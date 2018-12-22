القضاء العراقي: الشروع بتطبيق عقد الزواج الألكتروني بداية 2019  

محكمة تحقيق الموصل تصدّق إعترافات عصابتين لتزييف العملة

القضاء: الشروع بتطبيق عقد الزواج الألكتروني بداية 2019

– بغداد – قصي منذر – عمان – رند الهاشمي

وضع رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اللمسات الأخيرة على مشروع عقد الزواج الالكتروني لتطبيقه بداية العام المقبل، فيما اختتم زيدان زيارة الى الاردن استغرقت اياماً عدة بحث خلالها سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاٍرهاب وتبادل المعلومات كما التقى برئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ووزير العدل.

عرض هندسي

وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس ان زيدان حضر صباح امس السبت (العرض الهندسي الفني الذي قدمه قسم تكنلوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى، بحضور قضاة محاكم الاحوال الشخصية في بغداد)، مضيفًا ان زيدان (ناقش مع القضاة والمسؤولين عن المشروع مراحل تطبيق إجراءات عقد الزواج الالكتروني ووضعة موضع التطبيق بداية سنة 2019). واختتم زيدان اول امس زيارة الى الاردن استغرقت اياماً لبحث التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاٍرهاب. وبحسب بيان آخر تلقته(الزمان) امس فقد ناقش زيدان خلال لقائه بالرزاز في اطار زيارته لعمان (العلاقات القانونية والقضائية واهمية تطويرها لما فيه مصلحة البلدين). وحضر اللقاء رئيس المجلس القضائي الاردني رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو وسفيرة العراق لدى عمان صفية السهيل والوفد المرافق لزيدان. وكان الغزو قد استقبل الوفد في وقت سابق وأبدى الترحيب به واستعداده لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي. والتقى زيدان خلال الزيارة ايضاً وزير العدل الأردني بسام التهلوني وبحث معه(سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاٍرهاب وتبادل المعلومات).كما قام زيدان والوفد القضائي المرافق له برفقة سفيرة العراق لدى عمان صفية السهيل بزيارة المحكمة الدستورية الاردنية والتقى برئيسها القاضي هشام التل وذلك في إطار زيارته للاردن. وأطلع التل الوفد على طبيعة عمل المحكمة وتشكيلها كما ناقش الجانبان (العلاقات القضائية المشتركة بين النظامين القضائيين في البلدين الشقيقين). وجمع لقاء آخر الوفد برئيس المحكمة الإدارية الاردنية العليا القاضي محمود العبابنه حيث اطلع زيدان على طبيعة عمل المحكمة في مجال القضاء الإداري. وزار الوفد المحكمة الشرعية الاردنية العليا والتقى قاضي القضاة كمال الصمادي وأعضاء مجلس القضاء الشرعي وبحث معه تطوير العلاقات القضائية ذات الصلة بأختصاص القضاء الشرعي. من جهة اخرى أعلن المعهد القضائي نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة 41 لسنة 2018 ـ 2019 على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس أن (المعهد فتح باب الاعتراض على النتائج لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الأحد لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل)، مشيراً الى ان (تقديم الاعتراضات سيكون في مقر المعهد القضائي).على صعيد آخر، أعلنت محكمة تحقيق الموصل الأيسر عن القبض على عصابتين تقومان بتزوير الأموال ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية عالية.

جريمة منظمة

وقال بيان للمجلس إن (قوة امنية مكونة من جهاز المخابرات الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في نينوى وبمتابعة واشراف من قضاة التحقيق في محكمة تحقيق الموصل الايسر ألقت القبض في عملية نوعية على عصابتين تقومان بتزوير الأموال)، مشيراً الى (ضبط مبلغ مزورة مقداره عشرون ألف دولار مع العصابة الأولى، ومبلغ آخر مع العصابة الثانية مقداره سبعة عشر ألف وخمسمئة دولار أمريكي)، مؤكدا أن(عملية إلقاء القبض تمت بالجرم المشهود أثناء محاولتهم ترويج الأموال في السوق المحلية). وبحسب البيان فقد صدقت محكمة تحقيق الموصل اعترافات العصابتين. وأصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالإعدام والمؤبد لمدانين بالانتماء لتنظيمات إرهابية احدهما ضبط بحوزته حزام ناسف وآخر اشترك بعمليات ضد القوات الأمنية.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن (الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية في محافظة نينوى وضبط بحوزته حزام ناسف وأسلحة ومعدات لتفجير كان ينوي استخدامها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد)، مضيفًا أن (المحكمة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان آخر لانتمائه للتنظيمات الإرهابية أيضاً في محافظة ديالى واشتراكه بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية). ولفت البيان إلى أن (المحكمة أصدرت أحكامها بحق المدانين وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب).