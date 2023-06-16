القبض على متهمين بالقتل والسرقة والمخدّرات في بغداد

بغداد – الزمان

قبضت الشرطة الاتحادية، على 28 متهماً مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة بينهم امرأتين بالقتل والسرقة في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية، نفذت اوامر قبض على مجموعة من المطلوبين ضمن قواطع مسؤوليتها بجانب الرصافة)، مشيراً الى (القبض على 24 متهماً احدهم مطلوب بقضايا ارهاب وآخرين بتهم القتل والسرقة و المشاجرة، وحيازة الأسلحة غير المرخصة والممنوعات، في مناطق الكرادة والأمين والنهروان والمدائن والدبوني وقرية الجود، والبلديات والزعفرانية والفضيلية ببغداد)، وفي عملية اخرى، قبضت قوة من اللواء الثاني للشرطة على (متهمة مطلوبة للقضاء وفق احكام المادة 406 القتل العمد في منطقة الزعفرانية، في حين تمكنت قوة من اللواء الرابع وفقاً للمعلومات بالتعاون مع مفرزة من مكتب مكافحة سرقة السيارات، من القبض على متهمة مطلوبة بالسرقة ضُبطت بحوزتها سيارة مسروقة في منطقة الرستمية)، كما نفذت قطعات اللواء الثاني عملية قبضت خلالها على (متهمَّين اثنين يستقلان دراجة نارية وبحوزتِهما كمية من مادة الكرستال ومبلغ يتجاوز المليون دينار، مع سلاح في منطقة النهروان). وقبضت الشرطة الاتحادية على شخصين لإرتكابهما جريمة قتل اثناء مشاجرة في بغداد. وذكر البيان (قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، قبضت على اثنين من الجُناة بعد قتلهم مواطن خلال مشاجرة في منطقة المنصور بعد تلقي معلومة استخبارية بوجود حادث في المنطقة، حيث احالت المتهمَّين الى الجهات المختصة).

وقبضت قوات الشرطة في ذي قار، خلال ساعات، على قاتل المفوض سعد حسين علي الذي استشهد اثناء ادائه الواجب الوطني. واوضح بيان امس ان (شرطة المحافظة اعتقلت المجرم ومتهم اخر بحادثة القتل، بعد تشكيل فريق لملاحقة المتورطين بالحادث بتوجيهات قائد الشرطة مكي الخيكاني)، وفي عملية اخرى، قبضت الاستخبارات، على احد تجّار المخدرات في المحافظة استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة التابعة الى المديرية).

مبيناً ان (القوة نصبت كميناً في حي الجمعية اسفر عن القبض على التاجر في قضاء القائم، حيث كان بحوزته اكثر من الفي حبة مخدرة تم التحفظ عليها واحالته الى القضاء).