القاهرة تردّ على فيلم وثائقي: كليوباترا كانت ذات بشرة فاتحة اللون

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬كليوباترا‭ ‬كانت‭ “‬ذات‭ ‬بشرة‭ ‬فاتحة‭ ‬اللون‭ ‬وملامح‭ ‬هيلنستية‭”‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعلنت‭ ‬منصّة‭ “‬نتفليكس‭” ‬عرضاً‭ ‬مرتقباً‭ ‬لقصة‭ ‬وثائقية‭ ‬تلعب‭ ‬فيها‭ ‬ممثلة‭ ‬سوداء‭ ‬دور‭ ‬الملكة‭ ‬الشهيرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬شاجبة‭.‬‮ ‬

وسيُبثّ‭ ‬فيلم‭ “‬الملكة‭ ‬كليوباترا‭” ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬جايدا‭ ‬بينكيت‭ ‬سميث‭ ‬وتمّ‭ ‬تقديمه‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ “‬مستند‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ (‬الشخصيات‭ ‬والأحداث‭) ‬وشهادات‭ ‬خبراء‭”‬،‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬نتفليكس‭.‬

ويؤكد‭ ‬المقطع‭ ‬الإعلاني‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬الوثائقية‭ ‬تعيد‭ ‬رسم‭ ‬حياة‭ ‬آخر‭ ‬الشخصيات‭ ‬الفرعونية‭ ‬المصرية،‭ “‬أثناء‭ ‬كفاحها‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬عرشها‭ ‬وعائلتها‭ ‬وعملها‭”. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الوثائقي‭ ‬يثير‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬بعرضه‭.‬

واعتبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬أنّه‭ ‬بمثابة‭ ‬إعادة‭ ‬كتابة‭ ‬للتاريخ،‭ ‬بينما‭ ‬جمعت‭ ‬عريضة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بعنوان‭ “‬أوقفوا‭ ‬الوثائقي‭ ‬عن‭ ‬كليوباترا‭ ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬بسبب‭ ‬التزوير‭ ‬التاريخي‭”‬،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬توقيع‭.‬

وفي‭ ‬بلد‭ ‬يشهد‭ ‬مطالبات‭ ‬متكرّرة‭ ‬بحظر‭ “‬نتفليكس‭” ‬بسبب‭ ‬محتوى‭ ‬يُعتبر‭ ‬مسيئاً‭ ‬لمصر‭ ‬أو‭ ‬لـ‭”‬قيمها‭ ‬العائلية‭”‬،‭ ‬طالبت‭ ‬النائب‭ ‬صبورة‭ ‬السيد‭ ‬البرلمان‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى،‭ ‬بحظر‭ ‬المنصّة‭.‬

ونشر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬الخميس‭ ‬بياناً‭ ‬مطوّلاً‭ ‬ذكر‭ ‬فيه‭ ‬خبراء‭ ‬شدّدوا‭ ‬جميعاً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬كليوباترا‭ ‬كانت‭ “‬ذات‭ ‬بشرة‭ ‬فاتحة‭ ‬اللون‭ ‬وملامح‭ ‬هيلنستية‭ (‬يونانية‭)”.‬

وأضاف‭ ‬المجلس‭ ‬أنّ‭ “‬آثار‭ ‬الملكة‭ ‬كليوباترا‭ ‬وتماثيلها‭ ‬خير‭ ‬دليل‭”‬،‭ ‬مرفِقاً‭ ‬البيان‭ ‬بصور‭ ‬تماثيل‭ ‬رخامية‭ ‬تُظهر‭ ‬كليوباترا‭ ‬بملامح‭ ‬أوروبية،‭ ‬وصور‭ ‬عملات‭ ‬يونانية‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬مصطفى‭ ‬وزيري‭ ‬أنّ‭ “‬ظهور‭ ‬البطلة‭ ‬بهذه‭ ‬الهيئة‭ ‬يعدّ‭ ‬تزييفاً‭ ‬للتاريخ‭ ‬المصري‭”.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬وزيري‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬حالة‭ ‬الرفض‭ ‬للفيلم‭ ‬قبل‭ ‬عرضه‭ “‬تأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬الملكة‭ ‬كليوباترا‭ ‬السابعة،‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬وأصيل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬القديم،‭ ‬وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬أيّ‭ ‬عنصرية‭ ‬عرقية‭”.‬

وتنتمي‭ ‬كليوباترا‭ ‬للسلالة‭ ‬المقدونية،‭ ‬وهي‭ ‬تتحدّر‭ ‬من‭ ‬الجنرال‭ ‬بطليموس‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أثناء‭ ‬تقسيم‭ ‬إمبراطورية‭ ‬الإسكندر‭ ‬الأكبر،‭ ‬ملك‭ ‬مصر‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬الحضارة‭ ‬الهلنستية‭ ‬تزدهر‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬النيل‭.‬

وبينما‭ ‬تقول‭ ‬الأسطورة‭ ‬إنّ‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬69‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬كانت‭ ‬تتمتّع‭ ‬بجمال‭ ‬رائع،‭ ‬يبقى‭ ‬مظهرها‭ ‬ولون‭ ‬بشرتها‭ ‬عرضة‭ ‬للتكهّنات‭ ‬والتفسيرات‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬ذكر‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬بثّته‭ ‬شبكة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬البريطانية،‭ ‬أنّ‭ ‬دماءً‭ ‬إفريقية‭ ‬كانت‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬عروقها،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إثارة‭ ‬جدل‭.‬