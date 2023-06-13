القبض على فاعل حريق شارع العطّار خلال ثلاثة أيام

بغداد – فائز جواد

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عن القبض على فاعل حريق شارع العطار بمنطقة الكرادة في بغداد. وقال بيان امس انه (وفق المعلومات الاستخبارية تمكنت القوات الامنية خلال ثلاثة ايام على الحادث من القبض على الفاعل الملقب بإسم الوحش، والمتهم بحادث حريق شارع العطار الذي اندلع قبل ثلاثة ايام، وادى الى وفاة مواطن وتضرر ستة محلات)، ودعت الوكالة المواطنين الى (ضرورة الابلاغ وتقديم المعلومات حال حدوث الجرائم او الحرائق، عبر الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144)، وضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، كدس كبير للقنابل الناسفة في محافظة الأنبار. وذكر البيان ان (قسم قيادة عمليات الجزيرة التابع الى المديرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة، نفذ عملية تفتيش في منطقة الصاور التابعة الى جزيرة الانبار، اسفر عنها ضبط 110 قنبلة ناسفة عبوة على شكل جلكان سعة 20 لتر بداخلها مادة سي فور، و 50 قنبلة من نوع اخر، ومتفجرات شديدة، جميعها محلية الصنع)، وتابع ان (مفارز الجهد الهندسي دمرتها موقعياً). في غضون ذلك، قبضت قوات الشرطة الاتحادية، على 11 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (قطعات الفرقة الأولى التابعة للشرطة قبضت على تسعة متهمين احدهم مطلوباً بقضايا ارهاب، وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة بين القتل والسرقة والمشاجرة والتهديد)، مشيراً الى (تنفيذ العملية بأوامر قبض قضائية في مناطق الكرادة والبلديات والزعفرانية والمدائن والنهروان)، كما نفذت عملية نوعية اخرى وبمعلومات استخبارية، بالتعاون مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام سرقة السيارات بالرصافة، اطاحت بمتهمَين اثنين مطلوبَين، لسرقتهما سيارتين في منطقتي البلديات والبتاوين)، واضاف ان (القوة الامنية تحفظت على السيارتين المسروقة وسلاح غير مرخص). من جهته قبض جهاز الأمن الوطني على 21 تاجراً وناقلاً للمخدرات في محافظات مختلفة. وقال بيان امس ان (مفارز الجهاز في نينوى، بالتنسيق مع مديرية امن النجف تمكنت خلال بعملية وفق معلومات استخبارية وموافقات قضائية من القبض على متهم بتجارة ونقل المخدرات في محافظة النجف، حيث وجدت بحوزته 44 الف حبة مخدرة نوع كبتاجون)، مبيناً ان (العملية تم تنفيذها بعد متابعة المفارز للمتهم واستدراجه بكمين اسفر عن الاطاحة به بالجرم المشهود)، واضاف ان (المفارز قبضت خلال عمليات متفرقة، على 20 تاجراً آخرين يروجون للمخدرات في محافظات بغداد وذي قار والنجف وبابل، كاشفة عن كميات من المواد المخدرة وادوات لتعاطيها).