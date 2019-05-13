القاهرة‭ ‬تبلغ‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬استعدادها‭ ‬لحماية‭ ‬السواحل‭ ‬الإماراتية

الأوروبيون يحذرون من تصعيد إضافي مع إيران خلال زيارة بومبيو لبروكسل
القاهرة – مصطفى عمارة
بروكسل – الزمان
كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى في القاهرة فى تصريحات خاصة لمراسل –الزمان– انّ مصر ابلغت الامارات استعدادها لحماية السواحل الاماراتية فى مواجهة التهديدات الايرانيه بعد تعرض 4 سفن اماراتية للتخريب . فيما جرت امس مباحثات عاجلة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى و حمد بن عيسى ال خليفه ملك البحرين ، حيث اتفق الطرفان على تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الايرانية الموجهة لدول الخليج ، وابلغ الرئيس السيسي العاهل البحرينى ان مصر ملتزمة بحماية امن الخليج فى مواجهة اية تهديدات باعتبار امن الخليج جزءً من الامن القومي المصري . فى السياق ذاته اكد جمال بو حسن عضو لجنه العلاقات الخارجية والامن الوطنى السابق بالبرلمان البحريني فى تصريحات على هامش حوار اجريناه معه ان ايران لن تستطيع اغلاق خليج هرمز او باب المندب كما صرح بذلك كبار القادة الايرانيين لانّ هذين الممرين هما شريان الاقتصاد العالمى وسيتسبب بكارثة اقتصادية كبيرة ،مضيفا ان ارسال الولايات المتحده لاربع طائرات استراتيجية من طراز بي 52 العملاقه يعد اكبر رادع للنظام الايراني .يذكر ان مصر دشنت مؤخرا ثلاث غواصات حديثة فيما اعتبره المراقبون اشارة ردع للدول التي تحاول تهديد امن البحر الاحمر والخليج وعلى راسها ايران .
وفي طهران، عبّرت السلطات عن «القلق» لتعرض سفن في الإمارات لاعمال «تخريبية» وحضت على إجراء تحقيق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة بالانكليزية إن «الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة» ودعا إلى إجراء تحقيق في الهجمات محذرا من «مغامرة لاعبين خارجيين» لعرقلة أمن الملاحة.
فيما حذّر الأوروبيون الاثنين الولايات المتحدة من تصعيد إضافي للتوترات حول الاتفاق النووي الإيراني، في وقت تحدثت فيه بريطانيا عن خطر اندلاع نزاع «عن طريق الخطأ» في الخليج.
وحطّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين في بروكسل في زيارة مفاجئة حيث التقى نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 الهادف إلى الحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وجاءت تلك اللقاءات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأعلنت إيران الأسبوع الماضي تعليق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه، وفرضه عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية، معرضا بذلك الاتفاق للخطر.
وأعطت الولايات المتحدة بعداً عسكرياً للتوترات الدبلوماسية، مع قرارها إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الخليج حيث نشرت أصلاً قاذفات من طراز «بي-52» وحاملة الطائرات أبراهام لنكولن.
وأعلن عن زيارة بومبيو لبروكسل في اللحظة الأخيرة، ووصل آملاً بإظهار وحدة بين الأوروبيين والأميركيين ضدّ إيران. لكنه مني بخيبة أمل مع انتقاد بريطانيا وفرنسا وألمانيا علناً المقاربة الأميركية المتشددة حيال المسألة.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين «لا تزال تنظر للاتفاق النووي كأساس لعدم امتلاك إيران لأسلحة نووية في المستقبل، ونرى في ذلك بعداً وجودياً بالنسبة لأمننا».
وأكد ماس أنه شدد في لقائه الثنائي مع بومبيو على القلق من «التطورات والتوترات في المنطقة، وعلى أننا لا نريد أي تصعيد عسكري».
ولدى وصوله إلى بروكسل، دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى «فترة هدوء»، محذراً بوضوح من خطر دفع إيران من جديد نحو تطوير أسلحة نووية. وقال «نحن قلقون من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب تصعيد غير مقصود من قبل كلا الطرفين».
وتابع أن «الأهم هو أن نعمل على عدم عودة إيران الى طريق التسلح النووي. إذا باتت إيران قوة نووية، فهذا يعني أن جيرانها قد يصبح لديهم الرغبة في أن يكونوا قوى نووية أيضاً».
وأوضح «إنها المنطقة الأقل استقراراً في العالم وسيكون ذلك خطوة كبرى في الاتجاه الخاطئ».
من جهتها شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على أهمية الحوار، معتبرة أنه «الطريق الوحيد والأفضل لمعالجة الخلافات وتجنّب التصعيد» في المنطقة.
وأضافت «نواصل دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً»، مضيفةً أن الاتفاق «كان ويبقى بالنسبة لنا عنصراً أساسياً لأسس عدم انتشار الأسلحة على الصعيد الدولي وفي المنطقة».
وانضمّ وزير الخارجية الفرنسي جان–ايف لودريان إلى منتقدي الولايات المتحدة بالقول إن خطوة واشنطن بالتصعيد ضد إيران «لا تلائمنا».
–رد فاتر –
وترأست موغيريني اجتماعاً مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا حيث بحثوا بكيفية إبقاء الاتفاق النووي الإيراني على قيد الحياة.
وتطرقوا أيضاً إلى آلية «إنستيكس» للتجارة، التي وضعتها الدول الثلاث بهدف مواصلة العمليات التجارية بشكل قانوني مع إيران مع تفادي العقوبات الأميركية.
وأطلقت الآلية في كانون الثاني/يناير، لكنها لم تفعل بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران.
وجاء رد موغيرني فاترا على نبأ زيارة بومبيو، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية أبلغت بها في اللحظة الأخيرة. وقالت للصحافيين «سنكون هنا طوال اليوم مع برنامج عمل مزدحم، ولذلك سنرى خلال النهار كيف سننسق اجتماعاً (مع بومبيو) إن تمكّنا من ذلك».