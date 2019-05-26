القاهرة‭.. ‬رمز‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬مبارك‭ ‬حر‭ ‬التصرف‭ ‬بأمواله‭ ‬

القاهرة – الزمان
قررت وزارة العدل المصرية رفع اسم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، رمز القمع في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم بعد ان انتهت كل القضايا التي كان يحاكم فيها بتهم فساد. وقال مسؤول قضائي الاحد أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل قرر مساء الجمعة رفع اسم «العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم». وأضاف «انه الان مواطن حر وليس هناك أي اتهامات ضده».
وقضت محكمة جنايات في القاهرة مطلع الشهر الجاري بتغريم العادلي 500 جنيه مصري (نحو 29 دولارا) عن تهمة الاهمال وبرأته من تهم الاستيلاء على المال العام.
وكانت هذه المحاكمة الثانية للعادلي بعد أن الغت محكمة النقض حكما أول صدر في نيسان/ابريل 2017 بحبسه 7 سنوات مع 10 من مساعديه بعد ادانتهم بالاستيلاء على 122 مليون دولار من المال العام.
وفي عام 2014، تمت تبرئة العادلي من اتهامات بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 800 متظاهر اثناء ثورة العام 2011 التي أسقطت مبارك.