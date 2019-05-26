القاهرة‭.. ‬رمز‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬مبارك‭ ‬حر‭ ‬التصرف‭ ‬بأمواله‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قررت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬المصرية‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الاسبق‭ ‬حبيب‭ ‬العادلي،‭ ‬رمز‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬حسني‭ ‬مبارك،‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬الممنوعين‭ ‬من‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬أموالهم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انتهت‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يحاكم‭ ‬فيها‭ ‬بتهم‭ ‬فساد‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬قضائي‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬قرر‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬«العادلي‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬الممنوعين‭ ‬من‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬أموالهم»‭. ‬وأضاف‭ ‬«انه‭ ‬الان‭ ‬مواطن‭ ‬حر‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬اتهامات‭ ‬ضده»‭.‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بتغريم‭ ‬العادلي‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ ‬(نحو‭ ‬29‭ ‬دولارا)‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬الاهمال‭ ‬وبرأته‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬الثانية‭ ‬للعادلي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬الغت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬حكما‭ ‬أول‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬2017‭ ‬بحبسه‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬مساعديه‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬122‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬تمت‭ ‬تبرئة‭ ‬العادلي‭ ‬من‭ ‬اتهامات‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬متظاهر‭ ‬اثناء‭ ‬ثورة‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬التي‭ ‬أسقطت‭ ‬مبارك‭.‬