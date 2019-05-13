القاهرة‭ ‬تبلغ‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬استعدادها‭ ‬لحماية‭ ‬السواحل‭ ‬الإماراتية

الأوروبيون‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬بومبيو‭ ‬لبروكسل

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬–الزمان–‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬ابلغت‭ ‬الامارات‭ ‬استعدادها‭ ‬لحماية‭ ‬السواحل‭ ‬الاماراتية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الايرانيه‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬4‭ ‬سفن‭ ‬اماراتية‭ ‬للتخريب‭ . ‬فيما‭ ‬جرت‭ ‬امس‭ ‬مباحثات‭ ‬عاجلة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬و‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ال‭ ‬خليفه‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬اتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الايرانية‭ ‬الموجهة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬،‭ ‬وابلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬العاهل‭ ‬البحرينى‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ملتزمة‭ ‬بحماية‭ ‬امن‭ ‬الخليج‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬اية‭ ‬تهديدات‭ ‬باعتبار‭ ‬امن‭ ‬الخليج‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬جمال‭ ‬بو‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬لجنه‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والامن‭ ‬الوطنى‭ ‬السابق‭ ‬بالبرلمان‭ ‬البحريني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حوار‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬اغلاق‭ ‬خليج‭ ‬هرمز‭ ‬او‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬الايرانيين‭ ‬لانّ‭ ‬هذين‭ ‬الممرين‭ ‬هما‭ ‬شريان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمى‭ ‬وسيتسبب‭ ‬بكارثة‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬،مضيفا‭ ‬ان‭ ‬ارسال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لاربع‭ ‬طائرات‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بي‭ ‬52‭ ‬العملاقه‭ ‬يعد‭ ‬اكبر‭ ‬رادع‭ ‬للنظام‭ ‬الايراني‭ .‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬دشنت‭ ‬مؤخرا‭ ‬ثلاث‭ ‬غواصات‭ ‬حديثة‭ ‬فيما‭ ‬اعتبره‭ ‬المراقبون‭ ‬اشارة‭ ‬ردع‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬تهديد‭ ‬امن‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬والخليج‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬ايران‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬طهران،‭ ‬عبّرت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬«القلق»‭ ‬لتعرض‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬لاعمال‭ ‬«تخريبية»‭ ‬وحضت‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬عباس‭ ‬موسوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬بالانكليزية‭ ‬إن‭ ‬«الأحداث‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬عُمان‭ ‬مقلقة‭ ‬ومؤسفة»‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬«مغامرة‭ ‬لاعبين‭ ‬خارجيين»‭ ‬لعرقلة‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭.‬

فيما‭ ‬حذّر‭ ‬الأوروبيون‭ ‬الاثنين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬للتوترات‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحدثت‭ ‬فيه‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬«عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ»‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.‬

وحطّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬نظراءه‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬طموحات‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عنها‭.‬

وجاءت‭ ‬تلك‭ ‬اللقاءات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬

وأعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تعليق‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منه،‭ ‬وفرضه‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬معرضا‭ ‬بذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬للخطر‭.‬

وأعطت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬للتوترات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬مع‭ ‬قرارها‭ ‬إرسال‭ ‬سفينة‭ ‬هجومية‭ ‬برمائية‭ ‬وبطاريات‭ ‬صواريخ‭ ‬«باتريوت»‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬أصلاً‭ ‬قاذفات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬«بي-52»‭ ‬وحاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬أبراهام‭ ‬لنكولن‭.‬

وأعلن‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬بومبيو‭ ‬لبروكسل‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ووصل‭ ‬آملاً‭ ‬بإظهار‭ ‬وحدة‭ ‬بين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والأميركيين‭ ‬ضدّ‭ ‬إيران‭. ‬لكنه‭ ‬مني‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬مع‭ ‬انتقاد‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬علناً‭ ‬المقاربة‭ ‬الأميركية‭ ‬المتشددة‭ ‬حيال‭ ‬المسألة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬إن‭ ‬برلين‭ ‬«لا‭ ‬تزال‭ ‬تنظر‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬كأساس‭ ‬لعدم‭ ‬امتلاك‭ ‬إيران‭ ‬لأسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ونرى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعداً‭ ‬وجودياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأمننا»‭.‬

وأكد‭ ‬ماس‭ ‬أنه‭ ‬شدد‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬بومبيو‭ ‬على‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬«التطورات‭ ‬والتوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعلى‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري»‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬إلى‭ ‬«فترة‭ ‬هدوء»،‭ ‬محذراً‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬دفع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬وقال‭ ‬«نحن‭ ‬قلقون‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬نزاع‭ ‬يندلع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬بسبب‭ ‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مقصود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين»‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬«الأهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬عودة‭ ‬إيران‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬التسلح‭ ‬النووي‭. ‬إذا‭ ‬باتت‭ ‬إيران‭ ‬قوة‭ ‬نووية،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جيرانها‭ ‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬لديهم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬قوى‭ ‬نووية‭ ‬أيضاً»‭.‬

وأوضح‭ ‬«إنها‭ ‬المنطقة‭ ‬الأقل‭ ‬استقراراً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬خطوة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الخاطئ»‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬شددت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحوار،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬«الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬والأفضل‭ ‬لمعالجة‭ ‬الخلافات‭ ‬وتجنّب‭ ‬التصعيد»‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأضافت‭ ‬«نواصل‭ ‬دعمنا‭ ‬الكامل‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬وتطبيقه‭ ‬كاملاً»،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬«كان‭ ‬ويبقى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬لأسس‭ ‬عدم‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة»‭.‬

وانضمّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان–ايف‭ ‬لودريان‭ ‬إلى‭ ‬منتقدي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬خطوة‭ ‬واشنطن‭ ‬بالتصعيد‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬«لا‭ ‬تلائمنا»‭.‬

–رد‭ ‬فاتر‭ ‬–

وترأست‭ ‬موغيريني‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬حيث‭ ‬بحثوا‭ ‬بكيفية‭ ‬إبقاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وتطرقوا‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬آلية‭ ‬«إنستيكس»‭ ‬للتجارة،‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بهدف‭ ‬مواصلة‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬تفادي‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭.‬

وأطلقت‭ ‬الآلية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬بعد،‭ ‬كما‭ ‬رفضتها‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وجاء‭ ‬رد‭ ‬موغيرني‭ ‬فاترا‭ ‬على‭ ‬نبأ‭ ‬زيارة‭ ‬بومبيو،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أبلغت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وقالت‭ ‬للصحافيين‭ ‬«سنكون‭ ‬هنا‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬مزدحم،‭ ‬ولذلك‭ ‬سنرى‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭ ‬كيف‭ ‬سننسق‭ ‬اجتماعاً‭ ‬(مع‭ ‬بومبيو)‭ ‬إن‭ ‬تمكّنا‭ ‬من‭ ‬ذلك»‭.‬