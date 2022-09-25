القضاء والمهنية والهيبة – صلاح الدين الجنابي

القضاء العادل قانون وسلوك، الأول يكيف للفصل بين المتخاصمين أما الثاني فهو رسالة عنوانها المهنية والالتزام والنزاهة، كلماتها العدل والمساواة والاحترام، غايتها رضا الخصوم وصداها اطمئنان المجتمع ختامها هيبة ووقار وسمعة يتداولها الناس وترسخ في وجدانهم. القضاء عمليات وإجراءات دقيقة وشفافة ونزيهة تفضي للمهنية تنتهي بأحكام عادلة تحفظ حقوق الجميع ومرضية للخصوم تفضي للهيبة وترسخ قناعة ثابتة لدى أصحاب المصالح والمجتمع بعدالة القضاء ووقوفة على مسافة واحدة من الجميع ويحمي الجميع.