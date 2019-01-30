القبض‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عراقيين‭ ‬يعدون‭ ‬لهجوم‭ ‬في‭ ‬المانيا

برلين‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الألمانية‭ ‬توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬عراقيين‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬يُشتبه‭ ‬بتحضيرهم‭ ‬اعتداء‭ ‬بالمتفجرات‭. ‬وأوضحت‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة،‭ ‬أحدهم‭ ‬يبلغ‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬والآخران‭ ‬23‭ ‬عاماً،‭ ‬كانوا‭ ‬يخططون‭ ‬لاعتداء‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هدف‭ ‬محدد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬تعذّر‭ ‬ذلك‭ ‬بالسلاح‭ ‬الآلي‭ ‬أو‭ ‬صدما‭ ‬بسيارة‭.‬

وأوقفت‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ديتمارشن،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الموقوفين‭ ‬خططا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتداء‭ ‬بالمتفجرات،‭ ‬وقد‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬مسحوق‭ ‬مستخدم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬وبحثا‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬صنع‭ ‬القنابل‭.‬

كما‭ ‬يشتبه‭ ‬بأن‭ ‬أحدهم‭ ‬طلب‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬سلاحاً‭ ‬نارياً‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وأبلغت‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬الرجال‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭. ‬وبعد‭ ‬اختبار‭ ‬المتفجرات،‭ ‬قرر‭ ‬المشتبه‭ ‬بهما‭ ‬حيازة‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭ ‬كلف‭ ‬الرجل‭ ‬الثالث‭ ‬الحصول‭ ‬عليها،‭ ‬لكن‭ ‬ثمنها‭ ‬دفعهم‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭.‬

وكان‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬ينوون‭ ‬أيضا‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬صدما‭ ‬بسيارة،‭ ‬وباشروا‭ ‬لذلك‭ ‬الهدف‭ ‬بأخذ‭ ‬دروس‭ ‬في‭ ‬القيادة،‭ ‬وفق‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬وجرت‭ ‬مداهمة‭ ‬شققهم‭ ‬وشقق‭ ‬مقربين‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مقاطعات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭. ‬ووفق‭ ‬المحققين،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬الرجال‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬“دير‭ ‬شبيغل”‭ ‬أن‭ ‬أحدهم‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬مهاجمة‭ ‬“كفار”،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬أطفالا‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬قد‭ ‬حددوا‭ ‬بعد‭ ‬هدفاً‭ ‬لعمليتهم،‭ ‬وفق‭ ‬المحققين‭. ‬وستحدد‭ ‬التحقيقات‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭. ‬وتعرضت‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬لاعتداء‭ ‬حين‭ ‬اقتحمت‭ ‬شاحنة‭ ‬سوقا‭ ‬لعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬12‭ ‬قتيلا‭ ‬دهسا‭.‬