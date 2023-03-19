القضاء الكويتي يقضي ببطلان الانتخابات وإعادة البرلمان السابق

الكويت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬الكويتية‭ ‬‮ ‬الأحد‭ ‬ببطلان‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وفازت‭ ‬بها‭ ‬المعارضة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬طعون‭ ‬شكّكت‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬المراسيم‭ ‬الدستورية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬وحكمت‭ ‬لصالح‭ ‬إعادة‭ ‬البرلمان‭ ‬السابق‭ ‬للواجهة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬أزمات‭ ‬متكرّرة‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬ببطلان‭ ‬عملية‭ ‬الانتخاب‭ ‬برمتها،‭ ‬وبعدم‭ ‬صحة‭ ‬عضوية‭ ‬من‭ ‬أعلن‭ ‬فوزهم‭ ‬فيها،‭ ‬لبطلان‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬وبطلان‭ ‬دعوة‭ ‬الناخبين‭ ‬لانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‮»‬‭.‬

وقرّرت‭ ‬المحكمة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬المجلس‭ ‬المنحل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ (…) ‬سلطته‭ ‬الدستورية‭ ‬كأنّ‭ ‬الحل‭ ‬لم‭ ‬يكن‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬نظرت‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الطعون‭ ‬المقدّمة‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬سابقين‭ ‬وسياسيين،‭ ‬مشيرين‭ ‬في‭ ‬طعونهم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مخالفات‭ ‬دستورية‮»‬‭ ‬شابت‭ ‬عملية‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وأخطاء‭ ‬اخرى‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬المحامي‭ ‬نواف‭ ‬الياسين‭ ‬المتخصّص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬البرلمان،‭ ‬فإنّ‭ ‬‮«‬الطعون‭ ‬تتعلّق‭ ‬بعدم‭ ‬صحة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ومراسيم‭ ‬الدعوة‭ ‬للانتخابات‭ ‬ومرسوم‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬وكانت‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬قاطعت‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية‭ ‬متّهمة‭ ‬السلطات‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالتأثير‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬البرلمان،‭ ‬فازت‭ ‬ب‮ ‬28‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الخمسين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وجرى‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬إفساحا‭ ‬للمجال‭ ‬أمام‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬سياسية‭ ‬وعودة‭ ‬المعارضة‭ ‬إلى‭ ‬كنف‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭. ‬وخلافاً‭ ‬لسائر‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬تتمتّع‭ ‬الكويت‭ ‬بحياة‭ ‬سياسية‭ ‬نشطة‭ ‬ويحظى‭ ‬برلمانها‭ ‬الذي‭ ‬ينتخب‭ ‬أعضاؤه‭ ‬لولاية‭ ‬مدّتها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بسلطات‭ ‬تشريعية‭ ‬واسعة‭ ‬ويشهد‭ ‬مناقشات‭ ‬حادّة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭.‬

وتهزّ‭ ‬البلاد‭ ‬الواقعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬أزمات‭ ‬سياسية‭ ‬متكرّرة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحكومة‭ ‬وشخصيات‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬والبرلمان‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬حله‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬السبب‭ ‬مطالبة‭ ‬نواب‭ ‬بمساءلة‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬الأميرية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قضايا‭ ‬تشمل‭ ‬الفساد‭.‬