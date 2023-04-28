القتال‭ ‬مستمر‭  ‬وسط‭ ‬ترحيب‭  ‬دولي‭  ‬باستعداد‭ ‬البرهان‭  ‬وحميدتي‭  ‬للحوار

مصر‭ ‬تتهم‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬بمحاولة‭ ‬التدويل‭ ‬وتتأهب‭ ‬لإيقاف‭ ‬تدفق‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬الحرب

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وفي‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬بغرب‭ ‬السودان‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لقوات‭ ‬حميدتي‭ ‬رغم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الدامي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬قرابة‭ ‬500‭ ‬شخص‭. ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬هدنة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬فعليا،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬موافقتهما‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬إضافية،‭ ‬بمساع‭ ‬أميركية‭ ‬وسعودية‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬رحّب‭ ‬أعضاء‭ ‬الآلية‭ ‬الثلاثية‭ (‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬والهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭) ‬والرباعية‭ (‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬باستعداد‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬‮«‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬دون‭ ‬عوائق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأولية‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬وفي‭ ‬الترتيبات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتطوير‭ ‬خطة‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬توجد‭ ‬ضمانات‭ ‬لتطبيق‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬التي‭ ‬اعتاد‭ ‬المتحاربون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الحبال‭.‬

ورحبّت‭ ‬دول‭ ‬عدّة‭ ‬بتمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذه‭ ‬بالكامل‭. ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬القتال‭ ‬يتواصل‭. ‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عن‭ ‬تبادل‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الجمعة‭ ‬تستخدم‭ ‬فيه‭ ‬طائرات‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للحيش‭ ‬ومدفعية‭ ‬ثقيلة‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭.‬‮ ‬‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬رصدنا‭ ‬مخطط‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لتدويل‭ ‬القضية‭ ‬ومصر‭ ‬تعلن‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لمواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ ‬السودانيين‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ – ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المصرية‭ ‬رصدت‭ ‬مخططاً‭ ‬يقوده‭ ‬حميدتي‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لتدويل‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬رعايا‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لإجبار‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬قواتها‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مخطط‭ ‬لتلك‭ ‬الدول‭ ‬لتبرير‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بدعوى‭ ‬حماية‭ ‬رعاياها‭ . ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إسرائيل‭ ‬لاستضافة‭ ‬مباحثات‭ ‬بين‭ ‬حميدتي‭ ‬والبرهان‭ ‬يكشف‭ ‬أبعاد‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬ودور‭ ‬الأصابع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬السودان‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أعلنت‭ ‬مصر‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬القصوى‭ ‬لمواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ ‬السودانيين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ ‬حاليا‭ . ‬وتوقع‭ ‬رضا‭ ‬المنشاوي‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬الجمعية‭ ‬المصرية‭ ‬للتسويق‭ ‬العقاري‭ ‬انتعاش‭ ‬سوق‭ ‬الإيجار‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بسبب‭ ‬أحداث‭ ‬وأعمال‭ ‬العنف‭ ‬بالسودان‭ ‬واستقبال‭ ‬الجالية‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وأوضح‭ ‬المنشاوي‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تستقبل‭ ‬مواطنين‭ ‬سودانيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬سيتجهون‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬وفقا‭ ‬لقدراتهم‭ ‬المالية‭. ‬وتوقع‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الإيجار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭% ‬بسبب‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬بفعل‭ ‬نزوح‭ ‬السودانيين‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تكاتف‭ ‬المصريين‭ ‬لاستقبال‭ ‬إخوانهم‭ ‬السودانيين‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مصر‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬الأخوة‭ ‬السودانيين‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بعض‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أسوان‭ ‬بتجهيز‭ ‬منازلها‭ ‬لاستضافة‭ ‬عائلات‭ ‬سودانية‭ ‬وتوفير‭ ‬غرف‭ ‬خاصة‭ ‬لهم‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬مجموعات‭ ‬شبابية‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬لتيسير‭ ‬وتسهيل‭ ‬تنقلات‭ ‬السودانيين‭ ‬مجانا‭ ‬،كما‭ ‬قام‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬بتوفير‭ ‬الرعايا‭ ‬الطبية‭ ‬والأطعمة‭ ‬والمياه‭ ‬لهم‭.‬

‭ ‬وعن‭ ‬تأثيرات‭ ‬أزمة‭ ‬آلاف‭ ‬الرعايا‭ ‬المصريين‭ ‬العالقين‭ ‬بالسودان‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬شادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والشئون‭ ‬الأمنية‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬للجالية‭ ‬المصرية‭ ‬بالسودان‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬القاهرة‭ ‬السياسي‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مصالح‭ ‬مصر‭ ‬متداخلة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المؤسسي‭ ‬وأشار‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬المصري‭ ‬حاليا‭ ‬يرتبط‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬لذلك‭ ‬تحاول‭ ‬مصر‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬توافقية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬التأثير‭ ‬المباشر‭ ‬لتجنب‭ ‬الخسائر‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬أعتبر‭ ‬د‭. ‬عصام‭ ‬عبد‭ ‬الشافي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬ورغم‭ ‬ارتباط‭ ‬تحالفات‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬البرهان‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يرتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬حميدتي‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬حادة‭ ‬لطرف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر‭ .‬

‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬رفض‭ ‬د‭. ‬احمد‭ ‬المفتي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الخرطوم‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومؤسس‭ ‬الحركة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬اقتراح‭ ‬القائد‭ ‬اركو‭ ‬مناوي‭ ‬قائد‭ ‬حركات‭ ‬الكفاح‭ ‬المسلح‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬مسلحة‭ ‬مشتركة‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭ ‬لأنه‭ ‬سوف‭ ‬يكرر‭ ‬نفس‭ ‬غلطة‭ ‬تكوين‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لتكون‭ ‬قوة‭ ‬مسلحة‭ ‬ثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭.‬

وأطلقت‭ ‬منظمات‭ ‬ناشطة‭ ‬الجمعة‭ ‬جرس‭ ‬الإنذار‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬دافور‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬معارك‭ ‬دامية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬التشادية‭.‬

وتحدّثت‭ ‬هيئة‭ ‬محامي‭ ‬دارفور‭ ‬عن‭ ‬ظهور‭ ‬مقاتلين‭ ‬مزودين‭ ‬ب»برشاشات‭ ‬وقذائف‭ ‬ار‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬ومضادات‭ ‬للطائرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجنينة،‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬غرب‭ ‬دارفور،‭ ‬“أطلقوا‭ ‬قذائف‭ ‬على‭ ‬المنازل‮»‬‭.‬‮ ‬

وطالبت‭ ‬الهيئة‭ ‬‮«‬برهان‭ ‬وحميدتي‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬العبثية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬التمهيدية‭ ‬لنقابة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬نهب‭ ‬وحرق‭ ‬واسعة‭ ‬طالت‭ ‬الأسواق‭ ‬والمرافق‭ ‬الحكومية‭ ‬والصحية‭ ‬ومقرات‭ ‬منظمات‭ ‬طوعية‭ ‬وأممية‭ ‬والبنوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجنينة‭. ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأحداث‭ ‬الدموية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جارية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬مخلفة‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬توزيع‭ ‬أسلحة‭ ‬على‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دارفور‭.‬‮ ‬

وحذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬علّقت‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬للمعارك،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬‮«‬نقض‭ ‬تغذية‭ ‬حاد‮»‬‭ ‬محرومون‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مساعدة‭ ‬غذائية‭ ‬في‭ ‬دارفور‭.‬

ويصعب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬عمّا‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬حربا‭ ‬دامية‭ ‬استمرت‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المعزول‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬الجنجويد‭ (‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬دقلو‭)‬،‭ ‬ومتمردين‭ ‬متحدرين‭ ‬من‭ ‬أقليات‭ ‬إتنية،‭ ‬وتسبّبت‭ ‬بمقتل‭ ‬قرابة‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭.‬

ولم‭ ‬يعرف‭ ‬السودان‭ ‬استقرار‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬وأطاح‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬السنة‭ ‬بعمر‭ ‬البشير‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬عارمة‭ ‬ضده‭. ‬وتقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬مدنيين‭ ‬قادوا‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬نفذ‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬انقلابا‭ ‬أطاح‭ ‬بالمدنيين‭ ‬من‭ ‬الحكم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬بينهما‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬انفجر‭ ‬أخيرا‭ ‬عسكريا‭.‬

ويسعى‭ ‬سكان‭ ‬الخرطوم‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬الى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬انقطاعا‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والاتصالات‭ ‬وأزمة‭ ‬وقود،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭.‬

وتسبّب‭ ‬القتلا‭ ‬بنزوح‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭.‬

ووصل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السودانيين‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬وخصوصا‭ ‬إثيوبيا‭ ‬الى‭ ‬شرق‭ ‬السودان‭ ‬ومصر‭ ‬الى‭ ‬شمالها‭. ‬وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬270‭ ‬ألفا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفروا‭ ‬الى‭ ‬تشاد‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭.‬

ويغادر‭ ‬الأجانب‭ ‬غالبا‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬بورتسودان‭ (‬شرقا‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬طائرات‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭. ‬ووصلت‭ ‬سفينة‭ ‬سعودية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الى‭ ‬جدة‭ ‬حاملة‭ ‬2744‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬أجلتهم‭ ‬الرياض‭.‬

ونفّّت‭ ‬دول‭ ‬عدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬