القاهرة‭ ‬تدرس‭ ‬اعادة‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬وفدي‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬وسط‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬الحكومة‭ ‬البديلة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تدرس‭ ‬حاليا‭ ‬دعوة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وفدي‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬لاجتماع‭ ‬مغلق‭ ‬بالقاهرة‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭ ‬لحسم‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬إيجاد‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬النقاط‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬أمهلت‭ ‬وفدي‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬مهلة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬وحلول‭ ‬وسط‭ ‬قبل‭ ‬دعوة‭ ‬وفدي‭ ‬الجانبين‭ ‬الى‭ ‬اجتماع‭ ‬القاهرة‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬مصر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالطرف‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬وتحميله‭ ‬المسئولية‭ ‬كاملة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬خولت‭ ‬مصر‭ ‬بإدارة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بتفويض‭ ‬عربي‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الخلاف‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬وفدي‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬ينحصر‭ ‬فى‭ ‬تمكين‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬فبينما‭ ‬ترى‭ ‬فتح‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬قبل‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬أى‭ ‬نقاط‭ ‬أخرى‭ ‬ترفض‭ ‬حماس‭ ‬حكومة‭ ‬الحمدالله‭ ‬وتطالب‭ ‬بحكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ . ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أكد‭ ‬خليل‭ ‬الحيه‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬الحمدالله‭ ‬لاتصلح‭ ‬لتطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحة‭ ‬وأن‭ ‬البديل‭ ‬هو‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬تطبيق‭ ‬المهام‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬اتفاق‭ ‬2011‭ ‬،‭ ‬وفى‭ ‬المقابل‭ ‬إتهم‭ ‬عزام‭ ‬الأحمد‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بإفشال‭ ‬حوارات‭ ‬المصالحة‭ ‬بوضعها‭ ‬شروط‭ ‬تتعلق‭ ‬بإسقاط‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬وشراكة‭ ‬فى‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ودخول‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬وإلغاء‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬غزه‭ ‬وهى‭ ‬أمور‭ ‬تناقض‭ ‬ماتم‭ ‬الإتفاق‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬الورقة‭ ‬المصرية‭.‬

‭ ‬وعن‭ ‬الخطوة‭ ‬المحتملة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬مفاوضات‭ ‬المصالحة‭ ‬قال‭ ‬أننا‭ ‬ندرس‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬تشريعي‭ ‬جديد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حماس‭ ‬وإتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬ضد‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تطال‭ ‬المواطنين‭ .‬

‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أكد‭ ‬د‭/‬‭ ‬أيمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬بالتيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬أنه‭ ‬لابديل‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬يتحملان‭ ‬مسئولية‭ ‬فشل‭ ‬جهود‭ ‬المصالحة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أبو‭ ‬مازن‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الأكبر‭ ‬لأنه‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬كخصم‭ ‬وكان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭ ‬كشريك‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬احتوائها‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬مصر‭ ‬،وأكد‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬محقة‭ ‬فى‭ ‬المطالبة‭ ‬بحقوق‭ ‬موظفيها‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تسريحهم‭ . ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬عصام‭ ‬أبو‭ ‬دقه‭ ‬القيادي‭ ‬فى‭ ‬الجبهة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين‭ ‬أن‭ ‬الورقة‭ ‬المصرية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬تضع‭ ‬أساسا‭ ‬مناسبا‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬الورقة‭ ‬رزمانه‭ ‬زمنية‭ ‬كاملة‭ ‬تتعلق‭ ‬بجميع‭ ‬ملفات‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وملف‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬وتشريعية‭ ‬ومجلس‭ ‬وطني‭ ‬وفق‭ ‬التمثيل‭ ‬النسبي‭ ‬الكامل‭ ‬وسقف‭ ‬زمنى‭ ‬يتوافق‭ ‬عليه‭ ‬وحكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬والمهمة‭ ‬الموكلة‭ ‬لها‭ ‬كسار‭ ‬الحصار‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬الحكومة‭ ‬لغزه‭ ‬لتحمل‭ ‬مسئولياتها‭ ‬وبعد‭ ‬عودتها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬تبدأ‭ ‬المشاورات‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬جديدة‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ .‬