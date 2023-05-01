القبض على فيل يقتحم متاجر الحبوب ويتسبب بمقتل ستة أشخاص

ايدوكي‭ (‬الهند‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلق‭ ‬مسؤولو‭ ‬غابات‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬طلقات‭ ‬مهدئة‭ ‬على‭ ‬فيل‭ ‬برّي‭ ‬محب‭ ‬للأرز‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬للامساك‭ ‬به،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الفيل‭ ‬المسمى‭ “‬أريكومبان‭” ‬معروفا‭ ‬باقتحامه‭ ‬متاجر‭ ‬الأرز‭ ‬والحبوب‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كيرالا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الهند‭.‬

وأوردت‭ ‬صحيفة‭ “‬إنديان‭ ‬إكسبرس‭” ‬أن‭ ‬فريقا‭ ‬مؤلفا‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مسؤول‭ ‬غابات‭ ‬أمسك‭ ‬السبت‭ ‬بالفيل‭ ‬الذي‭ ‬قاوم‭ ‬عملية‭ “‬القبض‭ ‬عليه‭” ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بخمس‭ ‬طلقات‭ ‬مهدئة‭. ‬وبعد‭ ‬الإمساك‭ ‬به،‭ ‬رُبطت‭ ‬ساقاه‭ ‬وغطّيت‭ ‬عيناه‭ ‬بقطعة‭ ‬قماش،‭ ‬ثم‭ ‬دفع‭ ‬بواسطة‭ ‬أربعة‭ ‬أفيال‭ ‬كومكي،‭ ‬وهي‭ ‬أفيال‭ ‬مدربة‭ ‬تستخدم‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬أفيال‭ ‬أخرى،‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬شاحنة‭.‬

ثم‭ ‬زوّد‭ ‬بطوق‭ ‬يعمل‭ ‬بنظام‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ (‬جي‭ ‬بي‭ ‬إس‭) ‬ونقل‭ ‬إلى‭ ‬محمية‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬فيها‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإمساك‭ ‬بالفيل‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يبلغ‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬فقد‭ ‬أطلق‭ ‬على‭ “‬أريكومبان‭” ‬طلقات‭ ‬مهدئة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفرار‭. ‬والشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أقام‭ ‬المسؤولون‭ ‬متجرا‭ ‬وهميا‭ ‬للأرز‭ ‬والحبوب‭ ‬لجذب‭ ‬الفيل،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬أوقفت‭ ‬هذه‭ ‬الخطة،‭ ‬وفق‭ ‬الصحيفة‭.‬

ووفقا‭ ‬للحكومة،‭ ‬تعد‭ ‬الهند‭ ‬موطنا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأفيال‭ ‬الآسيوية‭ ‬البرية‭.‬

وبحسب‭ ‬آخر‭ ‬تعداد‭ ‬للفيلة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأفيال‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬29‭-‬964‭.‬