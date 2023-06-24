الإستخبارات: ضبط 315 تاجراً ومتعاطياً ومواقع لتهريب النفط

القبض على داعشيين في نينوى وقتل مفرزة بضربة جوية قرب كركوك

المحافظات – مراسلو (الزمان)

نجح سلاح الجو العراقي ،في قتل مفرزة داعشية بعد رصد تحركاتها في قرية الرفيعي بناحية الرشاد بمحافظة كركوك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (سلاح الجو وبواسطة طائرات اف 16 تمكن من قتل مفرزة داعشية بعد تلقيه معلومات خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وذلك من خلال رصد تحركاتهما في قرية الرفيعي بناحية الرشاد)، واشار الى انه (بعد الضربة وبتنسيق عالي بين القوة الجوية والقوات البرية ،تحركت قوة امنية لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على جثث الدواعشن احدهم يرتدي حزاما ناسفا تم معالجته من الجهد الهندسي المرافق للقوة مع اسلحة ومعدات أخرى)، وتابع ان (العمل الأمني مستمر ضد عصابات داعش المنهزمة ورصد تحركاتهم كانت له نتائج عالية المستوى في حسم العديد من العمليات). واطاحت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد بعنصرين داعشيين في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. وقال بيان امس انه (تمكنت قوة من مفارز المديرية بإسناد من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد وبجهد استخباري ومتابعة دقيقة بعد استحصال الموافقات القضائية ،من إلقاء القبض على المتهمين ع. م. ح و ي م. )، واضاف نه (تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما لينالا جزاءهما العادل). وأفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، بإلقاء القبض على تاجر بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في محافظة نينوى . واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى انه (حسب توجيهات الوزير عبد الامير الشمري في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضمن حملة اسبوع كلا للمخدرات وبعملية نوعية ، تمكنت مديرية مكافحة مخدرات نينوى من القاء القبض على تاجر بحوزته 10 الاف حبة من نوع الكبتاجون المخدرة في بالجرم المشهود)، وتابع انه (تم عرض المتهم على الجهات الطلب اصوليا). والقت وكالة الاستخبارات على 315 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات خلال اسبوع. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (حصيلة واجبات مفارز الوكالة وتوابعها أسفرت عن القبض على 83 داعشيا وضبط 22 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة والقبض على 315 تاجراً ومتعاطياً في بغداد والمحافظات)، مؤكدا ان (الحصيلة أسفرت أيضاً على مصادرة أسلحة مختلفة بلغت 102 سلاح، وكذلك ضبط 6 صيدليات غير مجازة و19 معامل غش صناعي و119 متسللاً من العرب والأجانب بالإضافة الى ضبط 6 مواقع لتهريب النفط ومشتقاته و21 عجلة و28 مهرباً).