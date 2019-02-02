القانون ووهَم الحرية – كامل كريم الدليمي

تلقي العلاقة ما بين القانون والحرية واثرهما في تنظيم المجتمع بظلالها على حقب اولية لجدلية هذه العلاقة ، فعندما كان الانسان يعيش في البداءة الاولى حالة الحرية التامة كما يسميها ( لوك ) وللحفاظ على هذه الحرية جعلهُ يتخلى عن جزء منها لكي ينعم بها ، فالحرية التامة تشبه لحد كبير العلاقة بين الفوضى والاختلاف ،

بالتأكيد ليسَ من المبالغة القول إن التاريخ الإنساني كله عبارة عن صراع طويل من أجل تحرر الإنسان كي يكون سيد نفسه، ويتحرر من كل انواع العبودية التي كانت تُنغص عليه حياته وتحرمهُ من حقوقة الحقيقية في في كل شيء بل تجعل له نمطا خاصا للعيش مفروض عليه ولايمكن تجاوزه ، ولطالما كانت العلاقة وثيقة طول التاريخ بين حرية الإنسان وتقدمه وتطوره، فالتجارب الإنسانية في مختلف العصور هي دليل قاطع على أن تقدم الإنسان وازدهار مستقبله وتطوره مرهون بتحرره من القيود التي تكبل حريته وفكره وحركته،

وقد لا تخلو حقبة زمنية عبرَّ التاريخ إلا وشهدت ثورات من اجل التحرر وتكسير اغلال العبودية ورسم حياة جديدة تمنح الانسان فرصة الاختيار والتطور والخروج من النمط الحياتي المرسوم له ابان عهد العبودية والقهر

لقد سجلت حياة البشرية اكثر من 200 تعريف لمفهوم الحرية قدمها باحثون في حقب تاريخية متفاوتة لكنها مختلفة في ظروفها وأحوالها، وذلك لأنها تقع في قلب الحركة التاريخية وهي محور التجاذب بين الإنسان والإطار الاجتماعي الذي يعيش فيه والدولة التي يخضع لسلطتها.

يمكن اعتبار التعاريف المختلفة للحرية تعبيراً عن الظروف التاريخية المختلفة لها، لانها تفاوتت في الازمان ، ولكل زمن ظروفه الخاصة بها ، لكن في نهجها العام هي تحمل معنى واحدا تشترك به كهدف للشعوب التي رفضت العبودية .

اما القانون فيعتبر منذ البدء هو اطار الدفاع عن الحرية والحفاظ عليها وهو منذ البدء ايضا يعتبر احد ادوات اغتيال الحرية وحبسها ، وهذه الجدلية لابد من التعامل معها بدقة حيث ان تفاعلاتها واثارها مهمة جدا في رسم صورة المجتمع حيث من خلال هذه الجدلية تم اكتشاف القانون ، كمنظم لصورة المجتمع وكباكورة لتنظيم تزاحم المصالح والحريات المختلفة التي تقود لو تركت على سجيتها الى الانهيار التام ، ومابين الحرية التامة التي تولد فوضى عارمة وقانون يحاول تحديد او اغتيال جزء من تلك الحرية ، ولدت العلاقة الجدلية بينهما في زمن يعاني المواطن حرمانا حقيقيا ، ويبحث في اروقة الوطن وبيبانه عن حقوقه التي سُلبت تحت جُنح الظلام في غفلة من الزمن ، وهم الحرية التي حاول البعض تسويقه كأحد اعمدة التغير الشامل الذي شهدهُ البلد بعد عام 2003 تحول بين ليلة وضحاها الى مجموعة اوهام تخضع للسلطة ومزاجها اولاً وللاحزاب الحاكمة ثانياً ودخلت الحرية في نفق الصراعات الطائفية والقومية ثالثاً ، و التي تُعتبر من المنزلقات التي يصعب على المرء الخروج منها دون خسائر فادحة على مستوى المنظومة الفكرية والوطنية ، وبالتاكيد نأمل من القانون المحدد للحريات بقدر ما يحدد الحرية للحفاظ عليها من الفوضى عليه اولاً انتزاع تلك الحرية من غياهب الجُب التي دخلت اليها وبدا المواطن يشعر من جديد انه مقيد وقد تم رسم نمط خاص لحياته لايمكن الخروج منه هو نوع من الاستعباد باسم الحرية ، بالتأكيد عندما نجد سبل الحفاظ على الحرية والقانون فنحنُ نجحنا في الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن ، لا اريد ان اكون متشائماً كثيراً ، لكني احاول ان انبه وأشير الى كل النقاط المظلمة التي قد تكون سبباً في عملية تراجع التعاطي المجتمعي مع الساسة او السلطة السياسية برمتها ، لذا لا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة في البحث عن اطلاق حرية المواطن العراقي من قيود السلطوية والحزبية والطائفية وتفعيل دور القانون في حماية تلك الحرية والحفاظ على ديمومتها من خلال تنظيم شؤون المواطنين ، وبالتأكيد ان لايكون القانون احد وسائل الصراع السياسي ويخرج من عباءة التوافق السياسي لأنهُ سيكون الاداة الاولى في عملية اغتيال الحرية .

الحرية هدف اسمى لترسيخ قواعد المواطنة الحقة ان توفرت للمواطن بكافة اركانها ، والحرية ليست منَّة من الدولة للمواطن بل هي استحقاق شرعي ووطني فأن توفرت ضمن هذا الاطار ستعمل على تحويل المواطن الى احد عوامل البناء والتفاعل في مسيرة البلد

والقانون مجموعة التشريعات التي تُنظم حياة الناس حتى وان تجاوزَ على بعض الحريات ، الا انه في اطاره العام يحافظ على الحرية من الانهيار والسقوط في وحل الفوضى العارمة

ومابين الحرية والقانون يبقى المواطن العراقي يترقب بساسة ذوي عقول منتجة قادرين على تحديد المسافة الحقيقية لتلك العلاقة الجدلية وتسخيرها لخدمة المواطن الذي يشعر الأن انه مُنتهك الحرية والقانون غير قادر على اسعافة ،

لأن الحرية والقانون المرتكزان الحيويان المرتكزان الحيويان في اي بلد للعيش بحياة منتظمة وحقوق مكتملة أصبحتا من نتاج سلطة الاحزاب والتوافقات السياسة التي تفتقد للتوافقات المجتمعية .

كامل كريم الدليمي