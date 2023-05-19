القضاء على شغب الملاعب أمنية و صراع جديد على صدارة الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

مؤسف جدا ومؤلم ما يتكرر من احداث شغب وفوضى في ملاعبنا التي لم تعد تعكس من صور مشرقة للتشجيع المثالي والانضباط وبغير القادر امنهاعلى مواجهة تحديات مشجعي الفرق بعينهم ولايمكن ان نطلق عليهم ببعض المحسوبين على هذا الفريق لان الفرق تعرفهم كما تعرف لاعبيها كما لايمكن استثناء الدور السلبي لبعض الاداريين والاعببن والمدربين من اثارتها لسبب بسيط لانهم لايفرقون بين منطق الفوز والخسارة وتقبل الثانية مهما كان شكلها وحجمها،هؤلاء شوهوا الملاعب في احدث زادت من تعكير اجواء المباريات ويبدو لم يكن بوسع احد إيقافها واترككم لمشاهدة الصور الفديوية لما حصل في لقاء القاسم وكربلاء التي عرضتها القنوات قبل أن ينهي الحكم اللقاء قبل دقيقتين على نهاية الوقت عندما نزلت مجموعة من المتفرجين المعروفين بمناصرتهم لكل الموجودين في الملعب وماقامت من تصرف متهور و همجي عندمااشتبكت بالأيدي وتجاوزت على قوةحماية امن الملعب أثناء محاولة منعهم من دخول ساحة اللعب وللأسف زادت وبلاحدود احداث الفوضى في الملاعب وارتكاب اخطاء فادحة بدءا من الشعب مرورا ببقية المللاعب وقبلها في دوري الدرجة الاولى ولم يعد بالأماكن التعامل مع هذه الأحداث فقط بقرارات لجنة الانضباط في الاتحاد؟ يفترض أن ان تكون وتبقى الملاعب أماكن للمتعة والاستمتاع ويبقى الجميع بمستوى المهمة ولا يجوز لكائن من يكن ومهما كان نوعة ومنصبة التجاسر والتجاوز على من لديهم مسؤلية تامين اقامة المباريات في وضع يتطلب بذل المزيد من الاهتمام ومواجهة الانتهاكات لحماية الملاعب والحفاظ على اعتباراتها وقبلها اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية بحق كل من يحاول الإساءة ويثير الشغب وتعكيراجواء المباريات وقطع دابر هذه التصرفات المخجلة لهؤلاء الذين تكررت اسائاتهم لاماكن حين دخلناها لانها اجواء للود والمحبة والتشجيع على وقت اللعب واجد ان الوقت حان لمحاربة وايقاف هذه الظاهرة ولاتجعلوا من ضبط الملاعب (امنية).

مباراتا اليوم

يامل الوصيف الجوية 56 في تعثر المتصدر الشرطة امام الكرخ من اجل استعادة الصدارة خلال لقائة مع النفط ثامن عشر24 الذي سيقام عند الرابعة عصر اليوم السبت في ملعب الشعب الذي سيدخلة بمعنويات عالية بعد الفوز الذي حققه على الغريم الشرطة ضمن الدور 16 لبطولة الكاس وكل الدلائل تشير الى قدرة الفريق في تحقيق النتيجة المطلوبة بعدما توازن كثير ووطد العلاقة مع الانصار اكثر بعد نتيجة الكاس التي زادت من ثقة المدرب مؤمن سليمان بلاعبي الفريق والقدرة في خوض بقية مباريات الموسم بقوة وتركيز وعدم التقليل من اي منافس في ظل صحوة فرق المؤخرة والاستفادة من مباريات الفترة الحالية لدعم مهمة البقاء التي يبحث عنها النفط الاخر الذي سيخوض اللقاء بوضع افضل بعد الفوز الثمين على الطلاب الدور الماضي ما زاد من تطلعاتة في رفع شعار التحدي بوجة ضيفة ويدرك لاعبي الفريق ان الفوز اليوم سيحقق لهم الكثير في دعم جهود البقاء.

الشرطة والكرخ

ويسعى الشرطة58 تخطي ضيفة ثاني عشرالترتيب الكرخ 38 لتعزيز الصدارة وقبلها إقناع جمهورة بان ما حصل الثلاثاء مجرد كبوة وان الفريق سيتجاوزها ودائم في الجاهزية لمواجهة اليوم وتحويل النتيجة لمصلحتة والاستفادة كاملة من بقية مباريات الدوري للتمسك بالصدارة والدفاع عن اللقب للنهاية لكن مواجهة الكرخ تمثل اختباراصعبا في ظل رغبة الاصفر بتعديل مركزة وتجاوز العثرات عبر اللعب بشعار الفوز وحد واستعادة نغمة الفوز بعد تعادلين وخسارة والاهم التصدي للامور والعمل على قلب الطاولة على المنافس وازعاجة امام أنصاره.

فوز النجف على الكهرباء

وما يقال عن ميسان ينطبق على الكهرباء في فترة إحباط حقيقية عندما سقط في ملعب النجف بهدف وتجرع الخسارة الثالثة من خمس جولات والثامنة في الدوري واختلفت الامور امام لؤي صلاح بعدما اخذ الفريق يفتقد لاوجة المنافسة وتخلى عن البداية الواعدة قبل أن يغيب الحماس وتقل الجهود وقد تتراجع فرصة البقاء في مربع الترتيب من جانبة تمكن النجف من فرض الفوز المطلوب وتعويض خسارة الجيران المريرة الاسبوع الماضي وتخطي بوابة مهمة في ظل الاداء الذي قدمة الاعبين والسبب في الفوز الذي تكرر تحت أنظار العشاق وفي ملعب الفريق الذي امن له نقاط العديد من المباريات وحسم المهمة الغير سهلة ورفع رصيده الى42 فيما تجمد رصيد الكهرباء50 .

فوز دهوك

وحقق دهوك فوزا مهما بتغلبة على ضيفة الصناعة بهدفين دون رد عندما سيطر على مسار الامور وظهرت خطورة الفريق من البداية وانتظر فقط عشر دقائق ليفتتح التسجيل عن طريق سيامند عكيد وعززة زياد احمد د56 بالهدف الثاني وحسم المهمة على اكمل وجة وسط ترحيب جمهوره بالنتيجة ومواصلة السير بالاتجاه الصحيح في افضل ايامة مستفيدا للمرة الثانية تواليا من ملعبةبتحقيق الفوز وتعزيز موقعة السادس 47 على بعد ثلاث نقاط من الطلاب ويحرص الفريق على إكمال مسيرتة امام ما تبقى له من مباريات من اجل التقدم في جدول الترتيب في مشاركة لازالت تسير وسط ظهور الفريق اكثر تأثيرا من جانبة تلقى الصناعة الخسارةالثامنة عشرة ويعيش ازمة ثقة واضحة امام مهمةالبقاء في البطولة التي تؤرق الادارة التي تمني النفس الوصول لهدف المشاركة.

فوز الطلاب على الوسط

واستعاد الطلاب توازنهم بعد تخطي الوسط في عقر دارة بالفوز بهدفين لواحد ومحاولة تغير الواقع عبرالتصدي للمباريات القادمة قبل أن يحقق فوز اكثر من مهم و تجاوز أزمة النتائج ومصالحة الانصار وخطف النقاط من خارج ملعبه عندما لعب بتركيز ورفع شعار الفوز بعدما فرض سيطرتة وخطورتة وارتقى لمستوى المهمة وحقق اكثر من شيء منها التقليل من معاناة مصاعب الجولات الاخيرة ورفع رصيدة47 بالمركز الخامس على بعد ثلاث نقاط من الكهرباء فيما توقفت نتائج الوسط في المركز الخامس عشر33 وخسر اللقاء لانه لم يتمكن من ايقاف ضغط وتهديد الضيف قبل ان تهتز شباكه مرتين ويخرج من الباب الضيق ولانه لم يلعب بطريقة جيدة وعانى كثيرا وقد يلزم على ترك موقعة لزاخو 31 الذي يكون التقى الحدود امس