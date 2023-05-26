القانون فوق الجميع – مشتاق الربيعي

بين الحين والاخر نجد هجمات اعتداء بالضرب المبرح الى اعضاء الاسرة التربوية والى اعضاء الاسرة الطبية بشكل خاص من قبل بعض المواطنين ومثل هكذا حماقات لا تغتفر البعض من المذكورين سلفا بحالة صحية يرثى لها بسبب هذه الحماقات التي لا مبرر لها ولا نعلم اين القانون عن هؤلاء الخارجين عن القانون والبعض منهم يحتمي بالعشيرة التي ينتمي لها وحتى رجل الامن بعض الاحيان لا يطبق القانون معهم كونه يخشى بما يعرف الدكة العشائرية ان تحصل معه بالحقيقة لقد طفح الكيل من هذه الاعمال الجبانة من المفترض من الدولة العراقية ان تحمي ابنائها وتطبق القانون مع الجميع دون استثناء لان ان استمر الاستهتار بالقانون سوف نفقد الكثير من الاحبة وبنفس الوقت هذه الاعمال ان استمرت فيها اساءة كبيرة للدولة العراقية وعلى مدى تاريخ الدولة العراقية ومنذ تأسيسها والى يومنا هذا لم يحصل

مثل هكذا اعمال جبانة بتاتا فيها وان حصلت فقد اتخذت الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم ينبغي ان يكون القانون فوق الجميع ويجب ان يطبق مع كافة المواطنين ومهما تطلب الامر من اجل عراق امن يسوده الامن والاستقرار والمجتمع العراقي معروف في اصالته وحضارته ويجب ان نحافظ على ارثنا وتاريخنا ونمنع كافة اعمال العنف تحت اي مسمى اخر ومن يطلع على قانون العقوبات العراقي واحد واحد واحد لسنة 1969 المعدل ان لن يترك فجوة بالمجتمع دون معالجتها المطلوب فقط تطبيق القانون بشكل عام وحازم دون التردد والتخوف من شيئ لذلك على الدين يطالبون بتشريع القوانين تحمي الموظفين

والعاملين في دوائر ألدولة عليهم ان يطلعوا على نصوص هذا القانون سيجدونها كافية ووافية