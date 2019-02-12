مسلّحون يسرقون 35 مليون دينار من أحدى محطات الوقود

القبض على أكبر عصابة تختص بتحويل قتلى داعش إلى ضحايا إرهاب

الرمادي – نور الدين حميد

القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على ما وصفته بأكبر عصابة للتزوير في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار تختص بتحويل عناصر داعش المقتولين والمصابين الى متوفين وضحايا ارهاب. وقال بيان للمديرية امس ان (عملية نوعية مميزة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة بمداهمة احد الدور التابعة لاكبر عصابة تمتهن التزوير في حي الرسالة بالفلوجة وألقاء القبض على جميع عناصرها المكونة من ثمانية اشخاص)، وأضاف ان (هذه العصابة تقوم بتزوير مستمسكات تحول بموجبها عناصر داعش المقتولين او المصابين الى متوفين او ضحايا ارهاب واستلام التعويضات المخصصة لذلك)، مضيفا (كما تقوم بتزوير معاملات للمواطنين في مختلف دوائر الدولة عبر ما تملكه من مواد مخصصة لهذا العمل حيث ضبط بحوزتهم مئات الوثائق والاختام ومبالغ مالية قيمتها 43 مليوناً و925 الف دينار و1500 دولار وطابعتين ملونتين و21 ختماً مزوراً وجهاز استقبال للبث وكاميرا مراقبة وخمسة أجهزة موبايل وجهاز حاسوب محمول يحتوي على ختام ووثائق مزورة مختلفة و قنابل مختلفة الاحجام و16 شريحة اتصال مختلفة بالاضافة الى وحدة تخزين وجهاز استنساخ ومشروبات كحولية)، مشيرا الى (إحالة هؤلاء بصحبة الاجهزة المضبوطة الى القضاء لينالوا جزائهم العادل).واعتقلت القوات الامنية شخص يدعي انه اختطف لمساومة والده بمبلغ مئة الف دولار في بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان امس (بعد حضرونا الى مكتب مكافحة اجرام المنصور التابعة إلى مديرية مكافحة بغداد جاء شخص ليبلغ عن تعرض ابنه الى حادث خطف)، مضيفا (وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومشاهدة كامرات المراقبة تم التوصل الى ابنه والذي كان متفق مع احد اصدقائه لاخفاءه عن الانظار لايهام ذويه بانه مخطوف ومساومة والده على مبلغ مئة الف دولار). على صعيد متصل ، اوضح ان (مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل وبعد توفر معلومات دقيقة ألقت القبض على متهمين اثنين يقومان بالمتاجرة بالآثار بعد استدراجهم من محافظة واسط الى بابل بالجرم المشهود وبحوزتها قطعتين أثريتين)، مبينا ان (المفارز ذاتها والعاملة في نينوى تمكنت من القبض على عصابة مكونة من متهمين اثنين في منطقة كراج الشمال في ايسر الموصل يقومان بالمتاجرة ببيع الاثار حيث تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهم 105 قطع أثرية ومن ضمنها مصكوكات اثرية كانوا يحاولون بيعها بمبلغ 300 الف دولار)، وافاد مصدر بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغ 35 مليون دينار من محطة للوقود في بغداد .

وقال المصدر في تصريح امس ان (مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث عجلات قاموا بسرقة مبلغ 35 مليون دينار وجهاز دي ، في ، ار الخاص بتسجيل الكاميرات من محطة وقود السلام الاهلية في منطقة جسر ديالى)، مشيرا الى ان (قوة امنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته). وأغلقت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي ثلاثة مقار وهمية تنتحل صفة الحشد في منطقة المنصور في بغداد.وأكدت الهيئة في بيان امس (انها ضبطت بداخل هذه المقار مطبعة باجات وأسلحة خفيفة وطيارة مسيرة). وتمكنت قوة تابعة للحشد الشعبي من احباط هجوم لداعش وقتل احد عناصرها في قضاء قانقين بديالى . وقالت مديرية الحشد في بيان امس ان (قوة من الحشد تمكنت من احباط هجوم إرهابي نفذه عناصر داعش على مقر الهيئة في خانقين اسفرت عن مقتل انتحاري وإصابة آخر). وفي محافظة النجف ، استطاعت فرق الدفاع المدني اخماد حريق اندلع في المدينة القديمة وانقاذ مجموعة فنادق ومحال تجارية مجاورة للحــادث.