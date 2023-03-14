القصد الجرمي وأثره في تحديد التكييف القانوني – كاظم لازم

فكرة القصد الجرمي: تعني توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة او اي نتيجة جرمية اخرى وهو اخطر صور الركن المعنوي.

عناصر القصد الجرمي:

العلم :- هو صفة يتضح بها الشي ويظهر على ما هو عليه وان الوقائع التي يلزم العلم بها قد تكون سابقة على الفعل او معاصرة له او لاحقة عليه.

الارادة:- وهي جوهر القصد الجرمي وابرز عناصرة وهي نشاط نفسي يهدف الى تحقيق غرض معين اي انها قوة نفسية واعية مدركة تستجيب لغربات النفس وانها المسؤول المباشر في تحديد الوصف القانوني للفعل وان ارادة الفعل الجرمي لا تكفي لتحقيق القصد الجرمي بل يلزم فضلا عن ذلك ان تتجه الارادة الى النتيجة المترتبة على الفعل في الجرائم العمدية ذات النتيجة ففي جريمة القتل يجب ان تتجه الارادة الى ازهاق الروح وفي جريمة السرقة يجب ان تتجه الارادة الى اخذ المال المملوك للغير والاستئثار به .

صور القصد الجرمي :

– القصد الخاص والقصد العام .

– القصد المباشر والقصد الاحتمالي .

– القصد المحدد والقصد غير المحدد .

– القصد البسيط والقصد المقترن بسبق الاصرار .

الفرق بين القصد الجنائي والباعث على الجريمة

ان الامر الذي يجبر الارادة على اتخاذ منحى الجريمة لدى الانسان هو الباعث او الدافع ويعرف بأنه القوة المحركة للارادة الى الاتجاه نحو ارتكاب الجر يمة ابتغاء تحقيق غاية معينة وهو اسبق من القصد الجرمي من حيث وقت تحققه والبواعث في الجريكة لا متناهية وتختلف من جريمة الى اخرى ومن شخص الى اخر كالحب والغيرة والكراهية والعوز وغيرها من البواعث الموجودة في النفس البشرية.

تحديد التكييف

اثر القصد الجرمي في تحديد التكييف القانوني : كما تناولنا في بداية المقال بأن القصد الجرمي هو المسؤول الاول والاساس في تحديد التكييف القانوني الصحيح لان انطباق النص على الفعل يتحدد بمدى توجه قصده الجرمي تجاه فعله من عدمه, ففي وان مسألة استظهار القصد الجرمي هي مسألة موضوعية بحته تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما يتوفر لديها من دلائل وقرائن ولنأخذ جريمة القتل تطبيقا قضائيا فيستدل على القصد الجرمي (ازهاق الروح) من الالة المستخدمة في احداث القتل وطبيعة تلك الاداة وتكرار الفعل ومكان الفعل في جسم المجني عليه وخطورة ذلك المكان والمسافة الواقعة بين الجاني والمجني عليه, فلو كانت السكين هي الاداة المستخدمة في احداث جريمة القتل او الشروع فيه فأن تحديد الوصف القانوني لفعل المتهم يعتمد على عدة اشياء منها نوعية السكين المستخدمة في احداث الجريمة وكذلك مكان الاصابة في جسم المجني عليه وشدة الاصابة وسمك الاصابة وعدد الطعنات ومدى غرزها في جسم المجني عليه وهل اسعف المجني علية ام لا ووقائع القضية قبل الحادث والتي يمكن استخلاصها من اقوال المشتكين او المدعين بالحق الشخصي والمتهم وشهود الحادث وتقرير الادلة الجنائية بخصوص الالة المضبوطة والتقرير الطبي للمصاب وشهادة الوفاة للمتوفي وبصدد هذا الموضوع قضت محكمة التمييز الاتحادية (( تستخلص النية من وقائع القضية وضروفها وموضوع الاصابة((