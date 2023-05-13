الإطفاء يكافح حريقين ببغداد وكربلاء

القبض على مخترق بيانات ومهرّب نفط في بابل وذي قار

المحافظات – مراسلو (الزمان)

القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، القبض على متهم باختراق غير قانوني للحصول على بيانات مواطنين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انها (توصلت لمعلومات دقيقة عن وجود متهما يقوم ببيع معلومات شخصية تعود للمواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي)، واضاف انه (بعد البحث والتحري تم التوصل الى مكان تواجده في محافظة بابل والقي القبض عليه بعملية في غاية الدقة والسرعة وضبط الاجهزة المستخدمة لهذا الغرض)، واشار الى ان (المعلومات التي كان يبيعها عبارة عن قواعد بيانات دوائر رسمية تتضمن معلومات شخصية للمواطنين حصل عليها عن طريق عمليات الاختراق غير القانوني للحصول على اموال). وتمكنت القوات الامنية في ذي قار ، من القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام، ظافر نظمي جمال، القت مفارز سيطرة شرطة نفط البطحاء ، بالتنسيق مع وحدة الاستخبارات لشرطة الطاقة، القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية)، واشار الى (ضبط مركبته المحملة بمنتوج النفط الأسود في المحافظة)، مؤكدا (ايداع المتهم في التوقيف وحجز المركبة استنادا لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته). واتهم الناشط المدني أكرم عذاب، القوات الأمنية بدهم منزل شقيقه من ذوي الاحيتاجات الخاصة سعد عذاب في محافظة ميسان ،وقتله بعد زعم المفرزة بالعثورعلى مواد مخدرة. ونشر عذاب على صفحته في فيسبوك صورة لشقيقه المقعد ،وقال إن (هذا الذي عجز الأمن الوطني عن اعتقاله) على حد وصفه.واضاف ان (القوة الامنية أستخدمت ثلاث مركبات حكومية في تنفيذ عملية الإغتيال، وسط صمت حكومي وأمني). واوعز مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق ، بتوقيف مفرزة امنية قتلت مقعدا بالخطأ خلال عملية البحث عن مخدرات في داره. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بعد الاستفسار من المحكمة المختصة في محافظة ميسان بشأن جريمة قتل المجنى في المحافظة، اتضح ان قاضي التحقيق في العمارة اصدر قرار بالتفتيش فقط عقب مطالعة قدمت له تتضمن معلومات خاصة بوجود مخدرات في داره)، واضاف انه (وبعد تنفيذ مذكرة التفتيش من قبل مفرزة الامن الوطني اصيب المجنى عليه باطلاق رصاص بالخطأ من قبل احد منتسبي المفرزة ،ادت الى وفاته ،حيث اصدر قاضي التحقيق المختص قرارا بتوقيف عناصر المفرزة المنفذة لمذكرة التفتيش). من جانبه ، رد الجهاز في بيان امس ان (المفرزة التي نفذت واجب إلقاء قبض على أحد المتهمين بتجارة المخدرات ،جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وأثناء دهم منزل المتهم لإعتقاله حاول الأخير مقاومة عناصر القوة والتدافع معهم مما تسبب في إطلاق نار بالخطأ أدى إلى وفاته ، وقد عثر على كمية من المواد المخدرة في المكان ذاته). الى ذلك ،كافحت فرق الاطفاء، حريقين نشبا داخل مجمع تجاري بشارع السعدون ببغداد ، ومبنى قيد الانشاء في كربلاء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق تمكنت من إخماد حريق نشب داخل قالب صب خشبي لمبنى قيد الإنشاء عائد إلى جامع العميد في كربلاء)، واضاف ان (الفرق استنفرت وأخمدت النيران دون تسجيل إصابات بشرية)، واشار الى ان (سبب الحريق كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة)، وتابع ان (الفرق احكمت السيطرة على حريق كمية من البلاستيك داخل مبنى تجاري في شارع السعدون، دون تسجيل خسائر بشرية).