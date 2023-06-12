مصرع مدير شرطة خانقين بحادث سير

القبض على أفراد عصابة بينهم امرأة وتحرير مخطوف في بغداد

المحافظات – مراسلو (الزمان)

أدى حادث سير أمس الى مصرع العميد إدريس محمد مولود مدير شرطة قضاء خانقين واصابة 3 من افراد اسرته على الطريق الرابط بين كلار – خانقين. وتمكّنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من الأمن الوطني ، من إلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من 6 متهمين بينهم امرأة يستقلون عجلة نوع (سازوكي) وتحرير مخطوف ، حيث جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات عن وجود حالة خطف في منطقة اليرموك ببغداد ، تم على أثرها تشكيل فريق امني مشترك .

كمائن موقته

وبعد تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة ، أسفرت عن إلقاء القبض عليهم بفترة زمنية قياسية ، وقال بيان للشرطة الاتحادية تلقته (الزمان) أمس انه (تم تسليم الطرفان إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم).

تفقّد نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، القطعات الامنية، والإطلاع على تفاصيل حادثة الدبس في محافظة كركوك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة التحقيقية المشتركة دقّقت في ملابسات الحادث للوقوف على حيثياته)، مبيناً ان (القيادات الامنية والجهات المعنية ناقشت تفاصيل الحادث، مؤكدة استمرارية البحث للتوصل الى مرتكبي الحادث)، واوضح انه ( بعد الضربات النوعية التي وجهتها القوات المسلحة ضمن قواطع المسؤولية التي اوقعت بقيادات داعش وافراده، اقدمت عصابات التنظيم على قتل ضابطين برتبة مقدم و ملازم، وإصابة ثلاثة جنود خلال عملية غادرة نفذتها على نقطة تابعة الى اللواء 32 بالفرقة 8 للجيش، قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن المحافظة). من جانبها واصلت قوات الشرطة الاتحادية إستنفار جهودها لتأمين تفويج الحجاج المتجهين الى السعودية. وقال بيان امس انه (قطعات الشرطة المتمثلة بلواء المهمات الخاصة، تواصل جهودها الأمنية والخدمية لتأمين طريق وصول الحجاج الوافدين من كافة المحافظات الى السعودية لأداء فريضة الحج، عبر الطريق البري من محافظة كربلاء بإتجاه منفذ عرعر الحدودي، وسط إجراءات وانتشار أمني اشتركت فيه الشرطة والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية حسب الخطة الامنية الموضوعة، وحسب توجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية، صالح ناصر العامري). في غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة، عن التلاعب بمبالغ مخصصة لشراء مواد مختلفة في احدى شركات وزارة النفط. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، كشف بعد التحرّي في شركة خطوط الأنابيب النفطية، عن صرف لجنة المشتريات في مبالغ مخصصة لشراء 35 طناً من مادة بليت الحديد لتأهيل وصيانة خزان زيت الوقود في مستودع العمارة دون شراء المادة فعلياً، خلال عام 2021)? لافتاً الى (ضبط اصل طلب الشراء ومستند الصرف والطلب المُقدّم من قبل المُتعهد ووصل التجهيز وجدول الكميات الخاص بتأهيل وصيانة الخزان)، واوضح ان (الهيئة تحفظت على 206 من صفائح مختلفة الأحجام، بضمن مواد التجهيز)

وصل جباية

من جانب اخر ذكرت الهيئة ان (الفريق ضبط موظفاً في أمانة بغداد دائرة بلديّة المنصور متلبساً بالجرم المشهود بتسلُّم الرشوة من احد المراجعين، مقابل قطع وصل جباية بمبلغ أقل من المستحق تسديده، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وتوقيف المتهم حسب قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية). ونفذت ملاكات النزاهة عمليتي ضبط لحالات جباية مبالغ مالية بدون سند قانوني، واحتيال في محافظة كركوك، اسفرتا عن ضبط اربعة متهمين. وقال البيان ان (فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، ضبط مسؤولَي محطَّتي وزن طريق كركوك بغداد وكركوك سليمانية، يخالفون بجباية مبالغ مالية من اصحاب عجلات الحمل بدون سند قانوني بمبلغ 20 الف دينار عن كل مركبة و50 الف دينار لكل طن من الحمولات الزائدة عن الحد المسموح في محطات الوزن على مداخل ومخارج مدينة كركوك، خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 302 لسنة 2019 الذي نص على تخفيض الأجور الى خمسة آلاف دينار)، مبيناً ان (هيئة استثمار كركوك ارتكبت مخالفات في منح اجارة استثمارية خلال عام 2017 بمبلغ مليون دولار، لتطوير وتشغيل محطات نظام السيطرة على الأثقال المحورية للشاحنات لمداخل المدينة من محافظات بغداد واربيل والسليمانية)، واضاف ان (الفريق تمكَّن في عملية منفصلة من ضبط متهمين اثنين بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين، فضلاً عن ضبط مسؤول فرع كركوك في إحدى شركات تجارة مواد ومستحضرات التجميل، متلبساً بتسلم مبلغ من المال)، مشيراً الى (عرض المتهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك، وتوقيفهم حسب القانون).