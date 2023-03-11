فعالية أنا أقرأ ضمن ربيع الأطفال

القصائد الفصحى المغناة في مهرجانها الأول

مراسلو المحافظات – الزمان

نظمت دائرة الفنون الموسيقية الخميس، المهرجان الأول للقصائد الفصحى المغناة، بالتعاون مع جمعية الموسيقيين العراقيين على خشبة المسرح الوطني في بغداد. وشارك في المهرجان كوكبة من الشعراء والمطربين والمغنيين والملحنين، بالإضافة لفرقة الفنون الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عبد الجبار، حيث قدم خلال المهرجان عدد من القصائد المغناة التي غناها مطربين مخضرمين وشباب والتي كان ابرزها (المعذب) لطلال علي، و (أنسيتني) لرحاب، و(بغداد) لعلي سلام، و(قلبي الميتم) لكرم ثامر، و(سيدتي) لعبد فلك، و(ميسان) لقاسم ماجد، و (ام عوف) لكريم الرسام، و(عيناك ياحلمي) لمحمد شافي، و(ايها البحر) لعيسى عبد الوهاب، و(الوفاء) لمحمد العراب.

وافتتح المهرجان بكلمة لوكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومدير عام دائرة الفنون الموسيقية عماد جاسم الذي أشار فيها الى ان المهرجان يقدم نموذج للجمال العراقي من خلال مشاركة كوكبة من الملحنين من داخل وخارج العراق بأختيارهم الدقيق للقصائد، مؤكداً وفقا لصفحة الوزارة في (فيسبوك) ان الفن واللحن العراقي لازال بخير وان ما يقدم هنا وهناك لايمثل الصورة المشرقة للفن الملتزم. وقدم جاسم شكره للفرقة الموسيقية والمطربين والملحنين الذين قدموا متبرعين للمساهمة في إنجاح هذا المهرجان، مبيناً فتح الأبواب الأصوات الصاعدة والمميزة من الفئات الشبابية لتقديم قصائد عراقية باللغة الفصحى والجمل اللحنية. واعلن جاسم عن(أستلام دائرة الفنون الموسيقية خلال الأيام القادمة قاعة الشعب من وزارة النفط بعد ترميمها وسيكون لنا فيها اسبوعياً او نصف شهرياً أمسيات غنائية للاحتفاء بالمبدعين).

من جانبه عبر الملحن العراقي كريم هميم عن (فخره بأول تجربة في الغناء الأغنية الفصحى)، داعياً من خلاله الشعراء المطربين والملحنين و الاتحادات والنقابات والجمعيات والجهات ذات المعنية لدعم هذه النشاطات، لافتاً الى ان (الغاية من هذا المهرجان هو تقديم طاقات لحنية وشعرية وصوتية لرفد الساحة الغنائية العراقية بالفن الأصيل). وحضر المهرجان جمع غفير من الفنانين والملحنين والمثقفين والشعراء والاعلاميين.

الى ذلك وضمن فعاليات مهرجان ربيع الاطفال الثقافي السنوي وتحت شعار(اطفالنا..ازاهير ربيعنا ) اقام المركز الثقافي للطفل في محافظة بابل الجمعة فعالية (أنا اقرأ ) بدورتها السادسة في منتجع بابل السياحي .والقى المدير العام لدار ثقافة الأطفال علي عويد العبادي كلمة أكد فيها وفقا لصفحة الدار في (فيسبوك) (على دور القراءة في تنمية خيال الطفل وبناء شخصيته وتزويده بالمعرفة والمعلومات العامة).وتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة منها معزوفة (موطني ) وأغنية(سلام عليك ) اداء الدكتور عقيل والطفلة غسق عقيل، واوبريت (بلاد الحب اوطاني ) مع عرض للأزياء الفولكلورية قدمتهما روضة ماما زينب، فضلا عن اوبريت (حقوق الطفل ) الذي قدمته مدرسة ثغر العراق الابتدائية وأربعة قصائد قدمها أطفال المركز مع مشهد تمثيلي بعنوان (يوميات ابو حاتم )، إضافة إلى فقرات ترفيهية زرعت البسمة على وجوه الأطفال..كما اقيم على هامش المهرجان معرض للاعمال اليدوية والطينية ومعرض لرسوم الاطفال وورشة للرسم الحر .