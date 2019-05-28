القبض على خمسة أشخاص قتلوا رجلاً وزوجته في الحر

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تمكنت المفارز الامنية في مديرية شرطة كربلاء من القاء القبض على خمسة اشخاص بعد ان نفذ احدهم جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته اثناء خروجهما من محكمة قضاء الحر اثر خلاف عائلي فيما بينهما. واكد بيان لاعلام شرطة المحافظة تلقته (الزمان) امس ان (مدير شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني وجه مفارز الشرطة والاجهزة الامنية بملاحقة الجناة والقبض عليهم بالسرعة الممكنة بعد لحظات من سماع حادثة القتل في قضاء الحر عبر اجهزة النداء المركزي). واضاف البيان انه (بعد ملاحقة وتعقب الجناة من قبل مفارز الشرطة فقد اثمرت تلك الجهود عن احكام سيطرتهم على الجناة خلال اقـــــل من 30 دقيقة). ولفت البيان الى انه (تم ضبط السلاح الناري الذي استخدمه الجناة في الحادث وهو (كلاشنكوف) وضبط العجلة التي كانوا يستقلونها وسيتم تقديم جميع المتهمين الى القضاء بعد استكمال الاجراءات التحقيقية معهم). واشار البيان الى ان (الاشخاص المتهمين وحسب التحقيقات الاولية قد خططوا لهذه الجريمة بهدف الانتقام من المجنى عليهما). وفي صلاح الدين قتل طيران الجيش امس عشرة مسلحين في منطقة علاس ، فيما اعتقلت مفارز الاستخبارات العسكرية ارهابيًا بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير في هيت بمحافظة الانبار.وقال بيان لخلية الإعلام الأمني ان (طيران الجيش قتل عشرة إرهابيين بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين). وأضاف (كما تم تدمير عجلتين للإرهابيين نوع بيك اب أحدهما مفخخة، فضلا عن صهريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش الإرهابية في منطقة علاس). من جهتها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية امس اعتقال ارهابي بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير في هيت.وقالت في بيان ان (مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع سرية الواجبات الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء هيت بالأنبار). واضافت ان (الارهابي ضبط بحوزته حزام ناسف وست عبوات لاصقة واربع وسائط تفجير و اربع بطاريات تسعة فولتات وعبوتان ناسفتان محليتا الصنع ) بالاضافة الى ذخائر اخرى. واعلنت القوات الامنية عن احباطها عمليتين ارهابيتين استهدفت الاولى بغداد بعجلة مفخخة، فيما كانت الثانية تستهدف الرمادي عبر عنصرين من تنظيم داعش. وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ان (قواتنا الأمنية تمكنت خلال نصب سيطرة مفاجئة على طريق ابو غريب غربي بغداد، من احباط محاولة لعصابات داعش الإرهابية إدخال عجلة مفخخة نوع كيا بستا إلى بغداد).