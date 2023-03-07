القتال يزداد عنفاً والجيش الروسي يدفع بتعزيزات للسيطرة على باخموت

كييف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

ازداد‭ ‬القتال‭ ‬عنفا‭ ‬وشراسة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ودفع‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بتعزيزات‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬أكّدت‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستقاتل‭ ‬حتى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت،‭ ‬الجبهة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬معارك‭ ‬دامية‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوكراني،‭ ‬معتبرةً‭ ‬ذلك‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لمواصلة‭ ‬هجومها‭ ‬رغم‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬الشرس‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلنيكسي‭ ‬الجيش‭ ‬بإرسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المدمّرة‭ ‬عمليًا،‭ ‬نافياً‭ ‬التكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬انسحاب‭ ‬قواته‭ ‬منها،‭ ‬رغم‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬مؤخرًا‭ ‬والتهديد‭ ‬بمحاصرتها‭. ‬ويعتزم‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬المقاومة‭ ‬لاستنزاف‭ ‬القوات‭ ‬تحضيرًا‭ ‬لهجوم‭ ‬مضاد‭ ‬سيطلقونه‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬والمدرّعات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬وعد‭ ‬الغربيون‭ ‬كييف‭ ‬بها‭. ‬وأعلنت‭ ‬بولندا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستسلّم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬عشر‭ ‬دبابات‭ ‬ليوبارد‭ ‬2‭ ‬ألمانية‭ ‬الصنع‭ ‬تلقى‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيون‭ ‬تدريبًا‭ ‬على‭ ‬استخدامها‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لمسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬إن‭ ‬باخموت‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬مركزًا‭ ‬دفاعيًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭. ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬ستسمح‭ ‬بهجمات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬خطوط‭ ‬دفاع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬ويشكك‭ ‬خبراء‭ ‬ومراقبون‭ ‬بأهمية‭ ‬باخموت‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدينة‭ ‬اكتسبت‭ ‬أهمية‭ ‬رمزية‭ ‬وتكتيكية،‭ ‬مع‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الروس‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭. ‬ومعركة‭ ‬باخموت‭ ‬هي‭ ‬الأطول‭ ‬والأكثر‭ ‬حصدًا‭ ‬للأرواح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬‭ ‬تبحث‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬وإن‭ ‬رمزي‭ ‬بعد‭ ‬النكسات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تكبّدتها‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬الماضي،‭ ‬وتأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬سقوط‭ ‬المدينة‭ ‬الطريق‭ ‬أمامها‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الخارج‭ ‬عن‭ ‬سيطرتها‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ولحق‭ ‬دمار‭ ‬هائل‭ ‬بباخموت‭ ‬التي‭ ‬بقي‭ ‬فيها‭ ‬بالكاد‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬مقابل‭ ‬70‭ ‬ألفًا‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭.‬

بعد‭ ‬تقدم‭ ‬أحرزوه‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬والشرق،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬محاصرتها‭. ‬تقود‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬متكبّدةً‭ ‬خسائر‭ ‬هائلة،‭ ‬باعتراف‭ ‬زعيمها‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القتال‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬يخوض‭ ‬صرعًا‭ ‬مفتوحًا‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬يتّهمها‭ ‬بعدم‭ ‬تسليم‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الذخيرة‭ ‬لرجاله‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬باخموت‭. ‬ويعتبر‭ ‬بريغوجين‭ ‬أن‭ ‬الخطوط‭ ‬الروسية‭ ‬ستنهار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انسحب‭ ‬رجاله‭.‬

وسخر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬قائلًا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يلتقيه‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المعركة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السبت‭ ‬بدون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أن‭ ‬شويغو‭ ‬زار‭ ‬منطقة‭ ‬القتال‭. ‬والأحد‭ ‬زار‭ ‬الوزير‭ ‬ماريوبول‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭.‬

من‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني،‭ ‬خلقت‭ ‬المعركة‭ ‬بطلًا‭ ‬جديدًا،‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬يُظهر‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬إعدام‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬القانون‭ ‬لجندي‭ ‬أسير‭ ‬لدى‭ ‬الروس‭ ‬برصاص‭ ‬أُطلق‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬كلاشنكوف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هتف‭ ‬‮«‬المجد‭ ‬لأوكرانيا‭!‬‮»‬‭.‬

وقدّم‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الرجل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اللواء‭ ‬30‭ ‬الميكانيكي‭ ‬تيموفي‭ ‬ميكولايوفيتش‭ ‬شادورا‮»‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الجندي‭ ‬فُقد‭ ‬أثره‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬باخموت‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الانتقام‭ ‬لبطلنا‭ ‬سيكون‭ ‬حتميًا‮»‬‭.‬

‭- ‬بطل‭ ‬أوكراني‭ ‬جديد‭ -‬

لم‭ ‬تتمكن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬بشكل‭ ‬مستقلّ‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬هذه‭ ‬المشاهد‭ ‬ولا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تُظهر‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأوكرانيون،‭ ‬إعدام‭ ‬سجين،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭.‬

وانتشر‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فيما‭ ‬أشادت‭ ‬منشورات‭ ‬كثيرة‭ ‬وصور‭ ‬ورسوم‭ ‬بهذا‭ ‬الجندي‭ ‬وبشجاعته‭ ‬ووطنيّته‭.‬

ووعد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الاثنين‭ ‬بـ»العثور‭ ‬على‭ ‬القتلة‮»‬‭ ‬وطالب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬تقوده‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭.‬

يُنتظر‭ ‬وصول‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬للبحث‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاقية‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

في‭ ‬روسيا،‭ ‬يتواصل‭ ‬قمع‭ ‬منتقدي‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬فقد‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬مؤسس‭ ‬قناة‭ ‬معارضة‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬بالسجن‭ ‬لنحو‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬‮«‬كاذبة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الجيش،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعلنت‭ ‬بيلاروس‭ ‬حليفة‭ ‬موسكو،‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخصًا‭ ‬يُشتبه‭ ‬بارتباطهم‭ ‬بالتخريب‭ ‬المفترض‭ ‬لطائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مهبط‭ ‬طائرات‭ ‬قرب‭ ‬مينسك‭.‬

نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬أكدت‭ ‬المعارضة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬تدمير‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬مهبط‭ ‬طائرات‭ ‬قرب‭ ‬مينسك‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أنجح‭ ‬عملية‭ ‬تخريب‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأشارت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيه‭-‬50‭ ‬ومخصصة‭ ‬لأغراض‭ ‬الاستطلاع‭ ‬والقيادة‭.‬

وامتنع‭ ‬الكرملين‭ ‬عن‭ ‬التعليق،‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬أكّد‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيه‭-‬50‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬استُهدفت،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬لم‭ ‬‮«‬تتضرر‭ ‬بشدّة‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬روسي‭ ‬أوكراني‭ ‬يعمل‭ ‬لصالح‭ ‬استخبارات‭ ‬كييف‭.‬