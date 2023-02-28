القاهرة تنتظر زيارة وزير الخارجية التركي لبحث إعادة السفيرين

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬أتفق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬تشاوتش‭ ‬اوغلو‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لتركيا‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬السفراء‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬تبادل‭ ‬الاتصالات‭ ‬لتسمية‭ ‬السفيرين‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬بزيارة‭ ‬قريبة‭ ‬للقاهرة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬

‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬و‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬بعد‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لنجاح‭ ‬تلك‭ ‬القمة‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسوية‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬الليبي‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬وساطات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تفاهمات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬مصري‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬توصيف‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أخذا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬البعثتين‭ ‬الدبلوماسيتين‭ ‬المصرية‭ ‬والتركية‭ ‬موجودتان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬اللذين‭ ‬يتواصلان‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الاعتماد‭ ‬وفقا‭ ‬للأعراف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتبعة،‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يتطلب‭ ‬مراعاة‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬احترام‭ ‬مبدأ‭ ‬السيادة‭ ‬ومقتضيات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تتوقع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬تريد‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬معها‭ ‬الإلتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومبادئ‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وأن‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬توقعت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬نمو‭ ‬العلاقات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬التركي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬صالح‭ ‬موطلو‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تتوقع‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬تعتبر‭ ‬بلدا‭ ‬مهما‭ ‬للغاية‭ ‬للمصدرين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الأتراك‭ ‬نظرا‭ ‬لموقعها‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬ووجود‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬وعدد‭ ‬سكانها‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬85‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬حوافز‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأتراك‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لهم‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬بيومي‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬المستثمرين‭ ‬والسياسي‭ ‬البارز‭ ‬أن‭ ‬تنامي‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬سوف‭ ‬يدفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬الخانقة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ ‬حاليا‭ .‬

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