصَّة بالمساءلة والعدالة والوعد بالتعيين في دوائر الدولة)، ومضى الى القول انه (تم ضبط 5 متهمين وجهازي لابتوب وبصمة تؤخذ فيه بيانات المواطنين وإيهامهم بتخزين بياناتهم لمصلحة دائرة الرعاية ، إضافةً إلى 9 بطاقات ماستر كارد وعددٍ كبيرٍ من المعاملات ومستمسكات المواطنين في دور اثنين من المتهمين)، مضيفا ان (ملاكات المديرية ضبطت متهماً منتسباً إلى وزارة الدفاع متلبّساً بتسلُّم مبلغٍ من المال من أحد الأشخاص، تعيين شقيقه بصفة مدرسٍ على ملاك وزارة التربية، حيث تم توقيف المتهم من قبل قاضي التحقيق، وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983) واضوح البيان ان (الفريق انتقل إلى مديرية ، وضبط أصل معاملة الصرف الخاصة بإعادة تأهيل إحدى المدارس بمبلغ 15 مليون دينار، اذ سبق وان تم تأهيل المدرسة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).