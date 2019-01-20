القصر العباسي ليس دار المسناة – سمير حميد

قال يقول الدكتور مصطفى جواد رحمه الله في الصفحة 186 من كتابه (دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديما وحديثا) من من مطبوعات المجمع العلمي العراقي سنة 1958: في الجانب الشرقي من بغداد بقايا قصر ضخم مرمم يرجح انه من المباني التي شيدت في العهد العباسي الاخير الذي لايتقدم على تاريخ المستنصرية بكثير من السنين هو القصر المسمى اليوم باسم ((القصر العباسي)) ويقع على ضفة دجلة اليسرى شمالي بناية مجلس الامة الحالي. واخذ الدكتوريصف القصر من ان مدخله من جهة النهر…….الخ ثم يقول بعد الانتهاء من الوصف العمراني :واشهر الاقوال وادعاها الى التصديق انه(دار المسناة ) التي انشاها الناصر لدين الله واقام فيها خزانة كتب جليلة لمفاوضة العلماء فيها فهي على التحقيق دار علم ولذاكانت بنايتها اقرب الى بنايات المدارس قد اقتبس من تصميمها المعمار الذي شيد المستنصرية ثم يمضي الدكتور قائلا: (ذكرنا انه توصل المعنيون بشؤون خطط بغداد القديمة الى ان البناية المذكورة هي القصر الذي ذكره ابن جبير حين قال: انه راى الناصر لدين الله ينحدر من منظرته في الجانب الغربي الى دجلة صاعدا في الزورق الى قصره باعلى الجانب الشرقي على الشط .بعد ذلك قال الدكتور (وقد ذهب احد مؤلفي الكتاب الدكتور مصطفى جواد والاستاذ يعقوب سركيس الى ان بناية القصر هي الدار التي ورد ذكرها في كتاب الحوادث باسم دار المسناة مستندين بذلك الى ان وصفها في الكتاب المذكور جاء موافقا لوصف ابن جبير اي انها باعلى بغداد على شاطئ دجلة (حوادث سنة 680 هجرية وقد وصفت ايضا انها بجوار خندق السور مما يلي الدار وبعد ذلك يقول ان الناصر لدين الله انشا خزانة كتب جليلة في هذا القصر لمفاوضة العلماء ومشاركتهم كما كان المامون يفعل في ايام خلافته انتهى كلام الدكتور. اما الدكتور عماد عبد السلام رؤوف فيقول (في تحقيقه كتاب الحوادث طبعةدار الغرب الاسلامي سنة 1997 الصفحة 74: يتضح من هذا الخبر ان هذه المسناة كانت الى الشمال من دار الخلافة العباسية فهي في اعلى بغداد ورسو شبارة للخليفة فيها يدل على وجود قصر له هناك وهذا مايتفق والنصوص التي سيوردها المؤلف فيما ياتي عن وجود دار تسمى (دار المسناة) في اعلى بغداد قرب خندقها الشمالي. ثم يقول ان سبط ابن الجوزي قد صرح (ص 419 من طبعة شيكاغو 1907) ان من عمارات الناصر دار المسناة.ثم يردف قائلا: ويتفق عدد من الباحثين على ان هذه الدارليست الا العمارة الفخمة المعروفة الى اليوم بالقصر العباسي والواقعة على الشط انتهى كلام الدكتور باتفاق مع الدكتور مصطفى جواد على ان القصر العباسي هو دار المسناة وانه دار علم ولكن بالرجوع الى كتاب مضمار الحقائق وسر الخلائق لمحمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه الايوبي 567-617 هـــــــجري الصفحة 86 من تحقيق الدكتور حسن حبشي الصادر عن عالم الكتب في القاهرة عام 1968 يقول :((وفيها كان الفراغ من بناء دار المسناة التي على شاطئ دجلة وكان المتولي عمارتها الحاجب الاعز وهي اول دار شرع الخليفة في عمارتها للتنزه والفرجة وهي اول دار فرشت طوابيق ملونة ازرق واحمر وسائر الالوان وكان الخليفة كثير الملازمة لها والحضور فيها وهي من الدور المستحسنة بنيت على طرف السور مما يلي دجلة قد غرم عليها اموالا جمة ولما تم عملها نقل اليها فرشا كثيرة وانية من ذهب وفضة ورتب فيها جماعة من المماليك والخدم لحفظها وحراستها يلازمون الخدمة فيها دائما والى الان فأن كان راكبا في دجلة او على ظهر واراد الدخول اليها تكون مهياة للقعود فيها والسكنى بها وجعل لهذه الدار حرمة قاطعة كحرمة التاج الشريف بحيث لايقدر احد يقعد تحتها ولايدنو منه الا ان كان سائرا في سفينة فحسب. انتهى ..من هذا النص المهم تبين لنا ان دار المسناة هي (دارتنزه وفرجة وليست دار علم) والدكتور مصطقى جواد معذور بعدم امتلاكه هذا المصدر كونه كان مريضا جدا اذ توفي رحمه الله في عام 1969 ولا اعلم لماذا لم يشر الى هذا المصدر الدكتور عماد عبد السلام رؤوف حفظه الله علما اني في المقالة التالية وبالاعتماد على هذا المصدر وعلى كتاب المنتظم لابن الجوزي سوف اثبت ان موقع دور الخلافة العباسية هي مكان وزارة الدفاع القديمة في باب المعظم وليس في شارع المستنصر كما ذهب اليه الدكتور مصطفى والدكتور عماد عبد السلام رؤوف.