القبض على داعشيات ينتمين للعضاضة وإعتقال إمرأة متهمة ببيع الفتيات

بغداد – الزمان

القت القوات الامنية القبض على ثلاث داعشيات ينتمين الى العضاضات في قضاء الحويجة. وافاد بيان لمركز الاعلام الامني امس ان (قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القاء القبض على ثلاث متهمات في القضاء صادرة بحقهن مذكرات قضائية لانتمائهن لعصابات داعش في ما يسمى بالعضاضات)، واضاف ان (العملية جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة ومن خلال نصب سيطرة اعتراضية وإجراء عمليات تدقيق الاسماء، وقد تم تسليمهن الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة). وأعلن آمر اللواء 40 في الحشد الشعبي رائد علي الكروي عن القضاء على قطاع الطرق في جزيرتي البعاج وتل عبطة في محافظة نينوى. وقال الكروي في بيان لاعلام الحشد إن (قوات اللواء اعادت انتشارها في تل عبطة والمناطق المحيطة بها وصولا الى جزيرة البعاج لتأمينها بشكل كامل والقضاء على عصابات قطاع الطرق في هذه المناطق)،مشيرا إلى ان (الوضع الأمني مستتب بالكامل). في غضون ذلك اعتقلت قوة امنية اخرى متهمة ببيع الفتيات بجانب الكرخ في بغداد. وقال بيان لاعلام مكافحة بغداد انه ( تم القاء القبض على متهمة من قبل لجنة الاتجار بالبشر في جانب الكرخ لقيامها ببيع وشراء الفتيات لغرض اعمال السمسرة والبغاء)، وتابع (كما تم القبض على متهم مطلوب بقضية خطف شخص في منطقة الكاظمية). وأفاد مصدر امني باعتقال شخص بعد ساعات من سرقته عجلة جنوب شرقي بغداد. وقال المصدر إن (معلومات وردت الى الاجهزة الامنية بحادث سرقة وقع فجر يوم امس لعجلة نوع بيك اب في منطقه الخنساء ضمن ناحيه النهروان)، مبينا أن (فريق عمل امنيا تمكن من متابعة الشخص الذي قام بتسليب العجله والقاء القبض تسليمه لأحد المراكز الامنية). و تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ عائلة حاصرتها النيران في منزلها شرقي العاصمة.وكشف مصدر عن ان (حريقا اندلع في مخزن للاخشاب يضم غرفة تتخذها عائلة مسكنا لها في منطقة بغداد الجديدة التي كانت محتجزة وسط النيران)، واضاف ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ العائلة المكونة من اربعة افراد واخماد النيران). الى ذلك أكد مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي وجود تنسيق كامل بين الاجهزة الامنية وشيوخ العشائر للقضاء على ظاهرة الدكة العشائرية،. وقال الربيعي خلال لقائه وفدا ضم شيوخ عشائر من مختلف المحافظات (تمكنا من القبض على اشخاص يرومون تنفيذ الدكة العشائريه ضمن منطقة الرشاد ببغداد)، مؤكدا أن (عشائر العراق مصممة على الحد من ظاهرة الدكة العشائرية عن طريق التنسيق الكامل مع جميع القطعات الماسكة للارض)، من جانبه، اعرب الوفد عن (رفضه لظاهرة الدكات العشائرية التي تعد سلبية في المجتمع)، واشاروا الى ان (الاشخاص الذين يفعلون الدكة يمثلون انفسهم وهم ليسوا بعشائر)، مطالبين القضاء بـ(اصدار اوامر قبض على من يعملون الدكة ونحن على تعاون واستعداد لتنفيذ القانون)، متهمين بعض الاحزاب السياسية بـ (الوقوف وراء الظاهرة).

الى ذلك ضبطت هيئة المنافذ الحدودية ثلاث عجلات تحمل مواد خارج الضوابط في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت. وقالت في بيان امس ان (ملاكات الهيئة تمكنت من ضبط ثلاث عجلات تحمل مواد مختلفة غذائية وملابس مستخدمة في المنفذ)، واضاف انه (تم ضبط تلك العجلات خارج الحرم الكمركي وعند التدقيق اتضح عدم وجود شهادة منشأ وأجازة استيراد وهذا مخالف للضوابط والتعليمات)، واشار الى (أحالة جميع المواد المضبوطة الى مركز شرطة سفوان وفق محضر أصولي لاتخاذ الاجراءات القانونية).